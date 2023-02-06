Хави: «Реал» никогда не умирает. Игроком я прошел через их прекрасные камбэки. Став тренером, не хочу повторения»

Тренер «Барселоны» Хави считает, что «Реал» сохраняет шансы на победу в .

По итогам 20-го тура испанского чемпионата « » оторвалась от « » на 8 очков.

«Реал» никогда не умирает. Когда я был игроком, то прошел через их прекрасные камбэки. Не хочу, чтобы это повторилось, когда я стал тренером. Сейчас только февраль.

Я действительно не считаю [«Барселону» фаворитом Ла Лиги]. Нам предстоят сложные выезды, нужно будет дома сыграть с «Реалом». Еще будут матчи с играющими командами, которые идут в таблице ниже.

Нужно быть осторожными, ждать и сохранять терпение», – сказал .