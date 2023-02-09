Вальверде забил за «Реал» впервые с ноября: «Было особенно приятно отпраздновать гол с партнерами»

высказался после победы над «Аль-Ахли» (4:1).

Хавбек « » забил гол впервые с 2 ноября.

«Я очень рад. Я чувствую себя более комфортно, несмотря на обилие матчей. Думаю о том, чтобы ценить каждое мгновение на этом турнире [клубном чемпионате мира]. Конечно, игрой команды я очень доволен.

Я благодарен партнерам, которые помогали мне, когда дела шли не очень. Они всегда готовы меня приободрить. Забить гол и отпраздновать его с командой было особенно приятно.

Теперь нам нужно отдохнуть и хорошо поработать, чтобы выиграть финал», – сказал Вальверде.

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