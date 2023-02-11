«Лейпциг» проиграл впервые с сентября – после 14 побед и 4 ничьих

«Лейпциг» потерпел первое поражение за последние 19 матчей.

Команда Марко Розе дома уступила « » (1:2) в 20-м туре Бундеслиги.

До этого в последний раз «Ред Булл» проигрывал 17 сентября – менхенгладбахской «Боруссии» (0:3) в чемпионате Германии. С тех пор было 14 побед и 4 ничьих во всех турнирах.

Далее « » выступит в гостях у «Вольфсбурга» – это произойдет 18 февраля.

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