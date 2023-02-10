Роналду опережает Месси по матчам с 4+ голами – 11 против 8

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Форвард Криштиану Роналду забил 4 гола в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

38-летний футболист «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Вахды» на 21-й, 40-й, 53-й и 61-й минутах.

Это девятый покер в карьере португальца. Роналду 6 раз забивал четыре мяча за игру в «Реале», 2 раза – в составе сборной Португалии и 1 раз – в «Аль-Насре».

По количеству сделанных покеров Роналду оторвался от Лионеля Месси, у которого их шесть (все – в составе «Барселоны»).

И у Роналду, и у Месси в карьере было по два пента-трика – Криштиану сделал их в составе «Реала», Лионель – в «Барселоне» и сборной Аргентины.

Таким образом, по матчам с 4+ голами Роналду опережает Месси – 11 против 8.

Роналду сделал покер! Уничтожил «Аль-Вахду» и оторвался от Месси по матчам с 4+ голами

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81 комментарий

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Айтуар Куат
Ответ Блуждающий странник
По итогу их сборная не вышла из группы и заняла последнее место, а их единственным достижением стала сенсационная победа над чемпионом. Делает ли это их сильной сборной? Конечно нет. Таких сенсаций много было
И что?Польша с мировыми игроками в составе тоже вылетела.
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A K
То ли ещё будет. В чемпионате погонщиков верблюдов у него есть все шансы обогнать Месси по количеству матчей с пятью, шестью, семью и так далее голами. А чтобы закрепить успех, можно попозже перейти в чемпионат Сан-Марино или Фарерских островов .
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AnMe
Ответ Серёга Соколов
Даже смешно. Опять развели демогогию по Рону... Что самое интересное,так это то,что про Месси кричали,что он играет в днищенской 5-й лиге и постоянно осуждали. Теперь Рон играет в верблюжей лиге,забил покер команде,идущей в шаге от зоны вылета из этой самой лиги,а раздули то из мухи слона. Это равносильно возмущениям про матч с Эстонией,только ещё не известно,кто бы выиграл между Эстонией и данной командой)))
Так по голам за сборную как раз стату рон Набил на таких, как Эстония… поскольку европеец и играет часто на отборочных с такими соперниками
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barcelonistas
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Более того, этот покер побудит 3 млрд детей, смотревших презентацию Аль-Насра, стать не только футболистами, но и агрономами, чтобы выращивать как можно больше таких аппетитных фруктов💪🏽🙏🏽
Это пять 😂
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Блуждающий странник
Ответ Виктор Бутко
ну вы ведь в курсе, что сборная у саудитов вся из игроков внутреннего первенства. и, думаю, вы не забыли еще матч ЧМ в Катаре. так что не такой уж там и днищенский уровень
По итогу их сборная не вышла из группы и заняла последнее место, а их единственным достижением стала сенсационная победа над чемпионом. Делает ли это их сильной сборной? Конечно нет. Таких сенсаций много было
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Айлин 1990
Ещё раз напоминаю, 200 лига мира это не 5 лига мира.

