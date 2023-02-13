«Барселона» выиграла 11 матчей подряд. Дальше – «МЮ»

« » продлила серию побед до 11 матчей.

Команда Хави обыграла « » (1:0) в 21-м туре чемпионата Испании.

В последний раз каталонцам не удавалось победить 31 декабря – тогда была ничья с «Эспаньолом» (1:1).

С тех пор «Барселона» выиграла 3 матча в Кубке Испании, 2 – в Суперкубке Испании (в том числе по пенальти у «Бетиса»), 6 – в чемпионате.

Далее каталонцы проведут игру против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы – это случится 16 февраля.

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