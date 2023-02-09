Вальверде забил за «Реал» впервые с ноября: «Было особенно приятно отпраздновать гол с партнерами»

Теги Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде высказался после победы над «Аль-Ахли» (4:1).

Хавбек «Реала» забил гол впервые с 2 ноября.

«Я очень рад. Я чувствую себя более комфортно, несмотря на обилие матчей. Думаю о том, чтобы ценить каждое мгновение на этом турнире [клубном чемпионате мира]. Конечно, игрой команды я очень доволен.

Я благодарен партнерам, которые помогали мне, когда дела шли не очень. Они всегда готовы меня приободрить. Забить гол и отпраздновать его с командой было особенно приятно.

Теперь нам нужно отдохнуть и хорошо поработать, чтобы выиграть финал», – сказал Вальверде.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Инженер Управляющий
Пора набирать форму, Феде!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий