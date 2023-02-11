Вальверде забил 10-й гол в сезоне за «Реал». Анчелотти обещал порвать тренерскую лицензию, если этого не случится

забил 10-й гол в сезоне за «Реал».

Хавбек «Реала» отметился голом в финале клубного чемпионата мира с « ».

В сентябре тренер « » заявил: «Сказал Вальверде, что порву тренерскую лицензию, если он не забьет минимум 10 голов за сезон».

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