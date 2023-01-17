Директор «Венеции»: «У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Черышев Д2 Италия Венеция Спорт-Экспресс Футбол

В «Венеции» сообщили о возможном переходе хавбека Дениса Черышева в чемпионат России.

«У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер.

Агенты рассказывали мне об интересе одной российской команды», – сказал спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли.

В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей во второй лиге Италии и забил 3 гола. В последний раз он выходил на поле 27 ноября.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Реала» можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Пако
Главное, что бросилось в глаза а этой статье - "Черышев в последний раз выходил на поле 27 ноября". Многое этим сказано.
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vaslover
Денис хороший и порядочный парень. В прайме был хорош. Дай Бог ему здоровья и всего самого хорошего
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+1
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Алексей Степанов
Да не поедет он в Россию. Если бы хотел,то вернулся бы уже года 2-3 назад
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Макс Шева
Когда летом и за бесплатно - это интересно ,а вот когда подпилить - это завсегдатай.
Не удивлюсь если это паровозы им интересуются.С какой же верой в лучшее я ездил на поездах РЖД чтоб они могли восполнить в вышине ,но все тщетно.Одни распилы.
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Spaten
Когда бежал, был в полном порядке. И ещё конечно хорошее качество, он бить не боится по воротам. Но травмы
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Alexander Lyakhov
Когда он был летом свободным агентом, интерес, если и был, ни во что не материализовался...
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Dmitry Orlov
Ответ Олег Акимов
Уже даже из Серии Б пытаются сплавить. Печально :(
Возраст и травматичность
0
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Олег Акимов
Уже даже из Серии Б пытаются сплавить. Печально :(
+6
0
+6
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