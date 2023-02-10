Чемпионат Германии. «Вольфсбург» в гостях у «Шальке», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

« » в пятницу сыграет в гостях с « » в 20-м туре Бундеслиге.

В субботу « » примет « », дортмундская « » встретится на выезде с «Вердером».

Завершится тур в воскресенье матчем «Кельн» – «Айнтрахт».

Чемпионат Германии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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