В «ПСЖ» кишечный вирус перед матчем с «Монако». Игроков тошнит, у них болит живот

У игроков « » обнаружены симптомы кишечного вируса.

По информации RMC Sport, сегодня утром некоторые футболисты парижской команды жаловались на рвоту, боли в животе и утомляемость. Степень распространения инфекции пока неизвестна.

Сегодня парижане сыграют с «Монако» в рамках 23-го тура Лиги 1. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

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