Вальверде забил 10-й гол в сезоне за «Реал». Анчелотти обещал порвать тренерскую лицензию, если этого не случится

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов Аль-Хилаль Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде забил 10-й гол в сезоне за «Реал».

Хавбек «Реала» отметился голом в финале клубного чемпионата мира с «Аль-Хилалем».

В сентябре тренер «Реала» Анчелотти заявил: «Сказал Вальверде, что порву тренерскую лицензию, если он не забьет минимум 10 голов за сезон».

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14 комментариев

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&_Bishep_&
Ответ Olegus7
Молодец Федя, спас карьеру Папы Карло)
Да ладно, прям...у Карло в запасе есть копия лицензии, заверенная в нотариусе.
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Recreated
Карло хороший психолог.
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Андрей Хенто
Кстати, ещё обратил внимание, когда он забил и взял палец в рот. А сейчас его жена подтвердила в социальной сети, что они ждут второго ребёнка, поздравляю Феде с этим прекрасным событием!

Второго ребёнка решил отметить дублем, красавец!
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Olegus7
Молодец Федя, спас карьеру Папы Карло)
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Сикарио
Середина сезона, нужно еще 10.
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trebyh
Ответ blaugrano
Если Феде забьёт ещё 10, то уже Мостовой порвёт свою лицензию.
Скорее найдет спонсора и пойдет учиться для получения Лицензии
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blaugrano
Если Феде забьёт ещё 10, то уже Мостовой порвёт свою лицензию.
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FantasticFede
Рад за Феде, набирает форму.
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ars_mamluk
Анчелотти поверил, Феде отплатил! Оба красавцы
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Андрей Хенто
Перед этим матчем как раз Анчелотти сказал, что надеяться, что десятый забьёт уже в эту субботу и Феде его надежду полностью оправдал.
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Dmitriy6354
Какая же в команде хорошая атмосфера. Удачи Реалу в ЛЧ и ЛаЛиге.
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Minuvert
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Растиньяк
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udiekemen
Молодец Феде, Папа Карло остаётся)
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