«Ничья с «Барсой» была бы справедливее. Она очень хороша, играет с вдохновением и мощно прессингует». Сетьен о поражении «Вильярреала»

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига Кике Сетьен Футбол

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен подвел итоги игры с «Барселоной» (0:1) в Ла Лиге.

«Мы знали, что будем играть с отличной командой, которая находится в прекрасной форме. Сейчас она чувствует вдохновение, все у нее получается.

У нас были моменты, но не хватало как раз вдохновения. Ничья была бы более справедливым результатом.

Нас переиграли, мы с трудом защищались. Мы провели не худший матч, но соперник очень хорош, играет очень быстро. К тому же кое-что у «Барселоны» изменилось – игра без мяча. Она очень мощно прессингует», – сказал Сетьен.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
messi_leo
Ответ LLiriKK
«Вильярреал» был ничуть не хуже, а «Бляуграна» в очередной раз отскочила. Самая случайная команда из всех европейских ТОП-5 на первом месте, совершенные пассажиры.
Ты просто случайно родился ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Karpikoff
Ответ LLiriKK
«Вильярреал» был ничуть не хуже, а «Бляуграна» в очередной раз отскочила. Самая случайная команда из всех европейских ТОП-5 на первом месте, совершенные пассажиры.
Совершенные пассажиры по твоей логике брали ЛЧ в прошлом году, держу в курсе
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
«Вильярреал» был ничуть не хуже, а «Бляуграна» в очередной раз отскочила. Самая случайная команда из всех европейских ТОП-5 на первом месте, совершенные пассажиры.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
"У нас были моменты, но не хватало как раз вдохновения. Ничья была бы более справедливым результатом".

Где хоть один момент там был
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Араухо: "Не, не думаю"🦍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий