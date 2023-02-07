Клопп хочет, чтобы Фирмино остался в «Ливерпуле». Форварду дают краткосрочный контракт

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с .

Срок действующего соглашения нападающего с клубом истекает летом 2023 года.

Как пишет журналист , тренер хочет, чтобы Фирмино остался в « ». Переговоры о новом соглашении идут – клуб предлагает бразильцу краткосрочный контракт.

Сообщалось, что срок нового соглашения Фирмино с «Ливерпулем» будет рассчитан до 2025 года. В него будет включена опция продления еще на сезон.

До этого появлялась информация о желании «Интера» подписать Роберто бесплатно летом.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В этом сезоне у него 9 голов и 4 результативные передачи в 21 игре за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.