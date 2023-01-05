Шалимов об Ивиче: «Галицкий хочет выиграть РПЛ, видимо, считает, что никто из россиян этого не добьется. Наверное, с этим тренером станут чемпионами»
Игорь Шалимов высказался о назначении Владимира Ивича в «Краснодар».
Сербский специалист подписал контракт с краснодарским клубом на 2 года. Ранее Ивич тренировал «Маккаби» из Тель-Авива, греческий ПАОК и английский «Уотфорд».
«Я про этого Ивича вообще ничего не знаю. Выбор тренеров в «Краснодаре» основан на том, как мыслит Галицкий. Как президент решил – так и сделали.
Галицкий ведь хочет стать чемпионом России. И он, видимо, считает, что из российских тренеров никто не может добиться этого с «Краснодаром».
Наверное, с этим тренером они станут чемпионами. Если не получится, посмотрим, кого дальше выберет Галицкий», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Игорь Шалимов возглавлял «Краснодар» с 2016-го по 2018 год.
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