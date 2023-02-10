Чемпионат Франции. «Ницца» против «Аяччо», «ПСЖ» сыграет с «Монако» Головина в субботу
«Ницца» примет в пятницу «Аяччо» в 23-м туре Лиги 1.
В субботу «Монако» Александра Головина примет «ПСЖ», «Марсель» сыграет в гостях с «Клермоном».
Завершится тур в воскресенье матчем «Лион» – «Ланс».
23-й тур
- Дата проведения
- 10 февраля, 23.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 11 февраля, 19.00, «Луи II»
- Дата проведения
- 11 февраля, 23.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 12 февраля, 15.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 12 февраля, 19.05, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.45, «Групама Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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