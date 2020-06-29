«Барселона» может вернуть Пьянича в «Ювентус» в обмен на Бентанкура

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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус».

По информации радиостанции RAC1, представители клубов недавно встречались, чтобы обсудить возможное возвращение боснийца. Предполагается, что Пьянича могут обменять на уругвайского хавбека «Юве» Родриго Бентанкура.

На данный момент переговоры прекращены, однако «Барса» и «Ювентус» договорились, что могут возобновить их в любой момент. Отметим, что Пьянич перешел в «Барселону» прошлым летом в результате обмена на Артура. Аналогичную схему обсуждают и относительно 23-летнего Бентанкура.

«Барса» и «Юве» меняют Артура (72 млн) на Пьянича (60 млн) и получают 50 млн прибыли. Как это работает?

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