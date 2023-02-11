Николас Тальяфико: «Футболу нужно было видеть, как Месси выигрывает ЧМ. Даже во Франции многие мне говорили: «Как хорошо, что Лео победил»

Теги Лион ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Николас Тальяфико Футбол

Николас Тальяфико считает, что Лионель Месси заслуженно стал чемпионом мира.

– Закончи предложение: «То, что Месси стал чемпионом мира, это...»

– То, что Месси стал чемпионом мира, это справедливо. Видите ли, я не знаю, нуждался ли он в этом, потому что он и так лучший, и его успехи не нужно измерять чемпионатами, но я думаю, что футболу нужно было видеть, как Лео выигрывает чемпионат мира.

Даже здесь, во Франции, многие люди говорили мне: «Как хорошо, что Лео победил», – сказал защитник «Лиона» и сборной Аргентины.

Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, в финале одержав победу над Францией (3:3, пен. 4:2). 

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36 комментариев

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nmnackjbxkasbk
Ответ Игорь Климов
Сборная Аргентины заслуженно победила на Чемпионате Мира, а Лео Месси был признан MVP этого турнира, всё справедливо! 🇦🇷
fyi в слове "засуженно" нету буквы "л"
0
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nmnackjbxkasbk
а еще раньше новоселы говорили: "Как хорошо, что хозяев расстреляли"
0
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Моутиньо оформляет 40
Футбол никому ничего не должен
+2
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+2
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Игорь Климов
Ответ QWertY
Даже в Португалии радовались!
Там только у семейства Авейру был траур)
0
-3
-3
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Игорь Климов
Ответ Иван Петров
Секта Месси любит Месси. Остальным все равно.
Сектор меньшевиков любит Португальца7.
0
-2
-2
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Игорь Климов
Ответ МТБ
Футболу вообще плевать на Месси, он маленькая песчинка в огромном пространстве футбола. Не будь его, футбол вообще ничего бы не потерял и продолжил существовать. Его победу важно было увидеть его фанатам и тем, кто зарабатывает деньги на его имени, продавая идею о "талант от бога, инопланетянин, лучший в истории". Ладно бы Аргентина выиграла нормально, но грязь и липовые пенальти теперь навсегда связаны с этой победой и именем Месси. И вот кому это нужно было?
Чего ты несёшь?
+1
-2
-1
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Игорь Климов
Сборная Аргентины заслуженно победила на Чемпионате Мира, а Лео Месси был признан MVP этого турнира, всё справедливо! 🇦🇷
0
-5
-5
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Экспертное мнение
Ответ МТБ
Футболу вообще плевать на Месси, он маленькая песчинка в огромном пространстве футбола. Не будь его, футбол вообще ничего бы не потерял и продолжил существовать. Его победу важно было увидеть его фанатам и тем, кто зарабатывает деньги на его имени, продавая идею о "талант от бога, инопланетянин, лучший в истории". Ладно бы Аргентина выиграла нормально, но грязь и липовые пенальти теперь навсегда связаны с этой победой и именем Месси. И вот кому это нужно было?
Не шаришь, ты можешь 20 лет смотреть футбол, увидишь всякое и без Месси. Но ты можешь просто посмотреть 90 минут игры Месси и сэкономить свои 20 лет, увидишь всё в одном игроке в одном матче: Пирло, Хави, Иньесту, Зидана, Роналдо, Марадону, Бускетса, Де Брюйне и прочих...
+6
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+3
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Футбол_это_жизнь
Ответ Green grass
В жизни нормальных людей есть вещи поважнее песси и кринжа
Поэтому ты каверкаешь имена этих футболистов?
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Оригинальный Ник
Ответ Айлин 1990
90% считают так. Ты из один из 10%??)))) Меньшинство???
Большинству вообще пофигу что на Месси, что на чемпионат мира, что на футбол в целом. У людей сейчас проблемы посерьёзнее, рецессия во всём мире, инфляция высокая, волна сокращений. Как-то не до клоунов с мячиками
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Айлин 1990
Ответ МТБ
Футболу вообще плевать на Месси, он маленькая песчинка в огромном пространстве футбола. Не будь его, футбол вообще ничего бы не потерял и продолжил существовать. Его победу важно было увидеть его фанатам и тем, кто зарабатывает деньги на его имени, продавая идею о "талант от бога, инопланетянин, лучший в истории". Ладно бы Аргентина выиграла нормально, но грязь и липовые пенальти теперь навсегда связаны с этой победой и именем Месси. И вот кому это нужно было?
Если не бал...л по фактам докажи каждый пенальти. Где они липовые???

