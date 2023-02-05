Вратарь «МЮ» высказался об удалении Каземиро в матче с «Кристал Пэлас» (2:1).

«У нас хорошая серия, мы заметно прибавили по сравнению с прошлым сезоном.

Эта победа много значит, потому что мы контролировали игру, но потеряли важного футболиста в результате одного эпизода, после чего нам пришлось тяжело.

Как в том твите [с Моуринью] – я не хочу ничего говорить, потому что если я начну говорить, то у меня будут проблемы. Не хочу ничего говорить.

Нам будет трудно. Ранее мы лишились , теперь – Каземиро. Это очень важные для нас футболисты. Но у нас большой состав, все готовы играть и сосредоточены на деле», – сказал Де Хеа.

Каземиро получил красную, схватив за шею хавбека «Кристал Пэлас» Хьюза. Это 1-е прямое удаление бразильца в топ-лиге Европы

«Каземиро решил, что он Брок Леснар из UFC. За то, как он душил Хьюза, его следует арестовать». Агбонлахор об удалении хавбека «МЮ»