В «ПСЖ» кишечный вирус перед матчем с «Монако». Игроков тошнит, у них болит живот

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Здоровье Футбол

У игроков «ПСЖ» обнаружены симптомы кишечного вируса. 

По информации RMC Sport, сегодня утром некоторые футболисты парижской команды жаловались на рвоту, боли в животе и утомляемость. Степень распространения инфекции пока неизвестна. 

Сегодня парижане сыграют с «Монако» в рамках 23-го тура Лиги 1. Начало матча – в 19:00 по московскому времени. 

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28 комментариев

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dimslav
Креветок что ли нашлись на днюхе бразильца?
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Dinamik1
В жару перерывчик на водопой делают вот и в туалет типо сартир пусть тоже сделают.
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Denis242424
Придумали, чтобы не играть ни с Монако, ни с Баварией. Симуляция - прекрасный выход для ухода от ответственности.
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Мукунку хороший
Ешь вода.. пей вода.. ##ать не будешь никогда)
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U
Обычная их игровая форма последнего месяца.
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Ar Monohrom
к азару и неймару заехали 🤣
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Алекс75
Вот как покер Роналду подействовал :)
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predMBAPPE
Видимо острый кусочек им достался)
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Nurgeldi Annamedow
какой канал посмотреть
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Bahmut
Даже выражение такое есть:
"Как не срачка так болячка"
Вот это точно про ПСЖ.
Подали видать баринам на обед несвежее фурляля с лапинздронами.
+2
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Бестрофейник 19/20
Это просто перед матчем с Баварией все обделались
0
-1
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Барсик Юрана
Лучше ротавирус, чем попаболь
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Syndycate
Стелют солому уже перед ЛЧ, травмы, понос, у кого волосы болят, у кого слюна)
0
-1
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Ефии
Ответ Log in
Эффект днюхи Неймара
Бразилия момент
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Muhammad Juraev
Ответ Dmitry Vladimirovich
Какают тоже плохо?
Тебе это интересно?
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Матвей Суицидин
каков поп такой и приход
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Niko [Ars]
Ответ Dmitry Vladimirovich
Какают тоже плохо?
КА КА ЮТ
ОНИ КА КА ЮТ
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Бекболат Тұяқ
шо происходит с псж как будто специяльно пере баварией все травмируется болеют у них уже панос нафиг
+11
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evil
Комментарий удален
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Spaten
Какое питание, такое и катание!
0
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Антиполитпроект
Ответ Dmitry Vladimirovich
Какают тоже плохо?
Пpocpались хорошо против Марселя
+5
-2
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Геннадий Тимченко
Ответ Log in
Эффект днюхи Неймара
Походу тортик к чаю принёс и настоятельно попросил всех отведать🤦или пирожки из Бразилии, привезённые на машине🤣
+27
-2
+25
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Direct free kick
Ответ Holy Diver
Увидели игру гения30 против Марселя, не выдержали.
Масик отравился гамбургерами Азара
+4
-8
-4
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Holy Diver
Комментарий скрыт
+8
-18
-10
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Minuvert
Ответ Dmitry Vladimirovich
Какают тоже плохо?
Каков стол, таков и стул
+15
0
+15
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