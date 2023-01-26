«Хочется быть в окопах с такими людьми, как он». Кин о Лисандро после матча «МЮ» с «Ноттингемом»

Рой Кин отметил игру в матче «Манчестер Юнайтед» с «Ноттингем Форест».

«Он из тех людей, с которыми хочется быть в окопах. С точки зрения защитника, этим сухим матчем можно гордиться», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Экс-защитник «Тоттенхэма» и « » поддержал Кина, отметив смелость Мартинеса.

«Бывают моменты, когда он немного опрометчив и играет на грани. Он храбрый, это было видно по голу, который он забил в ворота «Арсенала».

Вы должны уметь играть в « », но ваша работа – защищаться. Люди сомневались в нем, но он смелый парень. Давид Де Хеа наверняка рад видеть его [в обороне] перед собой», – сказал Доусон.

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Ноттингем Форест» «МЮ» одержал победу со счетом 3:0. Лисандро Мартинес был признан лучшим игроком матча.