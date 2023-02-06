«Барса» выложила фото смеющегося Хави после поражения «Реала», а потом разгромила «Севилью»

«Барселона» отреагировала на поражение «Реала» от «Мальорки» (0:1) в соцсетях.

Когда матч 20-го тура Ла Лиги между « » и «Мальоркой» завершился, пресс-служба «Барселоны» опубликовала в твиттере фотографию смеющегося и подписала снимок улыбающимся эмодзи.

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Чуть позднее в тот же день « » разгромила «Севилью» (3:0) и увеличила отрыв от «Реала» в таблице до 8 очков.

В следующем туре «Барса» сыграет с «Вильярреалом» в гостях. «Реал» после выступления на клубном чемпионате мира встретится с «Эльче» в матче, который состоится 15 февраля.