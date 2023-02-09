«Дортмунд» выиграл 5 матчей подряд после зимнего перерыва впервые за 11 лет

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Кубок Германии Юрген Клопп Футбол

Дортмундская «Боруссия» победила «Бохум» (2:1) в 1/8 финала Кубка Германии.

Черно-желтые выиграли 5 матчей подряд после зимнего перерыва впервые за 11 лет.

В 2012 году победная серия «Боруссии» при Юргене Клоппе составила 8 игр. В том сезоне дортмундцы сделали дубль – выиграли Бундеслигу и Кубок Германии.

После 19 туров текущего чемпионата Германии «Боруссия» занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующей «Баварии» на 3 очка.

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1 комментарий

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R902
БД молодцы, многие игры тяжело даются, но главное победы.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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