Клопп хочет, чтобы Фирмино остался в «Ливерпуле». Форварду дают краткосрочный контракт

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Роберто Фирмино Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Роберто Фирмино.

Срок действующего соглашения нападающего с клубом истекает летом 2023 года.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, тренер Юрген Клопп хочет, чтобы Фирмино остался в «Ливерпуле». Переговоры о новом соглашении идут – клуб предлагает бразильцу краткосрочный контракт.

Сообщалось, что срок нового соглашения Фирмино с «Ливерпулем» будет рассчитан до 2025 года. В него будет включена опция продления еще на сезон.

До этого появлялась информация о желании «Интера» подписать Роберто бесплатно летом.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В этом сезоне у него 9 голов и 4 результативные передачи в 21 игре за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.

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11 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Учитывая что ему уже 31 год, контракт на 2+1года можно считать неплохим предложением для футболиста, а вот для Ливерпуля не факт, учитывая что Фирмино в последнее время стал заметно сдавать(видимо с возрастом)
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Андрей Хенто
Ответ Sergey Kuznetsov
Для меня он самый техничный и самый быстро соображающий из распавшегося трио. А про его альтруизм можно легенды слагать)
Полностью разделяю Вашу точку зрения 🤝.
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Сократ Бекузаров
Интер обойдется.самим нужен он ещё принесет пользу клубу
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Sergey Kuznetsov
Ответ Андрей Хенто
Если бы ещё не так часто получал травмы и повреждения, уверен, что котировался бы на уровне Салаха и Мане. А так он конечно легенда, но все лавры забирали ребята из Африки. Умнейший игрок.
Для меня он самый техничный и самый быстро соображающий из распавшегося трио. А про его альтруизм можно легенды слагать)
+2
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+2
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Андрей Хенто
Ответ Sergey Kuznetsov
в Бобби почему то я уверен! топовый чувак!
Если бы ещё не так часто получал травмы и повреждения, уверен, что котировался бы на уровне Салаха и Мане. А так он конечно легенда, но все лавры забирали ребята из Африки. Умнейший игрок.
+2
0
+2
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Адепт Суперлиги
Ну, глядя на уругвайское бревно, это вполне логичный и очевидных ход.
+1
-1
0
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Мукунку хороший
Ответ T622222
Останется ли сам Клопп
Точнее- оставят ли..?
0
0
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Sergey Kuznetsov
в Бобби почему то я уверен! топовый чувак!
+6
-2
+4
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DolJun
Ответ T622222
Останется ли сам Клопп
думаешь пригласят сити из шипа поднимать?)
+2
-3
-1
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T622222
Останется ли сам Клопп
+1
-2
-1
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Адиль Юлдашев
Лучше Клоппа убрать вовремя, чем Фирмино
0
-6
-6
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