Хави: «Реал» никогда не умирает. Игроком я прошел через их прекрасные камбэки. Став тренером, не хочу повторения»
Тренер «Барселоны» Хави считает, что «Реал» сохраняет шансы на победу в Ла Лиге.
По итогам 20-го тура испанского чемпионата «Барселона» оторвалась от «Мадрида» на 8 очков.
«Реал» никогда не умирает. Когда я был игроком, то прошел через их прекрасные камбэки. Не хочу, чтобы это повторилось, когда я стал тренером. Сейчас только февраль.
Я действительно не считаю [«Барселону» фаворитом Ла Лиги]. Нам предстоят сложные выезды, нужно будет дома сыграть с «Реалом». Еще будут матчи с играющими командами, которые идут в таблице ниже.
Нужно быть осторожными, ждать и сохранять терпение», – сказал Хави.
Зачёт 👍