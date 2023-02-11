«Лейпциг» проиграл впервые с сентября – после 14 побед и 4 ничьих
«Лейпциг» потерпел первое поражение за последние 19 матчей.
Команда Марко Розе дома уступила «Униону» (1:2) в 20-м туре Бундеслиги.
До этого в последний раз «Ред Булл» проигрывал 17 сентября – менхенгладбахской «Боруссии» (0:3) в чемпионате Германии. С тех пор было 14 побед и 4 ничьих во всех турнирах.
Далее «Лейпциг» выступит в гостях у «Вольфсбурга» – это произойдет 18 февраля.
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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РБ Лейпциг –
Бласвих, Хальстенберг (Раум, 88), Клостерманн, Гвардиол, Симакан (Поульсен, 74), Хенрихс, Лаймер (Айдара, 63), Шлагер, Собослаи, Андре Силва (Форсберг, 74), Вернер.
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Унион –
Реннов, Юранович, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Гиссельманн (Руссийон, 80), Хедира, Хаберер (Зегуин, 80), Лаидуни (Торсбю, 86), Беккер (Михель, 63), Беренс (Сьебатшо, 63).
- Предупреждения:
- Кнохе (57), Хальстенберг (60), Лаидуни (65), Шлагер (69), Вернер (81), Поульсен (88), Сьебатшо (90), Диогу Лейте (90).
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