Мбаппе провел часть тренировки с командой впервые после травмы. Он может сыграть с «Баварией» в ЛЧ

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе еще может сыграть против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Мбаппе получил травму бедра в матче Лиги 1 против «Монпелье» 1 февраля. Сообщалось, что восстановление займет до трех недель.

В воскресенье Мбаппе провел часть тренировки вместе с игроками, которые не играли против «Монако» в субботнем матче Лиги 1 или провели мало времени на поле. Оставшуюся часть тренировки Килиан занимался по индивидуальной программе.

Сообщается, что существует шанс на участие Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» во вторник, 14 февраля. Однако в субботу главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что не хочет рисковать здоровьем форварда.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий