У «ПСЖ» 2 поражения и ничья в 3 последних матчах с «Монако» Головина. Побед нет с 2021-го

«Монако» выиграл два из трех последних матчей против « ».

Команда тренера Филиппа Клемана победила парижан на своем поле со счетом 3:1 в 23-м туре Лиги 1.

В последний раз «ПСЖ» выигрывал у монегасков 12 декабря 2021 года. 20 марта 2022-го « » разгромил соперника со счетом 3:0, а 28 августа команды сыграли вничью – 1:1.

Российский полузащитник принял участие во всех трех последних встречах этих клубов.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!