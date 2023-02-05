Де Хеа про удаление Каземиро: «Не хочу ничего говорить, иначе у меня будут проблемы. «МЮ» будет трудно без него и Эриксена»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Давид Де Хеа Кристиан Эриксен Каземиро Футбол

Вратарь «МЮ» Давид Де Хеа высказался об удалении Каземиро в матче с «Кристал Пэлас» (2:1).

«У нас хорошая серия, мы заметно прибавили по сравнению с прошлым сезоном.

Эта победа много значит, потому что мы контролировали игру, но потеряли важного футболиста в результате одного эпизода, после чего нам пришлось тяжело.

Как в том твите [с Моуринью] – я не хочу ничего говорить, потому что если я начну говорить, то у меня будут проблемы. Не хочу ничего говорить.

Нам будет трудно. Ранее мы лишились Эриксена, теперь – Каземиро. Это очень важные для нас футболисты. Но у нас большой состав, все готовы играть и сосредоточены на деле», – сказал Де Хеа.

Каземиро получил красную, схватив за шею хавбека «Кристал Пэлас» Хьюза. Это 1-е прямое удаление бразильца в топ-лиге Европы

«Каземиро решил, что он Брок Леснар из UFC. За то, как он душил Хьюза, его следует арестовать». Агбонлахор об удалении хавбека «МЮ»

