Мбаппе после двух подряд поражений «ПСЖ»: «Давайте оставаться сильными и едиными»

обратился к болельщикам после поражения от «Монако» (1:3).

«ПСЖ» проиграл уже два матча подряд – «Монако» в чемпионате и «Марселю» (1:2) в Кубке Франции.

«Давайте оставаться сильными и едиными», – написал форвард «ПСЖ» в соцсетях.

14 февраля «ПСЖ» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

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