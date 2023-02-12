Только Кроос выигрывал клубный ЧМ 6 раз. Хавбек «Реала» обновил рекорд

Хавбек « » принял участие в финале клубного чемпионата мира против «Аль-Хилаля» (5:3).

33-летний немец – первый в истории футболист, выигравший этот трофей 6 раз. При этом Кроос обновил свой же рекорд.

Ранее в составе мадридского клуба полузащитник побеждал в клубном чемпионате мира в 2018, 2017, 2016 и 2014 годах, а в 2013-м – вместе с «Баварией».

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