У «ПСЖ» 2 поражения и ничья в 3 последних матчах с «Монако» Головина. Побед нет с 2021-го

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Филипп Клеман Кристоф Гальтье Александр Головин Футбол

«Монако» выиграл два из трех последних матчей против «ПСЖ».

Команда тренера Филиппа Клемана победила парижан на своем поле со счетом 3:1 в 23-м туре Лиги 1.

В последний раз «ПСЖ» выигрывал у монегасков 12 декабря 2021 года. 20 марта 2022-го «Монако» разгромил соперника со счетом 3:0, а 28 августа команды сыграли вничью – 1:1.

Российский полузащитник Александр Головин принял участие во всех трех последних встречах этих клубов.

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57 комментариев

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Oleg
Ответ giant
Шкриньяр, у тебя ещё пол года есть подумать надо оно тебе? Мбапе свалит в Реал, Месси может годик ещё потусуется...Деньги вроде как есть, но топ игроки будут выбирать АПЛ тупо из-за силы чемпионата. Нафиг тебе эта золотая клетка?
Мбаппе до 24 года включительно никуда не может свалить.
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bsanchezb
Ответ Экспертное мнение
Без Месси ПСЖ не обыграл бы и Тулузу с Монпелье. Но Кинг Лео сделал солидный отрыв, чтобы молодежь поразвлекся против Монако, пока Кинг готовит себя к ЛЧ. Ребятки проиграли Манаке, ничего страшного, Лео Кинг придет и снова сделает отрыв, когда надо. Всё под контролем.
Спасибо за экспертное мнение
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giant
Шкриньяр, у тебя ещё пол года есть подумать надо оно тебе? Мбапе свалит в Реал, Месси может годик ещё потусуется...Деньги вроде как есть, но топ игроки будут выбирать АПЛ тупо из-за силы чемпионата. Нафиг тебе эта золотая клетка?
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igolp igolp
м
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Aristokrat_13
Потенциально лучшее атакующее трио мира в кризисе. Месси травмирован и вряд ли в силу возраста сможет показывать магию (да и после ЧМ ему уже футбол вряд ли сильно интересен). Мбаппе травмирован и в зарубах против Баварии будет в неоптимальной форме.
Ну а Неймар - это Неймар. Танцы, вечеринки, шмотки, татушки, компьютерные игры, девушки, но точно не футбол.
Жалко только Хакими. Надеюсь, когда-нибудь его в Челси перетянут
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bengalsckyzh
А в Париж петербуржцев Малкома, Клаудиньо, Вендела и Барриоса из сборной Колумбии. Они там в всем покажут ту самую мать Кузьки.
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Геннадий Тимченко
Ответ Бестрофейник 19/20
А он что играл против Марселя??? Не был заметен
Тренер ПСЖ благодарил Бога каждый день за то, что тренирует Месси - в матче с Марселем это, увы, не сработало🤦
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Alexander Prokofyev
Ответ Фаррух Касимов
зачем Месси Монако если на кону игра с Баварией.? ПСЖ выиграет.
Если будут играть в обороне так как сегодня, то Бавария им больше накидает
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Alexander Prokofyev
Ответ Vinnipukh Vinni
В обоих проигранных матчах Месси не играл.
Он боится Головина
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Мыкола
Если челси за полено из польши отдаёт сотку, то Санек на две сотки тянет 😁
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Фаррух Касимов
Ответ Alexander Prokofyev
Потому что это не просто Монако, а Монако Головина. И Месси не поможет
зачем Месси Монако если на кону игра с Баварией.? ПСЖ выиграет.
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bengalsckyzh
Кили! Лето совсем скоро и ставь вопрос с "МЮ". Там твоё будущее - в самой популярной футбольной лиге мира. С развивающимся Маркусом и Санчо, вы станете настоящим смертельным оружием для всех команд Европы. "МЮ" и только "МЮ!".
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Зизуха
Это отвлекающий манёвр для Баварии )))
Ага, уже год с лишним отвлекают🌚
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Тен мать его Хаг
Ответ Vinnipukh Vinni
Тухель тоже сейчас не спасёт. Но если перед началом сезона позвать, то может.
Тогда надо звать Мостового
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Vinnipukh Vinni
Ответ Тен мать его Хаг
И назначить Тухеля, чтоб лч взял
Тухель тоже сейчас не спасёт. Но если перед началом сезона позвать, то может.
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Тен мать его Хаг
Ответ Vinnipukh Vinni
Самое время - перед играми с Баварией.
И назначить Тухеля, чтоб лч взял
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Анвар Масимов
Ответ OKayDoodle
Надеюсь, что ПСЖ за три дня соберётся как-нибудь. А то 14 числа будут проблемы...
Бавария размажет этих пэсэжэнов.
+3
-3
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nobrainnopain
Ответ Elkorazon01
Один козёл?
Ну да
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nepekamu noJle
У Сани лучший сезон, тренер доверяет, партнеры тоже, дай Бог без травм🙏🏻
26 лет всего, ещё есть время прыгнуть выше
+9
0
+9
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Экспертное мнение
Без Месси ПСЖ не обыграл бы и Тулузу с Монпелье. Но Кинг Лео сделал солидный отрыв, чтобы молодежь поразвлекся против Монако, пока Кинг готовит себя к ЛЧ. Ребятки проиграли Манаке, ничего страшного, Лео Кинг придет и снова сделает отрыв, когда надо. Всё под контролем.
+5
-4
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Josep
Сломалась катарская игрушка.. надо новую покупать.
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Pucheslav
Ответ FR1 ZAY
Галтье надо увольнять, так дела не пойдут..
И кого брать тогда ? забавляет когда требуют уволить тренера при первом же кризисе, дай таким волю Фергюссон бы стольео лет не проработал
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Vinnipukh Vinni
Ответ Генадий Филимонов
Побед нет с травмы Мбапа*
После травмы Мбаппе два матча выиграли.
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Vinnipukh Vinni
Ответ FR1 ZAY
Галтье надо увольнять, так дела не пойдут..
Самое время - перед играми с Баварией.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Alexander Prokofyev
Потому что это не просто Монако, а Монако Головина. И Месси не поможет
В обоих проигранных матчах Месси не играл.
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