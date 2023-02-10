Чемпионат Франции. «Ницца» против «Аяччо», «ПСЖ» сыграет с «Монако» Головина в субботу

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«Ницца» примет в пятницу «Аяччо» в 23-м туре Лиги 1.

В субботу «Монако» Александра Головина примет «ПСЖ», «Марсель» сыграет в гостях с «Клермоном».

Завершится тур в воскресенье матчем «Лион» – «Ланс».

Чемпионат Франции

23-й тур

Ницца – Аяччо
Дата проведения
10 февраля, 23.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – ПСЖ
Дата проведения
11 февраля, 19.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Марсель
Дата проведения
11 февраля, 23.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тулуза – Ренн
Дата проведения
12 февраля, 15.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Страсбур
Дата проведения
12 февраля, 17.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Брест
Дата проведения
12 февраля, 17.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Труа
Дата проведения
12 февраля, 17.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Анжер – Осер
Дата проведения
12 февраля, 17.00, «Стад Раймон Копа»
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Нант – Лорьян
Дата проведения
12 февраля, 19.05, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лион – Ланс
Дата проведения
12 февраля, 22.45, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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