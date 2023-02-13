Хави: «Против «Вильярреала» очень сложно играть, он не дает ничего делать и высоко прессингует. «Барсе» не хватало последнего паса»

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига Роберт Левандовски Марк-Андре тер Стеген Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча против «Вильярреала» (1:0) в Ла Лиге.

«Очень сложный матч. «Вильярреал» использует персональную опеку, ничего не дает делать и постоянно высоко прессингует.

У нас было много предголевых действий, которые ни к чему не привели. Нам не хватало последнего паса, окончательного решения. Если не забиваешь, то у тебя возникают проблемы.

Но мы набрали три жизненно важных очка и остаемся в борьбе за титул. У нас было много возможностей для того, чтобы снять все вопросы заранее.

В этом матче все зависело от того, кто у кого украдет мяч в результате высокого прессинга. Мы много забиваем таким образом и добились сегодня победы именно за счет этого.

Наш первый защитник – Левандовски. И если он действует достаточно интенсивно, то и все остальные выполняют свою задачу.

Марк-Андре тер Стеген в последнее время великолепен. У него снова сухой матч. Но и мы почти не давали «Вильярреалу» возможностей, не считая ошибок.

Моя команда произвела на меня хорошее впечатление, мы в хорошем физическом состоянии», – сказал Хави.

