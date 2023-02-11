Хави о матче с «Вильярреалом»: «Победа позволит нам оторваться на 11 очков, и это окажет сильное давление на «Реал». Но игры становятся все сложнее – всем есть за что бороться»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче с «Вильярреалом».

Команды встретятся в 21-м туре . Матч состоится 12 февраля.

– Будет ли исход матча с « » зависеть от того, как команда сыграет без мяча?

– Да, потому что обе команды хотят владеть мячом. Это ключевой момент, мы постараемся быть агрессивными. Сетьен проделывает отличную работу. Это отличная команда, с очень хорошими центральными защитниками, с очень хладнокровным вратарем и [Даниэлем] Парехо.

– Является ли встреча с «Вильярреалом» ключевой игрой, которую вы обведете красным в календаре?

– На данный момент каждая игра является ключевой. Победа в воскресенье позволит нам оторваться на 11 очков, и это окажет сильное давление на « ». Но наши игры становятся все более и более сложными, потому что каждой команде есть за что бороться, – сказал .

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