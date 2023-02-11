Нагельсманн готовится к тому, что Месси и Мбаппе сыграют с «Баварией»: «Если игрок «выбывает», а потом играет, все говорят: «Что за идиот этот Нагельсманн? Он дал ослепить себя»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн готов к тому, что Лионель Месси и Килиан Мбаппе смогут сыграть против «Баварии».

Ранее главный тренер мюнхенской команды заявил, что считает блефом новости о том, что Мбаппе не сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы. 

«Парижу» лучше с этими двумя [Мбаппе и Месси], чем без них. То же самое происходит и с нами, когда выбывают два лучших игрока.

Я много читал о нападках, но на самом деле мои слова не были таковыми. Если игрок «выбывает», а потом он играет, все говорят: «Что за идиот этот Нагельсманн? Он позволил ослепить себя».

Мой ответ просто заключался вот в чем: я готовлюсь так, будто Мбаппе будет играть, то же самое касается и Месси, я готовлю команду так, как будто они оба будут играть, потому что у них есть другие хорошие игроки, которые могут занять эти позиции», – сказал Нагельсманн. 

Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 14 февраля. 

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15 комментариев

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Роман
К Мбаппе всегда надо готовится и он успешно выступает в ЛЧ.

Месси для Баварии как игрушка, те же 8:2
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Еро Фи
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fellx
Не надейся, что Месси сыграет, а готовься к сильному сопернику, недооценивать в ЛЧ нельзя, даже с ПСЖ
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Jor Hakobyan
Это не важно играет ли Месси или Мбаппе. Нужно приготовится на все сто и выжимать максимум из этой игры.
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Интеллигентный колхозник
Вот офигеет Нагельсманн, когда выйдут Экитик и какой-нибудь паренёк из дубля и люто запрессингуют. А он-то уже спланировал 1-4-5 в атакующей формации, исходя из того, что Месси и Мбаппе на поле.
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пальто новое купил ? губы накрасил? приготовился?
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Spaten
Есть ощущение, что по итогам этой дуэли все равно скажут: какой же Нагельсманн идиот!
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инок
Хочется видеть эту интересную игру в боевых составах и без травмированных...
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Пошлю любого, кто против футбола!
Что за выражение он дал себя ослепить), он что на английском говорил и его слова буквально перевели
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Sevuska
А готовиться ли Месси 🤨
Ведь Месси против Баварии в ЛЧ это же всегда интересно 😊
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Игорь Климов
Было бы хорошо, если бы Месси и Мбаппе сыграли в первом матче.
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Flow market Victor Mercedes
Несмотря на результаты Баварии она в ЛЧ никогда не была грушей для битья и Нагельсман далеко не дурак, Тухеля тоже забраковали с финалом и полуфиналом ЛЧ, ушел и с разобранным Челси взял ушастого сломан неудержимый МС
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АРТУР АЛИЕВ
Пусть все будут в строю и подарят нам огненное двухматчевое противостояние
+7
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Momos
Я бы скорее его спросил, что за идиот станет спать с журналисткой и сливать ей инфу о команде, где он главный тренер? Но раз боссов Баварии такой ход вещей устраивает, то не буду
+4
-3
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rigobersong
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+3
-15
-12
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