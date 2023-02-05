Де Хеа об «МЮ»: «У меня были трудные времена в клубе, но сейчас я доволен. Хороший тренер, хорошие игроки, мы набрали отличный ход»
Давид Де Хеа высказался о своем будущем в «Манчестер Юнайтед».
«Мы все еще ведем переговоры. Уверен, что все закончится хорошо.
У меня были очень сложные времена в клубе. Теперь я доволен больше.
Это здорово – командный дух, великолепная атмосфера. Все думают и играют одинаково. Хороший тренер, хорошие игроки, которые привносят опыт в команду; люди, которые хотят владеть мячом, которые хорошо играют с мячом – у нас есть все. Каждый борется до конца. Здорово наблюдать, как команда играет и выступает хорошо. Мы набрали отличный ход», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».
Контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2023 года. Подробную статистику вратаря можно посмотреть здесь.
One of the best
Манчестер Юнайтед последние 10 лет-командный дух, великолепная атмосфера,набрали отличный ход