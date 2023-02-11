В «ПСЖ» кишечный вирус перед матчем с «Монако». Игроков тошнит, у них болит живот
У игроков «ПСЖ» обнаружены симптомы кишечного вируса.
По информации RMC Sport, сегодня утром некоторые футболисты парижской команды жаловались на рвоту, боли в животе и утомляемость. Степень распространения инфекции пока неизвестна.
Сегодня парижане сыграют с «Монако» в рамках 23-го тура Лиги 1. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
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"Как не срачка так болячка"
Вот это точно про ПСЖ.
Подали видать баринам на обед несвежее фурляля с лапинздронами.
ОНИ КА КА ЮТ