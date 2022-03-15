Артур: «Месси словно смотрит на поле сверху. Будто сам Господь выбрал Лео»

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Артур сравнил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с инопланетянином и божьим избранником.

«На Месси словно сам Господь указал пальцем. Он инопланетянин и на поле делает невероятные вещи.

Когда смотришь матчи из дома, то, конечно, видишь поле целиком. Когда же ты сам выходишь на поле, то видишь лишь какую-то его часть и мяч. Так вот, кажется, что Месси смотрит на стадион сверху.

Он замкнутый человек, но в то же время общительный. Он настоящий профессионал и много трудится. Он ведет более сдержанный образ жизни, чем, скажем, Роналду или Неймар, но благодаря своему характеру может делать все, что хочет.

Также он очень помог мне, когда я пришел в «Барселону». Он с первых дней высоко обо мне отзывался, и для меня было честью работать с ним», – отметил хавбек «Ювентуса» в интервью TNT Sports.

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