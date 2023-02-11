Гальтье про 1:3 с «Монако»: «Я в ярости. «ПСЖ» не бил по воротам во 2-м тайме, никак не реагировал»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:3) в Лиге 1.

«Я в ярости из-за катастрофического начала. После нашего гола появилась надежда, однако мы пропустили 3-й мяч вследствие контратаки. Отыграться с 1:3 сложно. Поэтому я зол.

У нас отсутствуют некоторые футболисты, в команде гулял вирус. Сейчас у нас сложный период – и у игроков, и у фанатов.

Во вторник нас ждет важный матч [с «Баварией»], нам нужно единство, чтобы у нас были энергия и уверенность в себе. Также нужно, чтобы вернулись игроки.

С возобновлением сезона мы стали много пропускать, надо найти баланс.

Во 2-м тайме мы не били по воротам, не было никакой реакции на происходящее. Такой игры недостаточно.

Месси должен возобновить тренировки в понедельник, сроки возвращения Мбаппе будут зависеть от его травмы», – сказал Гальтье.

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