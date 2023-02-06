Хави: «Реал» никогда не умирает. Игроком я прошел через их прекрасные камбэки. Став тренером, не хочу повторения»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Тренер «Барселоны» Хави считает, что «Реал» сохраняет шансы на победу в Ла Лиге.

По итогам 20-го тура испанского чемпионата «Барселона» оторвалась от «Мадрида» на 8 очков.

«Реал» никогда не умирает. Когда я был игроком, то прошел через их прекрасные камбэки. Не хочу, чтобы это повторилось, когда я стал тренером. Сейчас только февраль.

Я действительно не считаю [«Барселону» фаворитом Ла Лиги]. Нам предстоят сложные выезды, нужно будет дома сыграть с «Реалом». Еще будут матчи с играющими командами, которые идут в таблице ниже.

Нужно быть осторожными, ждать и сохранять терпение», – сказал Хави.

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24 комментария

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QWertY
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это не похоже на график прошлого сезона. Тогда было мини-спады, но в основном победы
Плюс-минус такой же график. В прошлом сезоне было 46 очков после 20 матчей, сейчас 45. Но тогда не было сильной Барсы, и Реал мог идти на первом месте ведя аж 5 очков)
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Enisei08
Ответ Burel
Хави слишком дипломатичен. Про какие камбеки с Барсой он говорит ? 6:2 5:0 4:0 что ли ?
Чави имеет виду сезон Ла Лиги 2006-2007
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Анвар Масимов
реал идёт по графику прошлого сезона , но остаёт от лидера уже на 8 очков
Это не похоже на график прошлого сезона. Тогда было мини-спады, но в основном победы
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Анвар Масимов
Ответ Александра Александрова
Да не будет никакой уже борьбы , все Барселона чемпион , должно произойти что сверх ординарное , реал на дистанции это дохляк , он силен со своими героями кашшаи и остальной шоблой в одном отдельном матче , где судьи творят дичь !
реал идёт по графику прошлого сезона , но остаёт от лидера уже на 8 очков
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Анвар Масимов
Ответ инок
Вся борьба в Ла лиге ещё впереди, успеха обеим командам в этой гонке
ты какой то неадекват. в этой гонке не может фортануть обоим
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kaka10
Ответ Игорь Климов
Хави адекватные интервью даёт, респект!
когда побеждает)
+2
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Дядя ТУРА
Ответ Игорь Климов
Хави адекватные интервью даёт, респект!
в отличие от твоих комментариев под новостями с Роналду
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Александра Александрова
Да не будет никакой уже борьбы , все Барселона чемпион , должно произойти что сверх ординарное , реал на дистанции это дохляк , он силен со своими героями кашшаи и остальной шоблой в одном отдельном матче , где судьи творят дичь !
+12
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+6
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Alexandr Sokolov
Ответ Burel
Хави слишком дипломатичен. Про какие камбеки с Барсой он говорит ? 6:2 5:0 4:0 что ли ?
речь про камбэки по ходу чемпионата, видимо
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TAGAY
тем не менее Барса при Хави тоже не плохо так кэмбечит.. ) уже больше чем любая команда за этот период, правда в топ матчах пока этого не хватает.. но молодежь растет, и кэмбеки в топ матчах тоже придут)
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Александра Александрова
Судейские кэмбэки от них никто не застрахован )
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Aleksey Yashin
ПСЖ и Ман Сити из прошлого плей-офф ЛЧ плюсуют
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ljolik888
Барселона зависит от себя и имеет право на некоторые ошибки . Правда Реалу намного хуже , ведь он зависим от Барселоны . Сезон большой и будут взлёты и падения и у тех и у тех , так что надо верить в успех и бороться в каждом матче за победу . Барселона вперёд!
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инок
Вся борьба в Ла лиге ещё впереди, успеха обеим командам в этой гонке
+3
-1
+2
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Я Гражданин Мира
Ответ Великий Алонсо
Да, Реал всегда опускал нашу Барсу, к сожалению.
Вы за барсу болеете?
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Burel
Хави слишком дипломатичен. Про какие камбеки с Барсой он говорит ? 6:2 5:0 4:0 что ли ?
+7
-7
0
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GuruFutbola
Меньше чем клуб для Хави всегда был личной игрушкой, что игроком, что тренером выбивает цыган из турниров)
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Зуев Егор)
Снова давление на Реал 😈
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Falsegoalkeeper
Ответ Великий Алонсо
Да, Реал всегда опускал нашу Барсу, к сожалению.
Опускал? Когда это Реал в последний раз Барсу крупно обыгрывал. Кажется в 2007. Барса же за последние только 5 дет нанесла Реалу 4-5 разгромов
+15
-5
+10
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cektor
Надеюсь Хави возьмет все три испанских трофея. Один уже есть.
+1
-3
-2
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Великий Алонсо
Да, Реал всегда опускал нашу Барсу, к сожалению.
Ниже чем ты никто не опускается
+28
-4
+24
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Великий Алонсо
Да, Реал всегда опускал нашу Барсу, к сожалению.
+6
-12
-6
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Sevuska
Классно соломку постелил .
Зачёт 👍
+1
-4
-3
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Игорь Климов
Хави адекватные интервью даёт, респект!
+9
-12
-3
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