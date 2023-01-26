«Хочется быть в окопах с такими людьми, как он». Кин о Лисандро после матча «МЮ» с «Ноттингемом»
Рой Кин отметил игру Лисандро Мартинеса в матче «Манчестер Юнайтед» с «Ноттингем Форест».
«Он из тех людей, с которыми хочется быть в окопах. С точки зрения защитника, этим сухим матчем можно гордиться», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
Экс-защитник «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест» Майкл Доусон поддержал Кина, отметив смелость Мартинеса.
«Бывают моменты, когда он немного опрометчив и играет на грани. Он храбрый, это было видно по голу, который он забил в ворота «Арсенала».
Вы должны уметь играть в «Манчестер Юнайтед», но ваша работа – защищаться. Люди сомневались в нем, но он смелый парень. Давид Де Хеа наверняка рад видеть его [в обороне] перед собой», – сказал Доусон.
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Ноттингем Форест» «МЮ» одержал победу со счетом 3:0. Лисандро Мартинес был признан лучшим игроком матча.
А теперь почитайте комменты профанов в начале сезона, когда МЮ был разгромлен Брентфордом)
Вот любимый коммент от одного клавана:
CCCP{{BOOM}}
14 августа 2022, 12:58
"Тен Хаг одной покупкой сразу усилил 19 клубов."))
https://pbs.twimg.com/media/FnWcxI-XgAAorIi?format=jpg&name=medium
Как и предыдущего - в составе МЮ.
Даже Кин расщедрился на похвалу, правда какую-то косноязычную.
Бы дло, а не патриоты вы.