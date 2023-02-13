«Погба катается на лыжах, пока у команды проблемы, отказывается от операции, когда о ней просит «Ювентус». Он не играет с апреля, нельзя держать на зарплате такого игрока». Тарделли о хавбеке

Экс-хавбек «Ювентуса» раскритиковал трансфер .

«Погба не играет с апреля 2022 года, когда он еще в « » был. Теперь он стал проблемой « », мы не знаем, когда он вернется, не знаем, чего он хочет. Он катается на лыжах, пока у его команды серьезные проблемы, не соглашается на операцию, когда о ее проведении просит клуб, и сам определяет график восстановления, опасаясь пропуска чемпионата мира.

На сегодняшний день Погба – это серьезная проблема, которую «бьянконери» нужно решить. Ситуация также показывает, что у «Ювентуса» нет ясного представления о том, что происходит.

Мне кажется, должен вмешаться. Нельзя держать на зарплате такого футболиста. Его поведение по отношению к партнерам также некорректно. Меня это беспокоит», – сказал чемпион мира 1982 года в эфире Rai 2.

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