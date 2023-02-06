«Барса» выложила фото смеющегося Хави после поражения «Реала», а потом разгромила «Севилью»
«Барселона» отреагировала на поражение «Реала» от «Мальорки» (0:1) в соцсетях.
Когда матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Мальоркой» завершился, пресс-служба «Барселоны» опубликовала в твиттере фотографию смеющегося Хави и подписала снимок улыбающимся эмодзи.
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Чуть позднее в тот же день «Барселона» разгромила «Севилью» (3:0) и увеличила отрыв от «Реала» в таблице Ла Лиги до 8 очков.
В следующем туре «Барса» сыграет с «Вильярреалом» в гостях. «Реал» после выступления на клубном чемпионате мира встретится с «Эльче» в матче, который состоится 15 февраля.
Абсолютно понятно, зачем его выложили, и абсолютно понятно, что Барса сильно зашкварилась. Сильно деградируют они в последнее время.
Самодостаточный взрослый человек такой фигнёй страдать не будет
- Нет, только показываем
- Красивое
Перес: "Нам всем нужна сильная Барселона для зрелищности и конкуренции".
Когда Реал проигрывает в Ла Лиге.
Барселона: 😁
Вот что отличает Королевский клуб от "больше чем комплексы", которая 8 лет даже в финале ЛЧ не видно.