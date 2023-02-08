Клубам Бундеслиги рекомендовали организовать минуту молчания и использовать траурные повязки в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии

В Бундеслиге почтут память погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии.

Напомним, в понедельник на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Спустя некоторое время последовал новый подземный толчок магнитудой 7,5. По официальным данным, в Турции погибли около 7000 человек, в Сирии – около 2500.

Немецкая футбольная лига (DFL) порекомендовала клубам Бундеслиги и Бундеслиги 2 организовать минуту молчания перед матчами ближайшего тура. Также игрокам посоветовали надеть черные траурные повязки.

Матчи 20-го тура Бундеслиги пройдут с 10 по 12 февраля.