Нагельсманн готовится к тому, что Месси и Мбаппе сыграют с «Баварией»: «Если игрок «выбывает», а потом играет, все говорят: «Что за идиот этот Нагельсманн? Он дал ослепить себя»
Юлиан Нагельсманн готов к тому, что Лионель Месси и Килиан Мбаппе смогут сыграть против «Баварии».
Ранее главный тренер мюнхенской команды заявил, что считает блефом новости о том, что Мбаппе не сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы.
«Парижу» лучше с этими двумя [Мбаппе и Месси], чем без них. То же самое происходит и с нами, когда выбывают два лучших игрока.
Я много читал о нападках, но на самом деле мои слова не были таковыми. Если игрок «выбывает», а потом он играет, все говорят: «Что за идиот этот Нагельсманн? Он позволил ослепить себя».
Мой ответ просто заключался вот в чем: я готовлюсь так, будто Мбаппе будет играть, то же самое касается и Месси, я готовлю команду так, как будто они оба будут играть, потому что у них есть другие хорошие игроки, которые могут занять эти позиции», – сказал Нагельсманн.
Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 14 февраля.
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Месси для Баварии как игрушка, те же 8:2
По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru
Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!
Ведь Месси против Баварии в ЛЧ это же всегда интересно 😊