Артур попал в ДТП в нетрезвом состоянии на «Феррари»

Полузащитник «Барселоны» Артур, который 30 августа перейдет в , был остановлен сотрудниками полиции во время езды на автомобиле.

По данным Diari de Girona, футболист при управлении авто стукнул уличный фонарь. Полицейские обратили внимание на его странное состояние и предложили пройти тест.

Выяснилось, что он находится в нетрезвом состоянии. Артур был за рулем своей «Феррари». Инцидент произошел около четырех утра в городке Палафружель неподалеку от Жироны. Полицейские выявили 0,55 мг на литр в выдыхаемом воздухе (немногим более 1 промилле).

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