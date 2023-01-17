Директор «Венеции»: «У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер»

В «Венеции» сообщили о возможном переходе хавбека в чемпионат России.

«У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер.

Агенты рассказывали мне об интересе одной российской команды», – сказал спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли.

В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей во второй лиге и забил 3 гола. В последний раз он выходил на поле 27 ноября.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Реала» можно ознакомиться здесь.