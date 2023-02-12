Бензема выиграл 24-й титул с «Реалом», до рекорда Марсело – один. У Переса 31 трофей с клубом, до Бернабеу – один

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Марсело Флорентино Перес чемпионат мира среди клубов Сантьяго Бернабеу Йесте Футбол

Флорентино Перес выиграл 31-й трофей с «Реалом».

Мадридский клуб ранее взял клубный чемпионат мира.

Пересу остался один трофей до Сантьяго Бернабеу, после чего Флорнетино может стать самым титулованным президентом в истории «Реала».

Кроме того, форвард Карим Бензема выиграл 24-й трофей в «Реале». До рекорда Марсело ему остался всего один титул.

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42 комментария

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stason79
будет стадион имени святого пересв.
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danik 258808
Ответ Экспертное мнение
В соло Роналду никогда не побеждал, это зависимый игрок, 0+0 в плей-офф ЧМ без клубных партнеров подтверждение. Любой адекватный форвард способен хотя бы 1 пас родить в плофе ЧМ, но только не Роналду.
а Месси в соло что ли победил или до финала дошел в 2014?
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Сосед Педро - биопапа Месси
завози очередной трофей)))
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Я Гражданин Мира
Ответ Экспертное мнение
Наверно потому что не было Пуйоля, а был клоун Пике? Ты не сбегай от ответа, Месси универсален впереди. Роналду не сможет играть как Кроос или Бруну. По какой причине ты их вообще взялся сравнивать? Дзюба ведь по функционалу ближе к Роналду, чем Месси. Какая еще лига чемпионов? Месси забрал кубки мира и Америки без ХавииИньесты, исполняя их роль на поле. У Криша 0+0 в плей-офф ЧМ за всё время, это зависимый игрок от центра поля.
Вы так и не поняли меня .
Я думаю уровень Месси никто не может ценить как я .
Для меня он бог футбола.
То что он делает на поле не возможно повторять.
Но тем не менее без них и он не мог в одиночку делать всё это на что способна.
Я не понял вас ещё а одном вопросе!
Это их сравнения!
Вы сами только что сравнили их
И их все больелшики,эксперты да и вес мир всегда сравнивали.
И это нормально
И ещё один вопрос я за трону , это чемпионат мира.
Так до этого чемпионата мира и у Месси не было голов в плейбой офф и от этого не был менее звёздным футболистом
Если честно сказать вы не соответствуете своему нику.
Вы же экспертное мнения вообще то , так и рассуждайте всё объективно
Никогда нельзя делать чтобы хвалить одного футболиста для этого унижать другого , которого вы этого хотите или нет вес мир всегда сравнивал .
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Moscwow
Ответ Экспертное мнение
Вот именно, а Роналду не способен даже на уровне Бруну играть в роли плеймейкера, вот и вся разница. В то время как Месси руководит игрой на уровне лучших дирижеров.
Ну чет этот «руководитель» только 5 пенок наруководил себе на чм😂 до этого у него стата была как и у Роналду +-. Что на Копе, что у шейхов без Ди Марии был бы очередной позор. Видели все этого «плеймейкера» который с Мбаппе и Неймаром умудряется сливать, а лучше партнеров сейчас просто не найти в атаку
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Экспертное мнение
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
Вот именно, а Роналду не способен даже на уровне Бруну играть в роли плеймейкера, вот и вся разница. В то время как Месси руководит игрой на уровне лучших дирижеров.
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Пако
При Пересе футбольный "Реал" 6 раз становился победителем ЛЧ, самого престижного мирового турнира (2002, 2014, 2016-18, 2022). Столько только Бернабеу и у игрока Франсиско Хенто.
А ведь есть ещё и баскетбольный "Реал", президентом которого тот же Перес. Там в его президентство у клуба было 22 трофея, в т.ч. 2 ЛЧ.
Словом, Флорентино Перес - уникальная личность.
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Mirazhik
Ответ инок
Флорентино Перес - лучший президент футбольного клуба в настоящее время.
Последние лет 13 точно.
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Moscwow
Ответ Экспертное мнение
При всем уважении, Месси сам может исполнять роль ХавиИньесты + самого Месси. Роналду сможет играть как Кроос или Бруну? Вот и всё, это зависимый игрок.
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Andrey Maximkin
Ответ инок
Флорентино Перес - лучший президент футбольного клуба в настоящее время.
ну раз Федун теперь не при делах, то да, можно уже сделать подобное утверждение
+10
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Mirazhik
Ответ Пако
"Реалу" очень повезло с президентом.
Это ещё Моур отмечал. Помню сказал в интервью, что у Реала будут ещё разные тренеры и великие игроки, но никогда не будет такого президента как Ф.Перес.
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Alex Pron
Королевские плюшки.
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Экспертное мнение
Ответ danik 258808
какую бы роль он сам не исполнял бы, в соло никогда не побеждал, как и Роналду
В соло Роналду никогда не побеждал, это зависимый игрок, 0+0 в плей-офф ЧМ без клубных партнеров подтверждение. Любой адекватный форвард способен хотя бы 1 пас родить в плофе ЧМ, но только не Роналду.
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-1
-1
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danik 258808
Ответ Экспертное мнение
При всем уважении, Месси сам может исполнять роль ХавиИньесты + самого Месси. Роналду сможет играть как Кроос или Бруну? Вот и всё, это зависимый игрок.
какую бы роль он сам не исполнял бы, в соло никогда не побеждал, как и Роналду
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Экспертное мнение
Ответ Я Гражданин Мира
А почему тогда нол победы в лиге чемпионов после них ? Почему тогда столько разгромов после них ? Но уж такое позорное порожение 0:4от Ливерпулья я не мог забыть месяц Я вообще не мог барсу смотреть целый месяц да и вообще футбол не мог смотреть
Наверно потому что не было Пуйоля, а был клоун Пике?

