Жоан Лапорта: «Барса» подписалась бы на 8-очковый отрыв перед началом сезона, но у нас еще много работы. Хави отлично справляется»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» оценил успехи клуба в текущем сезоне.

После 20 туров Ла Лиги «Барселона» является лидером турнирной таблицы, на 8 очков опережая идущий вторым мадридский «Реал».

«У нас все идет хорошо, и в самом начале сезона мы бы подписались на то, чтобы к середине турнира быть первыми с 53 очками, оторвавшись от 2-го места на 8 очков. Но дело в том, что у нас все еще много работы, нужно проявить большую самоотверженность и целеустремленность.

Хави отлично справляется – он принял команду в наиболее сложный момент и чудесным образом смог сплотить игроков. Главное – целеустремленность и командный дух», – сказал Жоан Лапорта.

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17 комментариев

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EminenceGrise
Ответ Пако
Жоан Лапорта не ошибся в выборе Хави Эрнандеса
Лапорта хотел Пирло назначить. Назначить Хави его убедили игроки.
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ДЖИН
Ответ Afinogenov
Справедливости ради стоит сказать, что Барсе очень везёт, что соперники не наказывают за явные ошибки в обороне. Да, Штеген играет прекрасно, но оборона очень часто ошибается. Если в чемпионате такое прокатывает, то в Лиге чемпионов - нет. Но будем считать, что это приятный бонус за очевидный прогресс команды и в частности новых центральных защитников.
В ЛЧ не играли Араухо и Кунде вот и весь ответ.
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remontada
Ответ Экспертное мнение
Случиться может только услуга "судейская помощь" у Мадрида, по самой игре уже Барсу не остановить, это ясно
Проиграть чемпионат можно и самому себе. Это больше к Наполи применимо, но всё же.
От спадов и травм никто не застрахован.
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Руслан Женетль
То что Хави отлично справляется это факт...но мне кажется скамейка все равно слабовата.
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Экспертное мнение
Ответ GuruFutbola
Помню в октябре 🤡 меньше, чем клуба скандировали, чтобы Хави тренировал вечно, надеюсь сейчас они довольны)
Хави им вечно будет накидывать четыре банки теперь, помнится как он положил начало в том самом памятном 5-0, громить Реал в его ДНК
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GuruFutbola
Ответ Иван Рыбаков
Отрыв неплохой это факт. Но вам не кажется слишком поспешно так говорить, пока прошло лишь чуть больше половины сезона?
Как говорить?
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Goofts
Есть ощущение, что такая Барселона продолжит прогрессировать то, ЛЧ в следующем году ее
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Экспертное мнение
Ответ remontada
Некоторые тут уже на 100 очков замахнулись. Алё, только февраль на дворе) половина матчей впереди, случиться может что угодно.
Случиться может только услуга "судейская помощь" у Мадрида, по самой игре уже Барсу не остановить, это ясно
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Иван Рыбаков
Ответ GuruFutbola
Помню в октябре 🤡 меньше, чем клуба скандировали, чтобы Хави тренировал вечно, надеюсь сейчас они довольны)
Отрыв неплохой это факт. Но вам не кажется слишком поспешно так говорить, пока прошло лишь чуть больше половины сезона?
0
-3
-3
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Пако
Жоан Лапорта не ошибся в выборе Хави Эрнандеса
+1
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0
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remontada
Некоторые тут уже на 100 очков замахнулись.
Алё, только февраль на дворе) половина матчей впереди, случиться может что угодно.
+5
-4
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GuruFutbola
Помню в октябре 🤡 меньше, чем клуба скандировали, чтобы Хави тренировал вечно, надеюсь сейчас они довольны)
+5
-5
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AF007
Клянусь рукой, верил в Хави с самого начала. Было бы удивительно, если бы архитектор той самой тики-таки оказался бездарем вроде Невилла
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Afinogenov
Ответ ДЖИН
Всё от Хави исходит. Команда грызёт газон, каждый метр поля не отдаёт сопернику. Отсюда столько сухарей у Штегена.
Справедливости ради стоит сказать, что Барсе очень везёт, что соперники не наказывают за явные ошибки в обороне. Да, Штеген играет прекрасно, но оборона очень часто ошибается. Если в чемпионате такое прокатывает, то в Лиге чемпионов - нет.

Но будем считать, что это приятный бонус за очевидный прогресс команды и в частности новых центральных защитников.
+3
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0
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Паша Самохин
Единственное, что в этой Барсе поражает, это игра в защите, 7 пропущенных за 20 матчей, это сильно
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D3SP7C1TO
Чем лучше идут дела, тем спокойнее комментарии. Что от Лапорты, что от Хави. В прошлом сезоне при таком же отставании от Реала затирали что-то про возможное чемпионство, а сейчас с холодной головой подходят к делу, говоря, что впереди ещё много работы. Такой подход мне нравится больше 😌
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-2
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ДЖИН
Всё от Хави исходит. Команда грызёт газон, каждый метр поля не отдаёт сопернику. Отсюда столько сухарей у Штегена.
+2
-2
0
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