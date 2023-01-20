Алан Смит: «МЮ» должен сохранить Магуайра. Не слышал от него нытья, это говорит о характере»

Теги Манчестер Юнайтед Алан Смит премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Алан Смит считает, что Харри Магуайр должен остаться в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что «МЮ» должен попытаться сохранить Магуайра. Могу лишь судить со стороны, что у него тот тип личности, который необходим в раздевалке. Иначе он не стал бы капитаном.

Считаю, что он достаточно сильная личность, чтобы справиться со всем, с чем ему пришлось столкнуться. Не слышал от Магуайра ни нытья, ни критики по поводу того, что он не играет, ни слов о том, что он хочет уйти из «Юнайтед», что говорит о его характере.

То, что он находится в «Манчестер Юнайтед» и является капитаном, говорит о многом. Я уверен, что настанут времена, когда он будет нужен», – заявил экс-нападающий манкунианцев.

Магуайр о роли в «МЮ»: «В защите большая конкуренция, но я буду бороться. После ЧМ я заболел, сейчас чувствую себя хорошо»

Фердинанд посоветовал Магуайру уйти из «МЮ»: «Шоу играет вместо него. Я бы хотел задушить Эвра, избил бы его на тренировке, если бы он играл вместо меня!»

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6 комментариев

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Marcus-light
Ответ Black.Assassin
А что ему ныть? Живет себе в достатке, контракт шикарный, дурака валяет - бабки получает.
Где он дурака то валяет? наоборот все в МЮ говорят, что очень профессиональный
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Андрей Тишкович
Нужно сохранить а то как без холодильника освежать напитки?
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Футбол_это_жизнь
Холодильник не ноет, он дребезжит если что-то не так!
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fellx
Бейл тоже никогда не ныл в Реале об игровом времени, так как был на большом контракте и занимался тем, чем хочет заниматься Гвардиола после пенсии.
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Sevuska
Да , характер Магваера такой же твёрдый как дерево .
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Black.Assassin
А что ему ныть? Живет себе в достатке, контракт шикарный, дурака валяет - бабки получает.
+3
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+3
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