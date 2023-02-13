«Ничья с «Барсой» была бы справедливее. Она очень хороша, играет с вдохновением и мощно прессингует». Сетьен о поражении «Вильярреала»
Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен подвел итоги игры с «Барселоной» (0:1) в Ла Лиге.
«Мы знали, что будем играть с отличной командой, которая находится в прекрасной форме. Сейчас она чувствует вдохновение, все у нее получается.
У нас были моменты, но не хватало как раз вдохновения. Ничья была бы более справедливым результатом.
Нас переиграли, мы с трудом защищались. Мы провели не худший матч, но соперник очень хорош, играет очень быстро. К тому же кое-что у «Барселоны» изменилось – игра без мяча. Она очень мощно прессингует», – сказал Сетьен.
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