Если сейчас не докажешь по фактам, согласен что ты бал...л????
Ведь надо за слова отвечать.
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Айлин 1990
Ответ Оригинальный Ник
Братан, я понимаю, ты фанатик и жизни дальше священной войны между футболёрами не знаешь. Но и ты пойми, не все такие
90% считают так. Ты из один из 10%??))))
Меньшинство???
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Оригинальный Ник
Ответ Айлин 1990
Больно?)))
Братан, я понимаю, ты фанатик и жизни дальше священной войны между футболёрами не знаешь. Но и ты пойми, не все такие
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МТБ
Футболу вообще плевать на Месси, он маленькая песчинка в огромном пространстве футбола. Не будь его, футбол вообще ничего бы не потерял и продолжил существовать.
Его победу важно было увидеть его фанатам и тем, кто зарабатывает деньги на его имени, продавая идею о "талант от бога, инопланетянин, лучший в истории".

Ладно бы Аргентина выиграла нормально, но грязь и липовые пенальти теперь навсегда связаны с этой победой и именем Месси. И вот кому это нужно было?
+2
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-8
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Айлин 1990
Ответ Оригинальный Ник
Как же тошнит уже от этого
Больно?)))
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Oleg
Ответ j30
месси позор футбола
А кто тогда гордость футбола?)
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Айлин 1990
Я знаю много французов которые болели за Месси они за Францию.
В Ютубе есть видео, где Французы во Франции желали победу Месси на ЧМ.
Это говорит о том что Месси величайший футболист в истории.
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Oleg
Ответ QWertY
Даже в Португалии радовались!
Кроме одного, для которого, как и для его фанатов триумф Месси стал трагедией.
Один две недели в инстаграм не выходил, что для него нонсенс, другие теории заговоров придумывали.
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Оригинальный Ник
Как же тошнит уже от этого
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Алекс75
ФИФА почувствовал желания футбола :)
0
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slow focus
ого, уже пошли заявления честные) поменять "футбол" на "фифа" и все встанет на свои места, для кого устраивали этот цирк длиною в месяц
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А.Э.РАСИМ
Лучший футболист мира должен владеть титулом чемпиона мира.
Это логично.
+14
-11
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Я Гражданин Мира
Футбол это и есть Месси!!!
+6
-6
0
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Экспертное мнение
Ответ blaugrano
Просто Месси - это квинтэссенция футбола. У многих людей возникло чувство завершённости и полноценности самой игры, именно когда её олицетворение и лучший представитель наконец покорил последнюю вершину.
Точняк, вот правда, после 18.12.2022 можно не смотреть футбол, ничего не потеряешь. Вчера пересматривал его игру 2011 года, олицетворение футбола, нам повезло застать это в режиме реального времени, тем кому не повезло, могут теперь только в архивах это видеть. Всё что есть в футболе - есть в игре одного Месси: плеймейКИНГ, гоЛЕОдор, ассистент, дриблер, видение поля, игра в комбинацию, игровой интеллект - всё это на 100% прокачанном уровне.
+31
-18
+13
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toyka
Ответ j30
месси позор футбола
С чего бы это???
+1
-2
-1
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