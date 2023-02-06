Жоан Лапорта: «Барса» подписалась бы на 8-очковый отрыв перед началом сезона, но у нас еще много работы. Хави отлично справляется»

Президент «Барселоны» оценил успехи клуба в текущем сезоне.

После 20 туров « » является лидером турнирной таблицы, на 8 очков опережая идущий вторым мадридский « ».

«У нас все идет хорошо, и в самом начале сезона мы бы подписались на то, чтобы к середине турнира быть первыми с 53 очками, оторвавшись от 2-го места на 8 очков. Но дело в том, что у нас все еще много работы, нужно проявить большую самоотверженность и целеустремленность.

Хави отлично справляется – он принял команду в наиболее сложный момент и чудесным образом смог сплотить игроков. Главное – целеустремленность и командный дух», – сказал .