Шченсны про 1:0 с «Фиорентиной»: «Впервые пропускаю на 90-й гол, который отменяют. Обычно это происходит с нами»

прокомментировал победу «Ювентуса» над «Фиорентиной» (1:0).

Единственный гол в матче 22-го тура Серии А забил Анхель Ди Мария. На последних минутах хавбек «Фиорентины» мог сравнять счет, но судья после просмотра видеоповтора не засчитал гол из-за офсайда .

«Выиграть матч со счетом 1:0 при отмененном голе [соперника] на 90-й минуте – это захватывающе. Это важно, учитывая нашу ситуацию [в турнирной таблице], три очка всегда имеют решающее значение, мы были очень рады их взять»

Об отмененном голе «Фиорентины»

«Честно говоря, мне показалось, что это фол, затем судья сказал, что отменил его из-за офсайда Раньери... я просто не знал. Но это все равно приятно, я думаю, что это первый раз, когда я пропускаю гол на 90-й минуте, который затем отменяют – обычно это происходит с нами [когда мы забиваем]. Сегодня вечером давайте наслаждаться этой победой даже в этих, скажем так, не самых благоприятных условиях».

О снятии очков

«С этим нужно справиться, у всех разная реакция. Я несколько дней нервничал, потом каждый день, просыпаясь, проверял таблицу. Борьба в нижней части турнирной таблицы стимулирует меня гораздо меньше, поэтому я смотрю на то, что мы заработали на поле», – сказал вратарь « » в интервью DAZN.

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