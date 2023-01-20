Алан Смит: «МЮ» должен сохранить Магуайра. Не слышал от него нытья, это говорит о характере»

считает, что должен остаться в « ».

«Я думаю, что «МЮ» должен попытаться сохранить Магуайра. Могу лишь судить со стороны, что у него тот тип личности, который необходим в раздевалке. Иначе он не стал бы капитаном.

Считаю, что он достаточно сильная личность, чтобы справиться со всем, с чем ему пришлось столкнуться. Не слышал от Магуайра ни нытья, ни критики по поводу того, что он не играет, ни слов о том, что он хочет уйти из «Юнайтед», что говорит о его характере.

То, что он находится в «Манчестер Юнайтед» и является капитаном, говорит о многом. Я уверен, что настанут времена, когда он будет нужен», – заявил экс-нападающий манкунианцев.

Магуайр о роли в «МЮ»: «В защите большая конкуренция, но я буду бороться. После ЧМ я заболел, сейчас чувствую себя хорошо»

Фердинанд посоветовал Магуайру уйти из «МЮ»: «Шоу играет вместо него. Я бы хотел задушить Эвра, избил бы его на тренировке, если бы он играл вместо меня!»