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40 комментариев

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Dm Kznts
Ответ Денис Давыдов
у фанов мю как обычно, если не убил, то красной не было, за подобную хамскую фигню как хватание за горло, всегда практически удаляют, вот это новость. ну хотя да, для них это новость, неудивительно)
критика в другом
если КК по делу у Каземиро, почему за нечно подобное не был удалён игрок КП?
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Dm Kznts
Ответ Direct free kick
За Спартак
ужос
тебе лучше тогда спрятаться
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Direct free kick
Ответ Dm Kznts
я так понимаю что у тебя фантомная попаболь из-за Юнайтед? Давай колись за кого болеешь вообще? ))
За Спартак
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Денис Давыдов
Ответ Кеша Иванов
А за удар Фреду в лицо? За изначальный фол на Антони? Или пишешь, чтоб что то написать?
так это другие моменты их и судите отдельно. это типо оправдывает каземиро как-то? тут же пишут о липовой красной, а не о том, что кому-то ещё должны были дать карточки.
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Кеша Иванов
Ответ Денис Давыдов
у фанов мю как обычно, если не убил, то красной не было, за подобную хамскую фигню как хватание за горло, всегда практически удаляют, вот это новость. ну хотя да, для них это новость, неудивительно)
А за удар Фреду в лицо? За изначальный фол на Антони? Или пишешь, чтоб что то написать?
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+2
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Денис Давыдов
у фанов мю как обычно, если не убил, то красной не было, за подобную хамскую фигню как хватание за горло, всегда практически удаляют, вот это новость. ну хотя да, для них это новость, неудивительно)
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Dm Kznts
Ответ Bunyod Turgunov
Я конечно особо не люблю Челси но помню в 2011 году когда играли МЮ и Челси судья (Клаттенбург) просто ломали Челси. Торрес вышел 1-1 если не ошибаюсь и его с зади сбили но судья дал жёлтую Торресу (это было его вторая жк) и удалил. МЮ кабинетный клуб в мире
ну раз это решил сам тургунов, то.... :)
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Dm Kznts
Ответ Direct free kick
Димка небось за Чакыра с чистым удалением Нани до сих пор ноет? Скоро юбилей
я так понимаю что у тебя фантомная попаболь из-за Юнайтед?
Давай колись за кого болеешь вообще? ))
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Dm Kznts
Ответ DolJun
еще одна легенда мю
не
это ваша
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Mansur Shamshidinov
Время для Забицера
Он достойно сыграл вчера
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Nickolay Lyskov
Ответ DolJun
тебе вот даже косить не нужно - берешь и переводишь тему. но давай вернемся к клаттенбургу, почему ж именно мне постоянно приходится учить гуглить то местных кулес, то местных сочувствующих мю: вот, смотри https://img.huffingtonpost.com/asset/5d02a0292400008c178fce26.jpeg?ops=1200_630
а чем это фото хуже улыбающегося Луиза, когда Уэбб удалял Рафу, потому что шнурки Луиза столкнулись с ветром?
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DolJun
Ответ Nickolay Lyskov
Твое умение косить под дурачка, отрицая очевидное, известно всем, не прибедняйся. Все в курсе, что Абрамович поднялся только потому, что ему Челси, мощнейший и титуловейнеший клуб в мире, выделил бабок на бизнес, королевская семья болеет за Транмер Роверс, а Клаттнебург всю карьеру не тащил Челси.
тебе вот даже косить не нужно - берешь и переводишь тему. но давай вернемся к клаттенбургу, почему ж именно мне постоянно приходится учить гуглить то местных кулес, то местных сочувствующих мю: вот, смотри https://img.huffingtonpost.com/asset/5d02a0292400008c178fce26.jpeg?ops=1200_630
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Nickolay Lyskov
Ответ DolJun
что значит пеле играл за аргентину? ты за мю следишь вообще? даже местные болелы вывешивали баннер в честь своей легенды. и это чтобы сейчас местные сочувствующие мю от него открещивались, жесть
Твое умение косить под дурачка, отрицая очевидное, известно всем, не прибедняйся. Все в курсе, что Абрамович поднялся только потому, что ему Челси, мощнейший и титуловейнеший клуб в мире, выделил бабок на бизнес, королевская семья болеет за Транмер Роверс, а Клаттнебург всю карьеру не тащил Челси.
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DolJun
Ответ Bunyod Turgunov
Я конечно особо не люблю Челси но помню в 2011 году когда играли МЮ и Челси судья (Клаттенбург) просто ломали Челси. Торрес вышел 1-1 если не ошибаюсь и его с зади сбили но судья дал жёлтую Торресу (это было его вторая жк) и удалил. МЮ кабинетный клуб в мире
да и меня в любви к сити и пепу сложно уличить, но даже я признаю что гол бруну в ворота едерсона - это позор на равне с липовым пенальти за нырок бруну времен сульшера, уже не помню против кого это было.
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DolJun
Ответ **Iscander**
Даже не понятно, как твой комментарий может влиться в этот пост. Ты уже как Манся, ей богу.
так ты пост-то про читай, а то ты как местные кулес, ей богу
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DolJun
Ответ Nickolay Lyskov
Да перестань уже. Игрока Челси Клаттенбурга причислять к легендам МЮ - это как если бы бразильцы рассказывали, что Пеле играл за Аргентину.
что значит пеле играл за аргентину? ты за мю следишь вообще? даже местные болелы вывешивали баннер в честь своей легенды. и это чтобы сейчас местные сочувствующие мю от него открещивались, жесть
+1
-3
-2
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Direct free kick
Ответ Dm Kznts
какая отмена чудо? Там вулвичи на Эриксене сфолили когда атаку прервали. Футбол это не твоё. Лучше заговоры раскрывай :)
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DolJun
Ответ Dm Kznts
в судейских чашках полно обвинений - майка дина ты ещё не забыл? ))
еще одна легенда мю
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Bunyod Turgunov
Ответ DolJun
все так, димасик. но лучше поттер чем клаттенбург, челси хотя бы в судейских чашках обвинить не могут)
Я конечно особо не люблю Челси но помню в 2011 году когда играли МЮ и Челси судья (Клаттенбург) просто ломали Челси. Торрес вышел 1-1 если не ошибаюсь и его с зади сбили но судья дал жёлтую Торресу (это было его вторая жк) и удалил. МЮ кабинетный клуб в мире
+1
-3
-2
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**Iscander**
Ответ DolJun
моур легенда челси как де хеа с уэббом и клаттенбургом легенды мю
Даже не понятно, как твой комментарий может влиться в этот пост. Ты уже как Манся, ей богу.
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
Мак травмирован же. тут либо Забитцер-Фред, либо Витька опять прикручивать как-то
можно тогда Личу выдвинуть поближе к опорной. На его место Шо.
А Шо на Маласию заменить.
Пробовали такой формат в обороне пока Лича праздновал.
Было неплохо.
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
чую что не только фредом но и макфредом запахло. Забитцеру непросто будет
Мак травмирован же. тут либо Забитцер-Фред, либо Витька опять прикручивать как-то
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0
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Nickolay Lyskov
Ответ DolJun
все так, димасик. но лучше поттер чем клаттенбург, челси хотя бы в судейских чашках обвинить не могут)
Да перестань уже. Игрока Челси Клаттенбурга причислять к легендам МЮ - это как если бы бразильцы рассказывали, что Пеле играл за Аргентину.
+5
-3
+2
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Dm Kznts
Ответ Direct free kick
Отмена чистого гола арсенала в первом круге, левый гол в ворота Сити во втором. Мешают черти, а то что лысый физрук не смог обыграть КП в прошлый раз, так это его вирус рыбака Сульшера поразил
какая отмена чудо?
Там вулвичи на Эриксене сфолили когда атаку прервали.
Футбол это не твоё.
Лучше заговоры раскрывай :)
+12
-2
+10
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QWertY
Отсутствие Эриксена даже не заметили, а вот без Каза реально будет сложно
0
-4
-4
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