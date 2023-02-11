У «ПСЖ» 2 поражения и ничья в 3 последних матчах с «Монако» Головина. Побед нет с 2021-го
«Монако» выиграл два из трех последних матчей против «ПСЖ».
Команда тренера Филиппа Клемана победила парижан на своем поле со счетом 3:1 в 23-м туре Лиги 1.
В последний раз «ПСЖ» выигрывал у монегасков 12 декабря 2021 года. 20 марта 2022-го «Монако» разгромил соперника со счетом 3:0, а 28 августа команды сыграли вничью – 1:1.
Российский полузащитник Александр Головин принял участие во всех трех последних встречах этих клубов.
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