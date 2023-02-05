Де Хеа про удаление Каземиро: «Не хочу ничего говорить, иначе у меня будут проблемы. «МЮ» будет трудно без него и Эриксена»
Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа высказался об удалении Каземиро в матче с «Кристал Пэлас» (2:1).
«У нас хорошая серия, мы заметно прибавили по сравнению с прошлым сезоном.
Эта победа много значит, потому что мы контролировали игру, но потеряли важного футболиста в результате одного эпизода, после чего нам пришлось тяжело.
Как в том твите [с Моуринью] – я не хочу ничего говорить, потому что если я начну говорить, то у меня будут проблемы. Не хочу ничего говорить.
Нам будет трудно. Ранее мы лишились Эриксена, теперь – Каземиро. Это очень важные для нас футболисты. Но у нас большой состав, все готовы играть и сосредоточены на деле», – сказал Де Хеа.
Каземиро получил красную, схватив за шею хавбека «Кристал Пэлас» Хьюза. Это 1-е прямое удаление бразильца в топ-лиге Европы
«Каземиро решил, что он Брок Леснар из UFC. За то, как он душил Хьюза, его следует арестовать». Агбонлахор об удалении хавбека «МЮ»
если КК по делу у Каземиро, почему за нечно подобное не был удалён игрок КП?
тебе лучше тогда спрятаться
Давай колись за кого болеешь вообще? ))
это ваша
Он достойно сыграл вчера
А Шо на Маласию заменить.
Пробовали такой формат в обороне пока Лича праздновал.
Было неплохо.
Там вулвичи на Эриксене сфолили когда атаку прервали.
Футбол это не твоё.
Лучше заговоры раскрывай :)