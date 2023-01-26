«Хочется быть в окопах с такими людьми, как он». Кин о Лисандро после матча «МЮ» с «Ноттингемом»

Теги Манчестер Юнайтед Майкл Доусон Рой Кин премьер-лига Англия Кубок английской лиги Ноттингем Форест Давид Де Хеа Лисандро Мартинес Футбол

Рой Кин отметил игру Лисандро Мартинеса в матче «Манчестер Юнайтед» с «Ноттингем Форест».

«Он из тех людей, с которыми хочется быть в окопах. С точки зрения защитника, этим сухим матчем можно гордиться», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Экс-защитник «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест» Майкл Доусон поддержал Кина, отметив смелость Мартинеса.

«Бывают моменты, когда он немного опрометчив и играет на грани. Он храбрый, это было видно по голу, который он забил в ворота «Арсенала».

Вы должны уметь играть в «Манчестер Юнайтед», но ваша работа – защищаться. Люди сомневались в нем, но он смелый парень. Давид Де Хеа наверняка рад видеть его [в обороне] перед собой», – сказал Доусон.

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Ноттингем Форест» «МЮ» одержал победу со счетом 3:0. Лисандро Мартинес был признан лучшим игроком матча.

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36 комментариев

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Vezdexodof
Ответ QWertY
https://www.sports.ru/football/1111123786-dzhejmi-rednapp-o-novichke-myu-lisandro-pri-roste-175-sm-on-ne-budet-k.html А теперь почитайте комменты профанов в начале сезона, когда МЮ был разгромлен Брентфордом) Вот любимый коммент от одного клавана: CCCP{{BOOM}} 14 августа 2022, 12:58 "Тен Хаг одной покупкой сразу усилил 19 клубов."))
Таких 🤡🤡 много на спортсе.
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ЛысыйСый
Ответ Aktan
Осуждаю такие сравнения, особенно в текущее время.
Да выбьем мы всех из окопов. Не баись.
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Vezdexodof
Ответ Ебздрогыч
Странная патология - желание сидеть в окопах
Это не патология, это аналогия с русским выражением:" с ним бы я пошёл в разведку".
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ QWertY
https://www.sports.ru/football/1111123786-dzhejmi-rednapp-o-novichke-myu-lisandro-pri-roste-175-sm-on-ne-budet-k.html А теперь почитайте комменты профанов в начале сезона, когда МЮ был разгромлен Брентфордом) Вот любимый коммент от одного клавана: CCCP{{BOOM}} 14 августа 2022, 12:58 "Тен Хаг одной покупкой сразу усилил 19 клубов."))
Любители говорить "Гоп"
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Wekil Halylow
Ну сейчас мю играет контратаками и они зашишаются в окопах
А что плохого в контратаках? Лестер так чемпионом стал.
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Dm Kznts
Ответ Ебздрогыч
Странная патология - желание сидеть в окопах
Перевод кривой
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Сергей Орлов
Welcome to Svatovo.
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-1
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gninnur esrever*
Бери Мартинеса, дуй в Бахмут
0
-2
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Никого_нет
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А ведь летом его слишком маленьким называли. А сейчас этот малец 95 процентов единоборств сжирает
У него стата в лч за Аякс такая же была против топов
+5
0
+5
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jSH
Показательный момент был когда мяч начал скакать в штрафной и он рыбкой головой выбил, не испугавшись ноги чужого игрока. Самый самоотверженный игрок Юнайтед на данный момент, однозначно.
+10
0
+10
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deadjoker
Сейчас это легко осуществимо и попиариться отлично сможет.
+2
-2
0
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Wekil Halylow
Ответ Ебздрогыч
Странная патология - желание сидеть в окопах
Ну сейчас мю играет контратаками и они зашишаются в окопах
0
-2
-2
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Антимосковский
ну и почему вы были не в окопах эти 8 лет?
+3
-5
-2
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Антимосковский
ну и почему вы были не в окопах эти 8 лет?
+1
-4
-3
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pvh-82
Ну так бери его, можете еще Смолянинова прихватить и гоу в Артемовск! В ЛГБТ войска защищать незалежную! Там вас ВС РФ или Вагнера и похоронят....
+4
-7
-3
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QWertY
https://www.sports.ru/football/1111123786-dzhejmi-rednapp-o-novichke-myu-lisandro-pri-roste-175-sm-on-ne-budet-k.html

А теперь почитайте комменты профанов в начале сезона, когда МЮ был разгромлен Брентфордом)

Вот любимый коммент от одного клавана:
CCCP{{BOOM}}
14 августа 2022, 12:58

"Тен Хаг одной покупкой сразу усилил 19 клубов."))
+15
-1
+14
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SergeyS1986
Ответ Сергей Ямковой
А что можно сказать про вас? Вы пишете с окопа?
Причем здесь это ? Это не буквальное выражение
+2
0
+2
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Caterina
Лисандро - лучший игрок матча.
https://pbs.twimg.com/media/FnWcxI-XgAAorIi?format=jpg&name=medium
Как и предыдущего - в составе МЮ.
Даже Кин расщедрился на похвалу, правда какую-то косноязычную.
+1
0
+1
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Romeo Yankovich
Ответ Hong Kil
Так скоро будешь! Как только последние леопарды с челенджерами догорят, придется мобилизацию объявлять в бриташке и прочих лимитрофах, что бы их в окопы под Ровно.
Как там 62?? Мобилизованные освоили?? Ржавые автоматы осечек не дают??
0
-2
-2
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Сергей Ямковой
Ответ SergeyS1986
Окопы могут показать кто есть кто. Поэтому так говорят, взять в разведку , сидеть в окопах. Это говорит о стержне , что человек надежный
А что можно сказать про вас? Вы пишете с окопа?
+2
-5
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Pb-SE
Ответ Hong Kil
Так скоро будешь! Как только последние леопарды с челенджерами догорят, придется мобилизацию объявлять в бриташке и прочих лимитрофах, что бы их в окопы под Ровно.
Ну почему у z-патриотов все так плохо со знанием родного языка? Я уже смирился с их убогим знанием истории и географии. Ну выучите нормально хотя бы язык, за который вы так неистово зигуете.
Бы дло, а не патриоты вы.
+8
-5
+3
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Yapyapo
У нас почему-то таких не много
0
0
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Sergey
приезжай под Бахмут
0
-3
-3
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atomio
чего все прикопались к тому, что он сказал про окопы? Для обычного западного человека, а особенно который далеко от всего этого находится (от условных европейцев) - где-то там далеко далеко какието восточные славяне чтото не поделили и устроили заварушку. Поэтому выражение из разряда "пошел бы с ним на разведку" никакого подтекста от таких людей не несет
+5
-4
+1
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Isshin88
Да уж… удивляют эти военные метафоры.
0
-1
-1
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