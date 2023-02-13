«Барселона» выиграла 11 матчей подряд. Дальше – «МЮ»

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» продлила серию побед до 11 матчей.

Команда Хави обыграла «Вильярреал» (1:0) в 21-м туре чемпионата Испании.

В последний раз каталонцам не удавалось победить 31 декабря – тогда была ничья с «Эспаньолом» (1:1). 

С тех пор «Барселона» выиграла 3 матча в Кубке Испании, 2 – в Суперкубке Испании (в том числе по пенальти у «Бетиса»), 6 – в чемпионате.

Далее каталонцы проведут игру против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы – это случится 16 февраля.

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20 комментариев

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Merdan Saliyew
12 мое любимое число
0
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Falsegoalkeeper
Ответ Роман
МЮ - Бабсилона 8:2
-11
+1
-1
0
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Alexandr Donskoy
Так держать!
0
0
0
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Роман
Ответ ZamoRano
Вегорст унизит нашу борсу(((
МЮ - Бабсилона 8:2
0
-5
-5
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ZamoRano
Ответ Universal1000
С Кринжем в составе разгромили бы МЮ по сумме двух матчей сто процентов как в 2019. А так могут быть запары. В принципе ЛЕ не нужна.
Вегорст унизит нашу борсу(((
+1
-5
-4
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Leon4ik
Серия продолжается и это радует, удачи с МЮ, будет жарко!
0
0
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Владимир Владимирович
Гави Педри Араухо , через года два должны выйти на приблизительный уровень хави иньеста пике середины десятых
+1
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Universal1000
С Кринжем в составе разгромили бы МЮ по сумме двух матчей сто процентов как в 2019.
А так могут быть запары.
В принципе ЛЕ не нужна.
+1
-3
-2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Кирилл
Что ж, против Вильярреала сложно играть в гостях - даже Реал там проиграл. Главное, что сами победили и улетаем в отрыв уже на 11 очков ! Араухо - монстр, в защите выжигал просто невероятным образом !
Араухо за матч сделал больше отборов и перехватов(причём, именно опасных, в ситуациях 1на1), по ощущению, больше, чем Ван Дейк образца 2019-го года(топ-2 ЗМ)🦍
+3
-4
-1
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Владимир Владимирович
Ответ Пако
«МЮ» можно и нужно пройти.
Ну красные дьяволы тоже как бы на ходу . 50 на 50 в этом противостоянии
+2
-1
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Арсен Папикян
Чую не потянем мю
+1
-3
-2
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andr d
Ответ Los Galácticos
Левандовски перешел и Барселона превратилась в Баварию только в Ла Лиге, есть хорошие шансы забрать все три внутренних трофея уже в первом сезоне за новый клуб.
Для глоров мадридского проэкта даже трэбл не переплюнет картонную чашку клубного чм
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-1
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blaugrano
МЮ, судя по сегодняшней игре, не в самых оптимальных физ.кондициях. Пишут, что и Дембеле успеет к четвергу восстановиться... Это будет огненная дуэль.
+1
-4
-3
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Burel
главное Ла Лига...
+1
0
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Пако
«МЮ» можно и нужно пройти.
0
-1
-1
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Владимир Владимирович
Араухо на данный момент лучший игрок на своём амплуа в топ 5.
+3
-3
0
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b_arfa
Араухо пора менять шорты, карманы переполнены
+12
-3
+9
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Raindrop Drop Top
Потрясающий результат, будет крутейший матч двух лучших команд мира на данный момент
+6
-6
0
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Кирилл
Что ж, против Вильярреала сложно играть в гостях - даже Реал там проиграл.
Главное, что сами победили и улетаем в отрыв уже на 11 очков !

Араухо - монстр, в защите выжигал просто невероятным образом !
+15
-1
+14
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Los Galácticos
Левандовски перешел и Барселона превратилась в Баварию только в Ла Лиге, есть хорошие шансы забрать все три внутренних трофея уже в первом сезоне за новый клуб.
+4
-5
-1
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