Де Хеа об «МЮ»: «У меня были трудные времена в клубе, но сейчас я доволен. Хороший тренер, хорошие игроки, мы набрали отличный ход»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

Давид Де Хеа высказался о своем будущем в «Манчестер Юнайтед».

«Мы все еще ведем переговоры. Уверен, что все закончится хорошо.

У меня были очень сложные времена в клубе. Теперь я доволен больше.

Это здорово – командный дух, великолепная атмосфера. Все думают и играют одинаково. Хороший тренер, хорошие игроки, которые привносят опыт в команду; люди, которые хотят владеть мячом, которые хорошо играют с мячом – у нас есть все. Каждый борется до конца. Здорово наблюдать, как команда играет и выступает хорошо. Мы набрали отличный ход», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».

Контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2023 года. Подробную статистику вратаря можно посмотреть здесь.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealJericho
Давид, не сбавляй обороты!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
Трудные времена это когда он пончики воровал или когда хотел в Реал свалить или когда дураков пускал .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Диер Ташкент
Ответ llolishe
Ну Ливерпуль три сезона боролся за чемпионство и выиграл один раз, а за эти сезоны что Манчестер Юнайтед проиграл лишь финал ЛЕ
за 30 лет выиграть раз АПЛ это, конечно, крутое достижение)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
serj_78
Давид прошёл большой путь.
One of the best
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Ответ Миллиардер Рахим
Скаузеры все еще верят, что Ливерпуль борется за чемпионство
Ну Ливерпуль три сезона боролся за чемпионство и выиграл один раз, а за эти сезоны что Манчестер Юнайтед проиграл лишь финал ЛЕ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Ответ QWertY
Другие клубы -это Ливер с 10 места?)
Единтсвенная радость глоров Манчестер Юнайтед-беды и проигрыши других команд)Последний раз когда МЮ выигрывал трофей за команду играл Мхитарян паххахахахха
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artuom Batishev
Ответ Миллиардер Рахим
МЮ единственный клуб из АПЛ, все еще выступающий в 4 турнирах. Но у недалекого скаузера свое мнение, конечно
А толку? Хорошо если 1-2 трофея возьмут. А могут и не взять - даже не удивлюсь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Ответ Миллиардер Рахим
МЮ единственный клуб из АПЛ, все еще выступающий в 4 турнирах. Но у недалекого скаузера свое мнение, конечно
Выступающий и претендующий на трофей- две разные вещи)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivchev
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
В следующем сезоне будут сливать физрука. Знаем, не раз проходили через такое
Да откуда же вы беретесь с такими комментариями то, с какой целью вообще на ветку заходите что-то пишете, для чего?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вазген, друг Мхитаряна.
В следующем сезоне будут сливать физрука. Знаем, не раз проходили через такое
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Калашников
Скоро у Сити и Арсенала будет 2 очных встречи. Нужно набирать максимум очков чтоб вплотную подбираться к ним
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Миллиардер Рахим
Ответ QWertY
Другие клубы -это Ливер с 10 места?)
Скаузеры все еще верят, что Ливерпуль борется за чемпионство
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Миллиардер Рахим
Ответ llolishe
Другие клубы-борятся за трофеи Манчестер Юнайтед последние 10 лет-командный дух, великолепная атмосфера,набрали отличный ход
МЮ единственный клуб из АПЛ, все еще выступающий в 4 турнирах. Но у недалекого скаузера свое мнение, конечно
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ llolishe
Другие клубы-борятся за трофеи Манчестер Юнайтед последние 10 лет-командный дух, великолепная атмосфера,набрали отличный ход
Другие клубы -это Ливер с 10 места?)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Другие клубы-борятся за трофеи
Манчестер Юнайтед последние 10 лет-командный дух, великолепная атмосфера,набрали отличный ход
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий