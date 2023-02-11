Гальтье про 1:3 с «Монако»: «Я в ярости. «ПСЖ» не бил по воротам во 2-м тайме, никак не реагировал»

Теги ПСЖ Монако Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча с «Монако» (1:3) в Лиге 1.

«Я в ярости из-за катастрофического начала. После нашего гола появилась надежда, однако мы пропустили 3-й мяч вследствие контратаки. Отыграться с 1:3 сложно. Поэтому я зол.

У нас отсутствуют некоторые футболисты, в команде гулял вирус. Сейчас у нас сложный период – и у игроков, и у фанатов.

Во вторник нас ждет важный матч [с «Баварией»], нам нужно единство, чтобы у нас были энергия и уверенность в себе. Также нужно, чтобы вернулись игроки.

С возобновлением сезона мы стали много пропускать, надо найти баланс.

Во 2-м тайме мы не били по воротам, не было никакой реакции на происходящее. Такой игры недостаточно.

Месси должен возобновить тренировки в понедельник, сроки возвращения Мбаппе будут зависеть от его травмы», – сказал Гальтье.

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15 комментариев

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mr kovalsky
Ответ ADiPin
так вся ставка на Баварию, играл 2-й состав
c Марселем тоже второй играл?
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Роман
Давай физрук. Ждём матч с Баварией и твою отставку.
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андрэ
чемпионат водокачки во всей красе
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КрутойЧувак
Ответ mr kovalsky
без Мбаппе ПСЖ клуб уровня Ланса
ага, видели мы этого мбоппе в последнем матче за ПСЖ. 2 незабитых пенальти и промах с 5 метров по пустыми воротам.
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уркунде
У него реально лицо шарлатана
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ADiPin
Ответ Блуждающий странник
Ожидаемые голы: 3.80 у Монако и 0.89 у ПСЖ. Вынос в одни ворота. Чувствую Галтье попросят на выход в случае вылета от Баварии и пригласят Зидана, который не дождется уже сборной
так вся ставка на Баварию, играл 2-й состав
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-1
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Вадим Слуцкий
Чего реагировать? "Монако" даже сейчас в 7 очках.
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skorpion n
деньги не решают всё
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Любезный Коссутий
верните Поча, что ли 🤷‍♂️
этот муляж тренера сольет все, включая чемпионат
+2
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Serg Oleov
Ответ Бестрофейник 19/20
Почему в приложении ПСЖ не отображаются комментарии? Это админы Спортс так оберегает своего кумира?
Глаза протри
+7
-4
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Инженер Управляющий
Физрукье до лета поработает и хорош
0
-1
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Direct free kick
Сельский физрук из Марселя разваливает парижский гранд, по ситуации ему помогают либо аргентос пешеход номер 30 или итальянский Сергей Песьяков. Иногда даже справляется сам без них
+1
-4
-3
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mr kovalsky
без Мбаппе ПСЖ клуб уровня Ланса
+2
-3
-1
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Блуждающий странник
Ожидаемые голы: 3.80 у Монако и 0.89 у ПСЖ. Вынос в одни ворота. Чувствую Галтье попросят на выход в случае вылета от Баварии и пригласят Зидана, который не дождется уже сборной
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бестрофейник 19/20
Почему в приложении ПСЖ не отображаются комментарии? Это админы Спортс так оберегает своего кумира?
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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