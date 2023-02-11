Мбаппе после двух подряд поражений «ПСЖ»: «Давайте оставаться сильными и едиными»
Килиан Мбаппе обратился к болельщикам после поражения от «Монако» (1:3).
«ПСЖ» проиграл уже два матча подряд – «Монако» в чемпионате и «Марселю» (1:2) в Кубке Франции.
«Давайте оставаться сильными и едиными», – написал форвард «ПСЖ» в соцсетях.
14 февраля «ПСЖ» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
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