Аллегри про 1:0 с «Фиорентиной»: «Хотим выигрывать каждый следующий матч, не забывая, что могли быть вторыми»

прокомментировал победу «Ювентуса» над «Фиорентиной» (1:0).

«У нас были хорошие шансы на второй гол во втором тайме, а затем в концовке возникла небольшая путаница с отмененным голом. Это был непростой матч, и я доволен парнями. У нас есть цель подняться [в турнирной таблице]».

О линии атаки

«В атаке у нас были возможности и быстрые действия. Кьеза слева и Ди Мария справа? Мы начали так, а потом я поставил справа, поскольку играл против . Та же линия атаки против «Нанта» (в стыковых матчах Лиги Европы – прим. Sports.ru)? В команде должен быть баланс. Не все матчи сезона одинаковы, и мне, должно быть, повезло понять, в какой момент это стало необходимо».

О снятии очков

«После [вынесения] решения мы продемонстрировали хорошую реакцию [в матче] с «Аталантой», затем в матче с «Монцей» сделали шаг назад. Нам потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться, теперь цель состоит в том, чтобы выигрывать следующие матчи один за другим, не забывая, что мы могли бы быть вторыми с 44 очками. В любом случае, это опыт, который заставляет расти.

Лига Европы? Такая же цель, как и Кубок Италии. Свист? Он был адресован нам всем, когда мы проигрывали «Монце», а не каким-то отдельным игрокам», – сказал главный тренер « ».

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