Магуайр о роли запасного в «МЮ»: «Не хочу привыкать. К 29 годам я еще не был в таком положении»

высказался о своем положении в «Манчестер Юнайтед».

При Эрике тен Хаге защитник потерял место в стартовом составе « » – он выходил с первых минут лишь на 8 матчей этого сезона.

«Мне 29 лет, и я еще ни разу в карьере не был в таком положении. Не хочу к этому привыкать. Это часть футбола. Я усердно работаю каждый день. Я стараюсь, хорошо тренируюсь. Когда появится шанс, я должен им воспользоваться.

Всем известно, что такому клубу, как «Ман Юнайтед», нужна конкуренция в составе. У нас есть центральные защитники топ-уровня. Начиная с этого момента и до конца сезона, команда будет нуждаться в каждом из нас», – сказал защитник в интервью ITV.

Статистику капитана «Манчестер Юнайтед» можно изучить здесь.