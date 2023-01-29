Магуайр о роли запасного в «МЮ»: «Не хочу привыкать. К 29 годам я еще не был в таком положении»
Харри Магуайр высказался о своем положении в «Манчестер Юнайтед».
При Эрике тен Хаге защитник потерял место в стартовом составе «Ман Юнайтед» – он выходил с первых минут лишь на 8 матчей этого сезона.
«Мне 29 лет, и я еще ни разу в карьере не был в таком положении. Не хочу к этому привыкать. Это часть футбола. Я усердно работаю каждый день. Я стараюсь, хорошо тренируюсь. Когда появится шанс, я должен им воспользоваться.
Всем известно, что такому клубу, как «Ман Юнайтед», нужна конкуренция в составе. У нас есть центральные защитники топ-уровня. Начиная с этого момента и до конца сезона, команда будет нуждаться в каждом из нас», – сказал защитник в интервью ITV.
Статистику капитана «Манчестер Юнайтед» можно изучить здесь.
Убрали тащера Магуаера - появилась оборона.
Тен Хаг гений
Но это не самое смешное, когда вспоминаешь что это полено купили за 80 лямов и дали капитанскую повязку.
Неудивительно, что МЮ последние 10 лет ни на что не претендует кроме кубка лучшего газона.
Смени клуб летом.