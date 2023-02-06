«Барса» выложила фото смеющегося Хави после поражения «Реала», а потом разгромила «Севилью»

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Мальорка Хави Ла Лига соцсети Футбол

«Барселона» отреагировала на поражение «Реала» от «Мальорки» (0:1) в соцсетях.

Когда матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Мальоркой» завершился, пресс-служба «Барселоны» опубликовала в твиттере фотографию смеющегося Хави и подписала снимок улыбающимся эмодзи.

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Чуть позднее в тот же день «Барселона» разгромила «Севилью» (3:0) и увеличила отрыв от «Реала» в таблице Ла Лиги до 8 очков.

В следующем туре «Барса» сыграет с «Вильярреалом» в гостях. «Реал» после выступления на клубном чемпионате мира встретится с «Эльче» в матче, который состоится 15 февраля.

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38 комментариев

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Coodesnik
Ответ Зуев Егор)
Мальорка 🤭
Ну так убогим тоже надо помогать. В прошлом сезоне что было у католонских девочек из трофеев? Одна победа над Реалом. Ну и мальорки помогли, подняли самооценочку.
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Gaiar
Ответ Alex Serpen
Когда Барса вылетает из ЛЧ. Перес: "Нам всем нужна сильная Барселона для зрелищности и конкуренции". Когда Реал проигрывает в Ла Лиге. Барселона: 😁 Вот что отличает Королевский клуб от "больше чем комплексы", которая 8 лет даже в финале ЛЧ не видно.
Ага, как после ЛЧ игроки Реала смеялись над Барселоной в соцсетях?
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arsenal.ave
Ответ rej1sta
Обычная фотка с тренировки, такие выкладываются каждый день, но приплести это к чему-то определенному является высшим журналистским искусством)
Скорее обычная желтушная работа
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Зуев Егор)
Ответ Coodesnik
Девочки сами над собой смеются? Странно как то. Но этоже барселоночка,ей можно
Мальорка 🤭
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Universal1000
Ахахаха
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FNT
Ответ Орa Алв
Фотка была выставлена позже, а Хави в целом улыбчивый человек, теперь каждая его улыбка будет что то означать? Думаю он не настолько глуп чтобы радоваться проигрышу ближайшего конкурента, он в футболе не первый год как бы и знает что в этой игре всё может поменяться совсем в другую сторону.
Да вы сверьтесь с релаьностью. Твит выложен в 18:04, это как раз время окончания матча Мальорка - Реал. Хави тут естественно ни при чем, а вот СММ-щик - идиот.
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Coodesnik
Ответ Зуев Егор)
Смеяться над ФК Судья - дело святое )
Девочки сами над собой смеются? Странно как то. Но этоже барселоночка,ей можно
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Burel
Ответ Орa Алв
Фотка была выставлена позже, а Хави в целом улыбчивый человек, теперь каждая его улыбка будет что то означать? Думаю он не настолько глуп чтобы радоваться проигрышу ближайшего конкурента, он в футболе не первый год как бы и знает что в этой игре всё может поменяться совсем в другую сторону.
уже поздно оправдываться.. коренные мадридисты из Казахстана обиделись
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FNT
Ответ rej1sta
Обычная фотка с тренировки, такие выкладываются каждый день, но приплести это к чему-то определенному является высшим журналистским искусством)
Твит опубликован сразу после окончания матча Мальорка - Реал (в 18:04 по Москве). Это легко проверяется.

Абсолютно понятно, зачем его выложили, и абсолютно понятно, что Барса сильно зашкварилась. Сильно деградируют они в последнее время.
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Coodesnik
Ответ Лукашин Петр
Четкая подколка)
Дааа,четче и не придумаешь. Просто гениально. Сразу чувствуется днк и пару рычагов
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Coodesnik
Ответ SO LATER
Не, это рил троллинг был, потому что выложили аккурат после матча Реала со смайликом :D
Вот это троллинг. Просто на высочайшем уровне.
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Sergy Grand
Какой-то обидчывый и мелочливый клуб. Или ранимый что-ли. Со стороны Реала такое не наблюдается. Они ведут себя адекватно даже если опережают соперника на достаточно больше очков.
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Burel
Ответ Alex Serpen
Когда Барса вылетает из ЛЧ. Перес: "Нам всем нужна сильная Барселона для зрелищности и конкуренции". Когда Реал проигрывает в Ла Лиге. Барселона: 😁 Вот что отличает Королевский клуб от "больше чем комплексы", которая 8 лет даже в финале ЛЧ не видно.
зачем тогда реал пользуется так огромной поддержкой судей. И не только на поле, достаточно вспомнить нелепую дискву Левандовского
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Flavius
Это какие-то детские комплексы
Самодостаточный взрослый человек такой фигнёй страдать не будет
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evil
- Вы Хави продаёте?
- Нет, только показываем
- Красивое
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Зуев Егор)
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Классические деревенские комплексы вечно вторых.
Согласен, ты хорошо описал Реал)
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Alex Serpen
Когда Барса вылетает из ЛЧ.
Перес: "Нам всем нужна сильная Барселона для зрелищности и конкуренции".

Когда Реал проигрывает в Ла Лиге.
Барселона: 😁

Вот что отличает Королевский клуб от "больше чем комплексы", которая 8 лет даже в финале ЛЧ не видно.
+8
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+2
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Оливер Кан удаляет Роберту
Классические деревенские комплексы вечно вторых.
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-2
-1
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VictorVallecano
Ответ SO LATER
Не, это рил троллинг был, потому что выложили аккурат после матча Реала со смайликом :D
Провинциальные комплексы :)
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Зуев Егор)
Ответ Футбол_это_жизнь
Точно с мадридом связана? Может Хави просто вкусно поел?! Или дети получили хорошие оценки в школе?! Или Ферран попал в ворота на тренировке??
Если бы третье, то он был бы ОЧЕНЬ рад))
+10
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+9
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Игорь Климов
Это обычное состояние Хави на фото, после победы Барселоны.
+1
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Nuraly Amirov
Вот кого надо ставить фанам на аву, а не всяких бегунков в стиле ригоберки
+1
-1
0
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Футбол_это_жизнь
Точно с мадридом связана? Может Хави просто вкусно поел?! Или дети получили хорошие оценки в школе?! Или Ферран попал в ворота на тренировке??
+26
-1
+25
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SO LATER
Ответ rej1sta
Обычная фотка с тренировки, такие выкладываются каждый день, но приплести это к чему-то определенному является высшим журналистским искусством)
Не, это рил троллинг был, потому что выложили аккурат после матча Реала со смайликом :D
+17
-3
+14
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Burel
изящно и безобидно потроллили судейский проект имени франко по прозвищу "меньше, чем клуб"
+6
-7
-1
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