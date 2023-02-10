Роналду опережает Месси по матчам с 4+ голами – 11 против 8
Форвард Криштиану Роналду забил 4 гола в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
38-летний футболист «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Вахды» на 21-й, 40-й, 53-й и 61-й минутах.
Это девятый покер в карьере португальца. Роналду 6 раз забивал четыре мяча за игру в «Реале», 2 раза – в составе сборной Португалии и 1 раз – в «Аль-Насре».
По количеству сделанных покеров Роналду оторвался от Лионеля Месси, у которого их шесть (все – в составе «Барселоны»).
И у Роналду, и у Месси в карьере было по два пента-трика – Криштиану сделал их в составе «Реала», Лионель – в «Барселоне» и сборной Аргентины.
Таким образом, по матчам с 4+ голами Роналду опережает Месси – 11 против 8.
Роналду сделал покер! Уничтожил «Аль-Вахду» и оторвался от Месси по матчам с 4+ голами
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Хотя мне фанаты роналду говорят, зато 200 больше чем 5.🤣🤣🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Персофаны Месси такие же,футболисты давным давно всё доказали но их глорственные фанаты продолжают выяснять кто лучше и принижать любые достижения Месси и Роналду.
Так как в 35 лет 7 голов и 3 ассиста никто в истории ЧМ ещё не сделал. Причём 5 голов в ПЛЕЙ-ОФФ, где роналду за 5 ЧМ 0+0.
МВП ЧМ и 2 гола в финале. А так же самый результативный футболист в истории ЧМ.