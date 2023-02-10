Чемпионат Германии. «Вольфсбург» в гостях у «Шальке», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

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«Вольфсбург» в пятницу сыграет в гостях с «Шальке» в 20-м туре Бундеслиге.

В субботу «Бавария» примет «Бохум», дортмундская «Боруссия» встретится на выезде с «Вердером».

Завершится тур в воскресенье матчем «Кельн» – «Айнтрахт».

Чемпионат Германии

20-й тур

Шальке – Вольфсбург
Дата проведения
10 февраля, 22.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Бохум
Дата проведения
11 февраля, 17.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Штутгарт
Дата проведения
11 февраля, 17.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Аугсбург
Дата проведения
11 февраля, 17.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Байер
Дата проведения
11 февраля, 17.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вердер – Боруссия Д
Дата проведения
11 февраля, 17.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Унион
Дата проведения
11 февраля, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Герта – Боруссия М
Дата проведения
12 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Айнтрахт Ф
Дата проведения
12 февраля, 19.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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