Хотя мне фанаты роналду говорят, зато 200 больше чем 5.🤣🤣🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Сикарио
Ответ Spartakus1984
Ну или Узбек Ирисметов,помню в Спартаке ничего не смогу показать а у себя был супер бомбариром))
Ты чо, забыл, как он Баварии через себя пробивал?!))
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Real_v_dushe
Ответ Фанат Лионеля Месси
Сегодня у персофанов Рона праздник Месси вылетел с кубка И Роналду начал забивать голы в верблюшипе Ещё 2 таких матча ,и они ему ЗМ выдавать начнут
Мало кому есть дело до вашего жадного арга в его африканскрй регби-лиге. Его вон ПСЖ из состава выкидывает, придумываю травму, чтобы он не похоронил их против Баварии.
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Сикарио
Как мы видим - тепличный продукт сиял только в одном месте. Это ли не показатель.
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rooney pers
Ответ Фанат Лионеля Месси
Сегодня у персофанов Рона праздник Месси вылетел с кубка И Роналду начал забивать голы в верблюшипе Ещё 2 таких матча ,и они ему ЗМ выдавать начнут
Нет. Это ваши радуются неудачам Роналду.
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Dmitriy Boroda
Ответ Фанат Лионеля Месси
Сегодня у персофанов Рона праздник Месси вылетел с кубка И Роналду начал забивать голы в верблюшипе Ещё 2 таких матча ,и они ему ЗМ выдавать начнут
Уже выдают. Еще и голы считают в общей стате. Скоро голы с тренировок считать начнут
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Серёга Соколов
Даже смешно. Опять развели демогогию по Рону... Что самое интересное,так это то,что про Месси кричали,что он играет в днищенской 5-й лиге и постоянно осуждали. Теперь Рон играет в верблюжей лиге,забил покер команде,идущей в шаге от зоны вылета из этой самой лиги,а раздули то из мухи слона. Это равносильно возмущениям про матч с Эстонией,только ещё не известно,кто бы выиграл между Эстонией и данной командой)))
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Sergey Gusev
Мес в плове ЛЧ 5 баеру закинул(1/8) и 4 арсеналу ,вывел её в полуфинал лч. По Лч точно без вопросов,это не Мальмё в группе.Но,оба крутые
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fisher40
ждём следующую новость от спортс: Месси отстаёт по количеству матчей с 4+ от Рональду.
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Влад Орлов
Ответ sbtqg59825
Это тот который в матче с Марокко потерялся?)
а кто из португальцев не потерялся в этом матче?)
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AnMe
Честно говоря уже сомневаюсь, что перешел ради денег. Больше кажется что ушел в СА ради статистики
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Манюшный
Роналду сделал ход конем, теперь чтобы Месси не догнал, перешел в 58-ую лигу мира, и старается оторваться на стате против команд, о существовании которых мало кто догадывался. 🤣🤣
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The Best
Ответ Фанат Лионеля Месси
Сегодня у персофанов Рона праздник Месси вылетел с кубка И Роналду начал забивать голы в верблюшипе Ещё 2 таких матча ,и они ему ЗМ выдавать начнут
Ну а чем ты отличаешься от персофанов Роналду?)
Персофаны Месси такие же,футболисты давным давно всё доказали но их глорственные фанаты продолжают выяснять кто лучше и принижать любые достижения Месси и Роналду.
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Айлин 1990
Ответ Philadelphia51
Следущий Зм за левые пенки будет у твоего Идола , так что рончик в пролёте
Красава что признаешь, что ЗМ получит Месси.
Так как в 35 лет 7 голов и 3 ассиста никто в истории ЧМ ещё не сделал. Причём 5 голов в ПЛЕЙ-ОФФ, где роналду за 5 ЧМ 0+0.
МВП ЧМ и 2 гола в финале. А так же самый результативный футболист в истории ЧМ.
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Никита Китаев
Ответ Серый
Ну да, Катасонов и Ирисметов - это же прям один в один Роналду.
Вы правы, некорректное сравнение. Нынешний Роналду не дотягивает до легенд
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DpeMa111
Как забанить новости по Роналду и Аль нАср, чувствую это будет ад
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Заяцволк
Ответ CM1
Парадоксально, что зеро голов в плей-офф ЧМ (до этого года) не мешало считать (при этом, вполне заслуженно) Лео Месси одним из величайших игроков в истории футбола (а многие считали даже величайшим) на протяжении последних 15 лет...
Ну до этого года просто какие-то споры ещё ходили, да, их двоих пытались сравнивать, возможны были варианты. Но сейчас всё очевидно, уже нет смысла копаться в этих ничего не значащих показателях, вроде "больше покеров, больше пенис, больше ботокса залил" и т.п.
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sbtqg59825
Ответ Олег910
Страшно представить, сколько забивал бы Гонсалу Рамуш в пустынной лиге, если он с легкостью усадил на банку сухофрукта.
Это тот который в матче с Марокко потерялся?)
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che kaif
Ответ Дженнифер Коннелли
как же Фергюссон был прав! Месси продукт Барсы и не более ..Криш во всех чемпионатах устраивал перфоманс. Месси играя в 6 лиге мира и в самой сильной команде лиги 1 умудрился стать худшим например! Да простит меня фанаты Месси если я грубо сказала...
6 лига это Португалия.
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Терминатор///Айлбибекович
Вчера,после работы,мы с коллегами играли в спортзале на интерес(кто проигрывает ,тот накрывает поляну в субботу в кафе.(решили попить пива ,пообщаться)).Мы выиграли 20-15(играли до 20-ти голдов).Я забил 7 мячей(причем все с игры).И что интересно,сегодня промотав ленту на спортс.ру ,то что я забил 7 мячей(причем 7-ой оказался победным) ни слова об этом!!!НИ СЛОВА!!!!!Почему о 4ех мячах Кринжа вся лента забита.А о моих 7-ми ни слова.По уровню мастерства команда наших соперников как минимум не уступает команде находящейся в зоне вылета в СА(которой Кринж и отгрузил 4-е мяча.НЕСПРАВЕДЛИВО!!!
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