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25 комментариев

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vova123456
Ответ Адепт Суперлиги
Ещё бы они отдавали с таким настроем: "Наш первый защитник – Левандовски."
не согласен, ведь Барса и самая забивная в Ла лиге.
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Владимир Владимирович
Ответ Леван Сиукаев
в той команде главным творцом в обороне был Пуйоль а не Пике ,он ушёл и начались по тихонку проблемы в защите.не говорю что пике был плох но,и не так хорош что бы говорить ,**Араухо ещё расти и расти,что бы достич его уровнья**
Пусть пусть, я очень рад за Араухо, я в вышенаписанном имею ввиду и про достижения , а не только игровой момент
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Леван Сиукаев
Ответ Владимир Владимирович
Да подождите вы, в больших матчах мы Араухо ещё не видели , таких как полуфиналы финалы ЛЧ, а Пике в лучшие годы один из творцов той Барсы которая одна из лучших команд за всю историю футбола , сэр Алекс назвал ту команду вообще лучшей в истории футбола на клубном уровне
в той команде главным творцом в обороне был Пуйоль а не Пике ,он ушёл и начались по тихонку проблемы в защите.не говорю что пике был плох но,и не так хорош что бы говорить ,**Араухо ещё расти и расти,что бы достич его уровнья**
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AnMe
Ответ AnMe
Очень осторожно и подозрительно относился к Хави, когда стал тренером в Барсе. Но результат работы - просто невероятный!. Кажется, что он оставит значительный след в истории футбола, как тренер! Виска эль Барса!
поработать бы над атакой еще. И с заменами плохо, надо отдыхать давать, некоторые там пол конец чуть ли не откалываются. Тяжелые нагрузки для сердца
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Владимир Владимирович
Ответ werowolf-gears
Хави в середине десятых в Катар уехал
Имею ввиду 2010-тые годы
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werowolf-gears
Ответ Владимир Владимирович
Гави Педри Араухо , через года два должны выйти на приблизительный уровень хави иньеста пике середины десятых.
Хави в середине десятых в Катар уехал
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Футбол_это_жизнь
Хави затащил 15 матчей из 16 с момента последнего проигрыша. 1 ничья в Лиге с Эспаньолом в Лиге. 33 мяча забито, 12 пропущено
Красавец
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Владимир Владимирович
Ответ Леван Сиукаев
Гави и Педри да ,но Араухо не нужно два года чтобы достигнут уровень Пике,поскольку и сегодняшный Роналд уже лучше, чем Пике лучшых времён
Да подождите вы, в больших матчах мы Араухо ещё не видели , таких как полуфиналы финалы ЛЧ, а Пике в лучшие годы один из творцов той Барсы которая одна из лучших команд за всю историю футбола , сэр Алекс назвал ту команду вообще лучшей в истории футбола на клубном уровне
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Burel
разве ? а фаны королевского проекта говорят, что Себальос в разы круче Педри и Гави
Себальос отдал две точные передачи ближнему против очередного альнасра в свои сладкие 26 и вдруг стал топарём, новым Гути и перегнал 20-летнего Педри и 18-летнего Гави вместе взятых🤓
+2
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Леван Сиукаев
Ответ Владимир Владимирович
Гави Педри Араухо , через года два должны выйти на приблизительный уровень хави иньеста пике середины десятых.
Гави и Педри да ,но Араухо не нужно два года чтобы достигнут уровень Пике,поскольку и сегодняшный Роналд уже лучше, чем Пике лучшых времён
+1
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Футбол_это_жизнь
Хави респектище! Так прокачать игроков, команда буквально прессингует все 90 минут пытаясь оттирать мячи на половине соперника. А какие комбинации мутят его подопечные. Мммм сказка!
+1
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gPk
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Выход Левандовского 1на1 , гол Педри = 1 момент.
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gPk
Ответ LLiriKK
В очередной раз «бляуграна» отскочила. Нужно признавать данность - чемпионами они станут практически наверняка, - но это будет самый «левый» чемпион Ла Лиги за очень много лет.
А как же чемпионство Реала времён начала коронавируса?)
Если тут Барселона отскакивает за счёт индивидуальности игроков, то тогда Реал отскакивал исключительно благодаря судьям. Или фанаты Реала о том сезоне позорном уже забыли?)
+5
-3
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Alejandro_27
Не понятно почему Хави замены не делает, того же Педри не меняет, он сколько уже матчей подряд играет, в концовках вторых таймов он с трудом от усталости играет.
+3
0
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Адепт Суперлиги
Ответ Кирилл
Хави прям кардинально поменял стиль Барселоны за год и теперь не отдают матчи, где ведут в счете - и это не может не радовать. Главное, чтобы и дальше продолжали в том же духе.
Ещё бы они отдавали с таким настроем: "Наш первый защитник – Левандовски."
0
0
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LLiriKK
В очередной раз «бляуграна» отскочила. Нужно признавать данность - чемпионами они станут практически наверняка, - но это будет самый «левый» чемпион Ла Лиги за очень много лет.
+2
-6
-4
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Yuri Ten
Араухо стена и Кристенсен картину не портит, наконец-то у Барсы хорошая защита
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Роман
Комментарий удален
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ждём игры в ЛЕ с МЮ, вот это будет испытанием
0
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Burel
Дошутились про "Чапи"... Теперь пыль глотают в виде 8 очков 😂
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Burel
Ответ Владимир Владимирович
Гави Педри Араухо , через года два должны выйти на приблизительный уровень хави иньеста пике середины десятых.
разве ? а фаны королевского проекта говорят, что Себальос в разы круче Педри и Гави
+7
-2
+5
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blaugrano
Что Тер Стеген, что Дани Алвес сушат сухари, но есть нюанс...
+2
-1
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Владимир Владимирович
Хави тем временем бьёт по носам тех кто его физруком успели назвать . Отрыв 10 очков , пропустили меньше всех в топ5, играют симпатично , и это при том что Барса всё ещё механизирует рычаги
+10
-1
+9
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AnMe
Очень осторожно и подозрительно относился к Хави, когда стал тренером в Барсе. Но результат работы - просто невероятный!. Кажется, что он оставит значительный след в истории футбола, как тренер! Виска эль Барса!
+3
-2
+1
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Кирилл
Хави прям кардинально поменял стиль Барселоны за год и теперь не отдают матчи, где ведут в счете - и это не может не радовать.

Главное, чтобы и дальше продолжали в том же духе.
+13
0
+13
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