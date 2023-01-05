Шалимов об Ивиче: «Галицкий хочет выиграть РПЛ, видимо, считает, что никто из россиян этого не добьется. Наверное, с этим тренером станут чемпионами»

Теги премьер-лига Россия Игорь Шалимов Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Матч ТВ Футбол

Игорь Шалимов высказался о назначении Владимира Ивича в «Краснодар».

Сербский специалист подписал контракт с краснодарским клубом на 2 года. Ранее Ивич тренировал «Маккаби» из Тель-Авива, греческий ПАОК и английский «Уотфорд». 

«Я про этого Ивича вообще ничего не знаю. Выбор тренеров в «Краснодаре» основан на том, как мыслит Галицкий. Как президент решил – так и сделали.

Галицкий ведь хочет стать чемпионом России. И он, видимо, считает, что из российских тренеров никто не может добиться этого с «Краснодаром».

Наверное, с этим тренером они станут чемпионами. Если не получится, посмотрим, кого дальше выберет Галицкий», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Игорь Шалимов возглавлял «Краснодар» с 2016-го по 2018 год.

Новый тренер «Краснодара»: вылетал от «Спартака», играл у Сантуша, получал бутылкой по голове и странно поработал в Англии

 

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12 комментариев

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lovec23
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Все говорят о российских специалистах , назовите хоть пару фамилий . Я если честно не могу. Есть яркий пример Локо , они долго искали и выбор не очевиден
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Senchas
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Ответ Spartakus1984
Почему мифический?когда нужно он включается-приходит на помощь.все это видели и знают.
Где ж был админресурс в 2014, 2016, 2017, 2018?
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Дмитрий9779
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Ответ Spartakus1984
Почему мифический?когда нужно он включается-приходит на помощь.все это видели и знают.
На кубковый матч ставятся судьи,которые уже "ошибались" в пользу Спартака:
https://russian-rt-com.turbopages.org/russian.rt.com/s/sport/news/779796-suhoi-moskalyov-otstranenie-rotor-spartak?turbo_uid=AAAps-48sqhVdk-ShjDIhLTo9u9NfpyGN6M4BEROgViV9STtVuKNJtLSUkjz8nASCd1dqWQ2dAd_IzIvHTO8419VbIYsFeyQXze4WYq0o0dMtwvSxePcmAeqyiL5wULD4fE7OTt4&turbo_ic=AAASw0MNS61v0UNh8dg8VPikW0ttkePvhI1SHtczd_Pzaw8sLDA3hdB0eN4jReNkYAjWqjpBKTqZ0-VEeMgYbKrv2EtvZT_GPCviyM0FM4NywZ7o_sjfj9cDUq2LksYEDW6JEbOg&sign=c53b1685acc2db260bc539b8ea41841e95b68f40981c8672fc7f59694f5e56f0%3A1672924273&parent-reqid=1672924273303211-8677356211790836376-sas2-0129-sas-l7-balancer-8080-BAL-9223&trbsrc=wb
Инспектором назначается бывший судья,который засчитал гол Баженова рукой и по вердикту ЭСК допустил ещё 3 ошибки в пользу Спартака в том матче,ЭСК после матча говорит,что судья допустил ошибку не удалив Промеса,Григорьянц несёт откровенную чушь про то что Москалев обещал показать Промесу ЖК...
Под какой клуб внаглуб поменяли регламент в середине сезона?
А когда включается админресурс Зенита?
Когда вашим ща расизм в сторону Гильерме штраф?
https://youtu.be/q8JkZnYCphg
Когда за нацистские флаги в Самаре штраф 10 тыс?
Когда Зенит лишают болельщиков а вам штраф и "последнее" предупреждение?Нормальный такой админресурс.
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Вячеслав Клименко
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Ответ prist
Сарказм Шалимова. А он прав
В чем? У Шали был и состав и возможность - несколько сезонов.
Чего ж он не выиграл РПЛ то?
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Spartakus1984
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Ответ Дмитрий9779
Плохо когда отставание 27 очков или 33 от Зенита,ведь виноват мифический админресурс.
Почему мифический?когда нужно он включается-приходит на помощь.все это видели и знают.
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Spartakus1984
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Ну не добился же ты с Краснодаром чемпионства.Значит Галицкий прав
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Арсений Элин
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С шалимовым мы краснодар видели,хуже точно не будет! )
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prist
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Сарказм Шалимова. А он прав
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Дмитрий9779
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Ответ Валидол с виски
Чтобы чемпионат России разыгрываются честно, нужно убрать из РПЛ диктатуру газпрома
Плохо когда отставание 27 очков или 33 от Зенита,ведь виноват мифический админресурс.
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Дмитрий9779
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Как это:я о нем ничего не знаю,но при нем Краснодар станет чемпионом?
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vrazrez
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Тренерская мысль в России умерла в 2000-е. Так что Галицкий возможно прав.
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Валидол с виски
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Чтобы чемпионат России разыгрываются честно, нужно убрать из РПЛ диктатуру газпрома
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