Мбаппе после двух подряд поражений «ПСЖ»: «Давайте оставаться сильными и едиными»

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе обратился к болельщикам после поражения от «Монако» (1:3).

«ПСЖ» проиграл уже два матча подряд – «Монако» в чемпионате и «Марселю» (1:2) в Кубке Франции.

«Давайте оставаться сильными и едиными», – написал форвард «ПСЖ» в соцсетях.

14 февраля «ПСЖ» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

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7 комментариев

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Yri Yrov
Прям как Ливерпуль
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Moscwow
Ответ Геннадий Тимченко
Время соперничества Месси и Роналду в прошлом, пора смотреть вперёд и растить звезду настоящего ~ Мбаппе, а не возиться с истеричным Неймаром... Не будут строить команду вокруг Мбаппе, будут жить прошлым - ничего не добьются🤦
Так она и строилась вокруг Мбаппе, но после того, как он захотел в Реал, шейхи подобрали бомжонка из Барсы, ну а алчный аргентинец не может позволить, чтобы кто-то был выше него
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Геннадий Тимченко
Ответ Minuvert
проблема в том, что и вокруг Мбаппе команду не построить, там эго выше чем у португальца
Это не так - определенные люди пускают слухи, сам лично француз старается и растет как футболист и лидер год от года
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Пrастите за сравнение, но пятнадцать лет назад этот лозунг использовали едросы. Хорошо, что тут без плана Путина обошлось.
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Minuvert
Ответ Геннадий Тимченко
Время соперничества Месси и Роналду в прошлом, пора смотреть вперёд и растить звезду настоящего ~ Мбаппе, а не возиться с истеричным Неймаром... Не будут строить команду вокруг Мбаппе, будут жить прошлым - ничего не добьются🤦
проблема в том, что и вокруг Мбаппе команду не построить, там эго выше чем у португальца
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Геннадий Тимченко
Время соперничества Месси и Роналду в прошлом, пора смотреть вперёд и растить звезду настоящего ~ Мбаппе, а не возиться с истеричным Неймаром... Не будут строить команду вокруг Мбаппе, будут жить прошлым - ничего не добьются🤦
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Minuvert
и запел:"мы не жалкие букашки..."
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