Форвард «Венеции» Похьянпало выпил пива с фанатами на стадионе после победы в матче Серии B
Финский футболист выпил пива на поле сразу после матча.
Вчера «Венеция» дома обыграла СПАЛ (2:1) в 24-м туре Серии B.
Форвард хозяев Йоэл Похьянпало, отдавший две результативные передачи, после игры принял стакан пива от болельщиков у трибуны и выпил, отпраздновав с ними победу команды.
Йоэл забил 9 голов и отдал 6 ассистов в 23 матчах второго итальянского дивизиона. Он лучший бомбардир в команде и третий в лиге. Его статистика – здесь.
Фото: gianlucadimarzio.com
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