Николас Тальяфико: «Футболу нужно было видеть, как Месси выигрывает ЧМ. Даже во Франции многие мне говорили: «Как хорошо, что Лео победил»
Николас Тальяфико считает, что Лионель Месси заслуженно стал чемпионом мира.
– Закончи предложение: «То, что Месси стал чемпионом мира, это...»
– То, что Месси стал чемпионом мира, это справедливо. Видите ли, я не знаю, нуждался ли он в этом, потому что он и так лучший, и его успехи не нужно измерять чемпионатами, но я думаю, что футболу нужно было видеть, как Лео выигрывает чемпионат мира.
Даже здесь, во Франции, многие люди говорили мне: «Как хорошо, что Лео победил», – сказал защитник «Лиона» и сборной Аргентины.
Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, в финале одержав победу над Францией (3:3, пен. 4:2).
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Если сейчас не докажешь по фактам, согласен что ты бал...л????
Ведь надо за слова отвечать.
Меньшинство???
Его победу важно было увидеть его фанатам и тем, кто зарабатывает деньги на его имени, продавая идею о "талант от бога, инопланетянин, лучший в истории".
Ладно бы Аргентина выиграла нормально, но грязь и липовые пенальти теперь навсегда связаны с этой победой и именем Месси. И вот кому это нужно было?
В Ютубе есть видео, где Французы во Франции желали победу Месси на ЧМ.
Это говорит о том что Месси величайший футболист в истории.
Один две недели в инстаграм не выходил, что для него нонсенс, другие теории заговоров придумывали.
Это логично.