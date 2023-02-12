Магуайр после 2:0 с «Лидсом»: «Я капитан команды, ее интересы для меня гораздо выше личных. Играю я или нет, победы важнее всего»

прокомментировал победу « » над « » (2:0).

«Победа в матче важнее всего. Я – капитан команды и ставлю ее интересы гораздо выше личных. Играю я или нет, я хочу, чтобы команда побеждала и добивалась успехов. До сих пор это был хороший сезон, впереди по-прежнему много работы и важных матчей, но приятно приехать сюда, добиться победы всухую и порадовать болельщиков.

Мы знали, что выезд на « » будет непростым, что будут моменты, когда соперник включится, и это случалось в начале каждого тайма. Во втором тайме пришлось обороняться, но мы сосредоточились. Мы знали, что проявим наш уровень и что должны бороться за каждый мяч и не допустить гола в наши ворота.

Надо отдать должное ребятам и их [командному] духу. Мы знаем, насколько важна эта победа для наших болельщиков, поскольку ранее на неделе мы не добились этого и были разочарованы. Мы знали, что сегодня речь шла о реванше, и взяли его», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

Ранее в перенесенном матче 8-го тура АПЛ «МЮ» поделил очки с «Лидсом» (2:2), отыгравшись с 0:2.

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