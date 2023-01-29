Магуайр о роли запасного в «МЮ»: «Не хочу привыкать. К 29 годам я еще не был в таком положении»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр высказался о своем положении в «Манчестер Юнайтед».

При Эрике тен Хаге защитник потерял место в стартовом составе «Ман Юнайтед» – он выходил с первых минут лишь на 8 матчей этого сезона.

«Мне 29 лет, и я еще ни разу в карьере не был в таком положении. Не хочу к этому привыкать. Это часть футбола. Я усердно работаю каждый день. Я стараюсь, хорошо тренируюсь. Когда появится шанс, я должен им воспользоваться.

Всем известно, что такому клубу, как «Ман Юнайтед», нужна конкуренция в составе. У нас есть центральные защитники топ-уровня. Начиная с этого момента и до конца сезона, команда будет нуждаться в каждом из нас», – сказал защитник в интервью ITV.

Статистику капитана «Манчестер Юнайтед» можно изучить здесь.

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40 комментариев

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Михаил Стентор
Ответ Трупейро
Харри аферист. С такой игрой не сидеть до 29 лет
Ну на ЧМ 18 он был очень даже неплох, как и на евро.
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Только Крылья
Итак медленный, а сейчас ещё скорость потеряется скоро с возрастом. Уже левый защитник Шоу предпочтительнее на позиции ЦЗ даже
А может, не потеряется, и так низкая раз
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Яйца Тен Хага
Я все ровно восхищаюсь Магваером. Чел не жалуется, не токсичный. Молча всем закрыл рты на ЧМ. Обратил внимание на его длинные пасы, уж больно точные они. Не зря, его в свое время хотел взять Пеп.
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Alex Mc
Убрали тащера Кринжалду - пришли голы.
Убрали тащера Магуаера - появилась оборона.
Тен Хаг гений
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Чёрный тюльпан
Ответ Dm Kznts
По такой логике, теперешний тренер синих должен выпускать всех тех которых купили за крупные суммы и они провалились
В таком случае Челси придётся Лукакича из Интера отзывать, а ещё смирится с тем, что пора бы пройти очищение Чемпионшипом.
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Чёрный тюльпан
Ответ Токсик
Я ещё дико угораю, когда он выходит на поле на 5 минут и принципиально отжимает повязку у Бруну 🤣
А чего вы ждали от этого колхозана? Типок на входе клуба вышибалой работать должен, судя по его навыкам в Греции, а он в МЮ 190+ тыс. фунтов в неделю зашибает, так при этом ему ещё и повязку доверяют. Ладно бы плюнуть на это дело, коль вышел на замену, будто что-то поменяется от того, что Бруно снимет с себя и оденет на него, но нет, нужно эго потешить. Жалкий персонаж этот Магуайр.
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Михаил Солдатенков
Харри, извини, но придётся привыкнуть.
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Master Slova
Заткнись и играй!!
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Мукунку хороший
Надо Харри.. надо)
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Momos
Ответ ХавиГави_Паратрупер
При всех шутках про холодильник, Харри просто не в своём клубе играет. Почему он в сборной выглядит лучше? Да потому что в любимом Саутгейтом низком блоке при обороне подсвечиваются его сильные стороны типа верховой игры, а не разрыв всех морозильных камер при попытке покрыть большие зоны с высокой линией защиты🤓
Но он не выглядит в сборной лучше
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Reece24
Чувака из основы вытеснили карлик и приехавший доигрывать ради денег французкая тень Рамоса.

Но это не самое смешное, когда вспоминаешь что это полено купили за 80 лямов и дали капитанскую повязку.

Неудивительно, что МЮ последние 10 лет ни на что не претендует кроме кубка лучшего газона.
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ArdaTuran
Как посадили на скамейку это бревно, так сразу пошли результаты.
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Andrey Kutashov
Ответ Fata1ny
Нужно выпускать лучших, а не тех за кого больше заплатили.
Сутормин поддерживает )))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Трупейро
Харри аферист. С такой игрой не сидеть до 29 лет
Он сидел 1 день в Греции и до этого
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Andrey Kutashov
Ответ Трупейро
Харри аферист. С такой игрой не сидеть до 29 лет
Самородок )
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Denis242424
В марте ему 30 будет. До лета совсем задервенеет. Но из МЮ никого метлой не выгонишь. Сильно цепляются дорогостоящие пассажиры. Хорошо хоть Тен Хаг разгребает эту шайку-лейку. В любом случае возврата не будет к этой вальяжной обстановке в МЮ, которая сложилась до этого.
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Dm Kznts
Ответ Born is the King
Так и есть. Мю заплатил 90 млн не для того, чтобы Макваер остужал скамейку. Нужно его выпускать
По такой логике, теперешний тренер синих должен выпускать всех тех которых купили за крупные суммы и они провалились
+1
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Yri Yrov
Ответ Born is the King
Так и есть. Мю заплатил 90 млн не для того, чтобы Макваер остужал скамейку. Нужно его выпускать
Очень не логично. Он же холодильник
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Dm Kznts
Вот и не привыкай.
Смени клуб летом.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Трупейро
Харри аферист. С такой игрой не сидеть до 29 лет
При всех шутках про холодильник, Харри просто не в своём клубе играет. Почему он в сборной выглядит лучше? Да потому что в любимом Саутгейтом низком блоке при обороне подсвечиваются его сильные стороны типа верховой игры, а не разрыв всех морозильных камер при попытке покрыть большие зоны с высокой линией защиты🤓
+8
0
+8
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гилберт
Думал ему 25.
0
0
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QWertY
Очень боюсь, что этого биста купит Боэли летом за сотку. Он сходу там станет лучшим(
+1
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Berbatov09
Ответ Born is the King
Так и есть. Мю заплатил 90 млн не для того, чтобы Макваер остужал скамейку. Нужно его выпускать
Логика тупейшая. Его уже и так достаточно выпускали и давали шансов. Срок гарантии по этим миллионам истек еще на Рангнике. Так что, свободен, летом на трансфер.
+10
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Андрей Гаврилов
Ему только 29? Значит легенда еще долго будет радовать нас своей игрой!
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Токсик
Ответ Azamat Kalandarov
Настоящий капитан.. капитан скамейки))
Я ещё дико угораю, когда он выходит на поле на 5 минут и принципиально отжимает повязку у Бруну 🤣
+5
-1
+4
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