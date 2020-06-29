«Барселона» может вернуть Пьянича в «Ювентус» в обмен на Бентанкура

Полузащитник «Барселоны» может вернуться в .

По информации радиостанции RAC1, представители клубов недавно встречались, чтобы обсудить возможное возвращение боснийца. Предполагается, что Пьянича могут обменять на уругвайского хавбека «Юве» .

На данный момент переговоры прекращены, однако «Барса» и «Ювентус» договорились, что могут возобновить их в любой момент. Отметим, что Пьянич перешел в «Барселону» прошлым летом в результате обмена на . Аналогичную схему обсуждают и относительно 23-летнего Бентанкура.

«Барса» и «Юве» меняют Артура (72 млн) на Пьянича (60 млн) и получают 50 млн прибыли. Как это работает?