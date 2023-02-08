Клубам Бундеслиги рекомендовали организовать минуту молчания и использовать траурные повязки в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии

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В Бундеслиге почтут память погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии.

Напомним, в понедельник на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Спустя некоторое время последовал новый подземный толчок магнитудой 7,5. По официальным данным, в Турции погибли около 7000 человек, в Сирии – около 2500.

Немецкая футбольная лига (DFL) порекомендовала клубам Бундеслиги и Бундеслиги 2 организовать минуту молчания перед матчами ближайшего тура. Также игрокам посоветовали надеть черные траурные повязки.

Матчи 20-го тура Бундеслиги пройдут с 10 по 12 февраля.

5 комментариев

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zaur za azalkm
Ответ zaur za azalkm
Говорят Атсу не спасли, а инфа р спасении - фейк !
Волкан Демирель сказал.
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zaur za azalkm
Говорят Атсу не спасли, а инфа р спасении - фейк !
0
-2
-2
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Deathspell Omega
Как в старом еще анекдоте было:
В Турции случилось землетрясение.
СССР высылает самолет спасателей.
США высылает 100 млн долларов помощи.
Германия высылает 50 тыс турок....
+6
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Пако
Абсолютно правильная рекомендация.
+9
-4
+5
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Ебздрогыч
Можно еще и на гуманитарную помощь скинуться, сколько человек без крова осталось!
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