Николас Тальяфико: «Футболу нужно было видеть, как Месси выигрывает ЧМ. Даже во Франции многие мне говорили: «Как хорошо, что Лео победил»

считает, что заслуженно стал чемпионом мира.

– Закончи предложение: «То, что Месси стал чемпионом мира, это...»

– То, что Месси стал чемпионом мира, это справедливо. Видите ли, я не знаю, нуждался ли он в этом, потому что он и так лучший, и его успехи не нужно измерять чемпионатами, но я думаю, что футболу нужно было видеть, как Лео выигрывает чемпионат мира.

Даже здесь, во Франции, многие люди говорили мне: «Как хорошо, что Лео победил», – сказал защитник «Лиона» и сборной .

Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, в финале одержав победу над Францией (3:3, пен. 4:2).

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