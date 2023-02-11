«Лейпциг» проиграл впервые с сентября – после 14 побед и 4 ничьих

Теги бундеслига Германия Марко Розе Унион Берлин РБ Лейпциг Футбол

«Лейпциг» потерпел первое поражение за последние 19 матчей.

Команда Марко Розе дома уступила «Униону» (1:2) в 20-м туре Бундеслиги.

До этого в последний раз «Ред Булл» проигрывал 17 сентября – менхенгладбахской «Боруссии» (0:3) в чемпионате Германии. С тех пор было 14 побед и 4 ничьих во всех турнирах.

Далее «Лейпциг» выступит в гостях у «Вольфсбурга» – это произойдет 18 февраля.

РБ Лейпциг – Унион 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
11 февраля, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 24 Хенрихс, 1:1 – 61 Хаберер, 1:2 – 72, пенальти Кнохе.
РБ ЛейпцигБласвих, Хальстенберг (Раум, 88), Клостерманн, Гвардиол, Симакан (Поульсен, 74), Хенрихс, Лаймер (Айдара, 63), Шлагер, Собослаи, Андре Силва (Форсберг, 74), Вернер.
УнионРеннов, Юранович, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Гиссельманн (Руссийон, 80), Хедира, Хаберер (Зегуин, 80), Лаидуни (Торсбю, 86), Беккер (Михель, 63), Беренс (Сьебатшо, 63).
Предупреждения:
Кнохе (57), Хальстенберг (60), Лаидуни (65), Шлагер (69), Вернер (81), Поульсен (88), Сьебатшо (90), Диогу Лейте (90).

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3 комментария

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arsenal.ave
Ответ Filipp Gorski
Унион мчится в ЛЧ
А может и к чемпионству
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Filipp Gorski
Унион мчится в ЛЧ
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzhik \0
Парни, сорян, просто я сегодня решил на них поставить
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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