Бензема выиграл 24-й титул с «Реалом», до рекорда Марсело – один. У Переса 31 трофей с клубом, до Бернабеу – один
Флорентино Перес выиграл 31-й трофей с «Реалом».
Мадридский клуб ранее взял клубный чемпионат мира.
Пересу остался один трофей до Сантьяго Бернабеу, после чего Флорнетино может стать самым титулованным президентом в истории «Реала».
Кроме того, форвард Карим Бензема выиграл 24-й трофей в «Реале». До рекорда Марсело ему остался всего один титул.
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Я думаю уровень Месси никто не может ценить как я .
Для меня он бог футбола.
То что он делает на поле не возможно повторять.
Но тем не менее без них и он не мог в одиночку делать всё это на что способна.
Я не понял вас ещё а одном вопросе!
Это их сравнения!
Вы сами только что сравнили их
И их все больелшики,эксперты да и вес мир всегда сравнивали.
И это нормально
И ещё один вопрос я за трону , это чемпионат мира.
Так до этого чемпионата мира и у Месси не было голов в плейбой офф и от этого не был менее звёздным футболистом
Если честно сказать вы не соответствуете своему нику.
Вы же экспертное мнения вообще то , так и рассуждайте всё объективно
Никогда нельзя делать чтобы хвалить одного футболиста для этого унижать другого , которого вы этого хотите или нет вес мир всегда сравнивал .
А ведь есть ещё и баскетбольный "Реал", президентом которого тот же Перес. Там в его президентство у клуба было 22 трофея, в т.ч. 2 ЛЧ.
Словом, Флорентино Перес - уникальная личность.
Ты не сбегай от ответа, Месси универсален впереди. Роналду не сможет играть как Кроос или Бруну. По какой причине ты их вообще взялся сравнивать? Дзюба ведь по функционалу ближе к Роналду, чем Месси. Какая еще лига чемпионов? Месси забрал кубки мира и Америки без ХавииИньесты, исполняя их роль на поле. У Криша 0+0 в плей-офф ЧМ за всё время, это зависимый игрок от центра поля.
Холланд тоже зависимый и на много больше чем Роналду
Почему тогда столько разгромов после них ?
Но уж такое позорное порожение 0:4от Ливерпулья я не мог забыть месяц
Я вообще не мог барсу смотреть целый месяц да и вообще футбол не мог смотреть