Хави: «Против «Вильярреала» очень сложно играть, он не дает ничего делать и высоко прессингует. «Барсе» не хватало последнего паса»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча против «Вильярреала» (1:0) в Ла Лиге.
«Очень сложный матч. «Вильярреал» использует персональную опеку, ничего не дает делать и постоянно высоко прессингует.
У нас было много предголевых действий, которые ни к чему не привели. Нам не хватало последнего паса, окончательного решения. Если не забиваешь, то у тебя возникают проблемы.
Но мы набрали три жизненно важных очка и остаемся в борьбе за титул. У нас было много возможностей для того, чтобы снять все вопросы заранее.
В этом матче все зависело от того, кто у кого украдет мяч в результате высокого прессинга. Мы много забиваем таким образом и добились сегодня победы именно за счет этого.
Наш первый защитник – Левандовски. И если он действует достаточно интенсивно, то и все остальные выполняют свою задачу.
Марк-Андре тер Стеген в последнее время великолепен. У него снова сухой матч. Но и мы почти не давали «Вильярреалу» возможностей, не считая ошибок.
Моя команда произвела на меня хорошее впечатление, мы в хорошем физическом состоянии», – сказал Хави.
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Красавец
Если тут Барселона отскакивает за счёт индивидуальности игроков, то тогда Реал отскакивал исключительно благодаря судьям. Или фанаты Реала о том сезоне позорном уже забыли?)
Главное, чтобы и дальше продолжали в том же духе.