Директор «Венеции»: «У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер»
В «Венеции» сообщили о возможном переходе хавбека Дениса Черышева в чемпионат России.
«У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер.
Агенты рассказывали мне об интересе одной российской команды», – сказал спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли.
В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей во второй лиге Италии и забил 3 гола. В последний раз он выходил на поле 27 ноября.
Подробно со статистикой бывшего футболиста «Реала» можно ознакомиться здесь.
Не удивлюсь если это паровозы им интересуются.С какой же верой в лучшее я ездил на поездах РЖД чтоб они могли восполнить в вышине ,но все тщетно.Одни распилы.