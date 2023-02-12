Аллегри про 1:0 с «Фиорентиной»: «Хотим выигрывать каждый следующий матч, не забывая, что могли быть вторыми»

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри Софьян Амрабат Федерико Кьеза Футбол

Массимилиано Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Фиорентиной» (1:0).

«У нас были хорошие шансы на второй гол во втором тайме, а затем в концовке возникла небольшая путаница с отмененным голом. Это был непростой матч, и я доволен парнями. У нас есть цель подняться [в турнирной таблице]».

О линии атаки

«В атаке у нас были возможности и быстрые действия. Кьеза слева и Ди Мария справа? Мы начали так, а потом я поставил Кьезу справа, поскольку Амрабат играл против Анхеля. Та же линия атаки против «Нанта» (в стыковых матчах Лиги Европы – прим. Sports.ru)? В команде должен быть баланс. Не все матчи сезона одинаковы, и мне, должно быть, повезло понять, в какой момент это стало необходимо».

О снятии очков

«После [вынесения] решения мы продемонстрировали хорошую реакцию [в матче] с «Аталантой», затем в матче с «Монцей» сделали шаг назад. Нам потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться, теперь цель состоит в том, чтобы выигрывать следующие матчи один за другим, не забывая, что мы могли бы быть вторыми с 44 очками. В любом случае, это опыт, который заставляет расти.

Лига Европы? Такая же цель, как и Кубок Италии. Свист? Он был адресован нам всем, когда мы проигрывали «Монце», а не каким-то отдельным игрокам», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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7 комментариев

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Антонио Мартынов
Ответ спортикетт
не был бы ты вторым, потому что не было бы таких трансферов. как и у ман сити ничего бы не было
Как и у всех, включая лидера Наполи
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Антонио Мартынов
Ответ Artem89S
Господи, сколько еще можно упоминать, что «были бы вторые»🤦🏻‍♂️ если бы у бабки кое что было, она была бы дедом. Достал ныть, физрук с огромными отступными. Присосался к клубу как клещ, не позорься, уйди в отставку.
Он это говорит потому что верит в то, что очки вернут.
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vel
Тошнит от твоего футбола. Тошнит от тебя.
Чуть соперник поднажал и команда элементарных вещей сделать не может. Просто начинает играть на отбой. Комбинации только на своей половине поля, защитники с Локателли разыгрывают. Все что на чужой либо навес Костича, либо индивидуальные действия игроков.
Скорее бы сезон закончился и его поперли из клуба.
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спортикетт
не был бы ты вторым, потому что не было бы таких трансферов. как и у ман сити ничего бы не было
0
-1
-1
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Artem89S
Господи, сколько еще можно упоминать, что «были бы вторые»🤦🏻‍♂️ если бы у бабки кое что было, она была бы дедом. Достал ныть, физрук с огромными отступными. Присосался к клубу как клещ, не позорься, уйди в отставку.
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ForzaGandzasar
У тебя в команде играют Кьеза, Ди Мария, наконечник Влахович, есть Милик, в центре Локателли, Рабьо, но твоя команда не показывает атакуюший футбол, нет комбинаций, часто друг друга не понимают, не мало брака, победы даются оочень тяжело, не без везения - то что надо знать про уровень Аллегри.
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d.xoxlov
Так скоро на трибуны "Альянц" будут тысяч по пять только отъявленных мазохистов приходить.
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