Мбаппе провел часть тренировки с командой впервые после травмы. Он может сыграть с «Баварией» в ЛЧ
Килиан Мбаппе еще может сыграть против «Баварии» в Лиге чемпионов.
Мбаппе получил травму бедра в матче Лиги 1 против «Монпелье» 1 февраля. Сообщалось, что восстановление займет до трех недель.
В воскресенье Мбаппе провел часть тренировки вместе с игроками, которые не играли против «Монако» в субботнем матче Лиги 1 или провели мало времени на поле. Оставшуюся часть тренировки Килиан занимался по индивидуальной программе.
Сообщается, что существует шанс на участие Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» во вторник, 14 февраля. Однако в субботу главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что не хочет рисковать здоровьем форварда.
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