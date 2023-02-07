Клопп хочет, чтобы Фирмино остался в «Ливерпуле». Форварду дают краткосрочный контракт
«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Роберто Фирмино.
Срок действующего соглашения нападающего с клубом истекает летом 2023 года.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, тренер Юрген Клопп хочет, чтобы Фирмино остался в «Ливерпуле». Переговоры о новом соглашении идут – клуб предлагает бразильцу краткосрочный контракт.
Сообщалось, что срок нового соглашения Фирмино с «Ливерпулем» будет рассчитан до 2025 года. В него будет включена опция продления еще на сезон.
До этого появлялась информация о желании «Интера» подписать Роберто бесплатно летом.
Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В этом сезоне у него 9 голов и 4 результативные передачи в 21 игре за клуб во всех турнирах.
Полную статистику 31-летнего нападающего можно найти здесь.
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