Роналду опережает Месси по матчам с 4+ голами – 11 против 8

Форвард Криштиану Роналду забил 4 гола в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

38-летний футболист « » поразил ворота «Аль-Вахды» на 21-й, 40-й, 53-й и 61-й минутах.

Это девятый покер в карьере португальца. Роналду 6 раз забивал четыре мяча за игру в « », 2 раза – в составе сборной и 1 раз – в «Аль-Насре».

По количеству сделанных покеров Роналду оторвался от , у которого их шесть (все – в составе «Барселоны»).

И у Роналду, и у Месси в карьере было по два пента-трика – Криштиану сделал их в составе «Реала», Лионель – в «Барселоне» и сборной .

Таким образом, по матчам с 4+ голами Роналду опережает Месси – 11 против 8.

Роналду сделал покер! Уничтожил «Аль-Вахду» и оторвался от Месси по матчам с 4+ голами

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