Ты не сбегай от ответа, Месси универсален впереди. Роналду не сможет играть как Кроос или Бруну. По какой причине ты их вообще взялся сравнивать? Дзюба ведь по функционалу ближе к Роналду, чем Месси. Какая еще лига чемпионов? Месси забрал кубки мира и Америки без ХавииИньесты, исполняя их роль на поле. У Криша 0+0 в плей-офф ЧМ за всё время, это зависимый игрок от центра поля.
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Андрей Хенто
За Карима очень рад, персонально, а ведь кто 5 лет назад мог подумать о том, что он проведёт такие блестящие сезоны, выиграет Золотой Мяч и за воюет столько трофеев с Мадридом. Ну а Флорентино прекрасно продолжает дело дона Бернабеу.
+6
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AlexZhano__
Ответ Пако
"Реалу" очень повезло с президентом.
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Jadie James
Один титул - и нереально крутое достижение
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Я Гражданин Мира
Ответ Экспертное мнение
При всем уважении, Месси сам может исполнять роль ХавиИньесты + самого Месси. Роналду сможет играть как Кроос или Бруну? Вот и всё, это зависимый игрок.
Никто не спорить что он чистый нападающий и соответственно должен быть зависимым
Холланд тоже зависимый и на много больше чем Роналду
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Я Гражданин Мира
Ответ Экспертное мнение
При всем уважении, Месси сам может исполнять роль ХавиИньесты + самого Месси. Роналду сможет играть как Кроос или Бруну? Вот и всё, это зависимый игрок.
А почему тогда нол победы в лиге чемпионов после них ?
Почему тогда столько разгромов после них ?
Но уж такое позорное порожение 0:4от Ливерпулья я не мог забыть месяц
Я вообще не мог барсу смотреть целый месяц да и вообще футбол не мог смотреть
+1
-1
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Экспертное мнение
Ответ Я Гражданин Мира
Но от вас то такого я не ожидал. Тогда при всем моим уважением и симпатием к Месси то и он без Хави и Иньеста ничего не делал бы А по факту после них в лиге чемпионов барса то ничего не выиграл Провальные сезоны год за годом.
При всем уважении, Месси сам может исполнять роль ХавиИньесты + самого Месси. Роналду сможет играть как Кроос или Бруну? Вот и всё, это зависимый игрок.
+1
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-2
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Экспертное мнение
Ответ Moscwow
Без Ди Марии Месси всего лишь посредственный пенальтист. Без ХавиИньесты, Эвребе и Айтекина всего лишь главный позорник лиги чемпионов, которого каждый год выносят с разгромом. А, ну еще этот маленький человечек умудрился потопить один из самых больших клубов в долгах
Месси тут каким боком? Если даже отбросить все трофеи, как игрок он намного сильнее Роналду, ибо Лео сам способен исполнять роль ХавиИньесты, Криш и близко не способен играть как Модрич, Кроос, Бруну. Нет никаких игровых причин сравнивать Лео и Роналду)
0
-3
-3
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Маноло Санчи́с
Ответ Экспертное мнение
По моим математическим расчетам в купе с теорией вероятности, в этом сезоне эти рекорды останутся нетронутыми
Фиговый из тебя математик, получается)
+3
-1
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Маноло Санчи́с
Кто бы мог подумать в 2009 году, когда переходя в Реал на пару с Роналду, что именно Карим станет самым титулованным игроком Мадрида(ну станет в будущем)...
+5
-1
+4
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Zidan GOAT
Ответ Andry 72
Если они много,то как назвать сколько Месси на выигрывал ? с Барселоной
Да причём тут Месси вообще?!
+4
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