«Дортмунд» выиграл 5 матчей подряд после зимнего перерыва впервые за 11 лет

Дортмундская « » победила «Бохум» (2:1) в 1/8 финала Кубка Германии.

Черно-желтые выиграли 5 матчей подряд после зимнего перерыва впервые за 11 лет.

В 2012 году победная серия «Боруссии» при составила 8 игр. В том сезоне дортмундцы сделали дубль – выиграли Бундеслигу и .

После 19 туров текущего чемпионата Германии «Боруссия» занимает в таблице 3-е место, отставая от лидирующей «Баварии» на 3 очка.

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