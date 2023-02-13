«Погба катается на лыжах, пока у команды проблемы, отказывается от операции, когда о ней просит «Ювентус». Он не играет с апреля, нельзя держать на зарплате такого игрока». Тарделли о хавбеке

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус серия А Италия Марко Тарделли Массимилиано Аллегри Поль Погба Футбол

Экс-хавбек «Ювентуса» Марко Тарделли раскритиковал трансфер Поля Погба.

«Погба не играет с апреля 2022 года, когда он еще в «Манчестер Юнайтед» был. Теперь он стал проблемой «Ювентуса», мы не знаем, когда он вернется, не знаем, чего он хочет. Он катается на лыжах, пока у его команды серьезные проблемы, не соглашается на операцию, когда о ее проведении просит клуб, и сам определяет график восстановления, опасаясь пропуска чемпионата мира.

На сегодняшний день Погба – это серьезная проблема, которую «бьянконери» нужно решить. Ситуация также показывает, что у «Ювентуса» нет ясного представления о том, что происходит.

Мне кажется, Аллегри должен вмешаться. Нельзя держать на зарплате такого футболиста. Его поведение по отношению к партнерам также некорректно. Меня это беспокоит», – сказал чемпион мира 1982 года в эфире Rai 2.

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11 комментариев

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Адепт Суперлиги
Ответ Лёха Жданчик
Так это было очевидно.. Смешно что фанаты Юве смеялись типо развели МЮ))
По крайней мере мы за него не платили 100 млн
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Ответ Мукунку хороший
Есть же юристы..надо пареньком заняться поплотней..
Юристы Ювентуса сейчас другими делами заняты
+2
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+2
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Глебиньо
Слава Богу,что МЮ избавился от этого балласта.После Балотелли-главный гадкий утёнок в футболе
+3
0
+3
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Мукунку хороший
Есть же юристы..надо пареньком заняться поплотней..
0
0
0
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Лёха Жданчик
Так это было очевидно..
Смешно что фанаты Юве смеялись типо развели МЮ))
+8
0
+8
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Jesse Boy
самовлюблённый индюк. так просрать талант ещё уметь надо
+2
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Rudy77
Пусть мучаются))) Головой надо было думать прежде чем эту палку подписывать, которая раз в год стреляет
+7
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Адепт Суперлиги
Как я и говорил, у него есть время до конца сезона. Если по истечении этого срока он не проведёт хотя бы стабильную, полезную серию матчей без травм, то его профессиональная карьера, считай, закончена.
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Jaxongir Shodiev
Погба и Кокорин как две части инь-янь
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Evgeny Trifonov
норм Погба доит старую синьору
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Uriah Heep
Неужели есть те, кто удивлён?!
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-2
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