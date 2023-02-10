Чемпионат Германии. «Вольфсбург» в гостях у «Шальке», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
«Вольфсбург» в пятницу сыграет в гостях с «Шальке» в 20-м туре Бундеслиге.
В субботу «Бавария» примет «Бохум», дортмундская «Боруссия» встретится на выезде с «Вердером».
Завершится тур в воскресенье матчем «Кельн» – «Айнтрахт».
20-й тур
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 12 февраля, 19.30, «РейнЭнергиШтадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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