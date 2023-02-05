Гальтье о словах Нагельсманна про блеф «ПСЖ» с травмой Мбаппе: «Это не в стиле клуба и вообще не в моем стиле»

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Недавно главный тренер «Баварии» допустил, что сообщение «ПСЖ» о травме Мбаппе может быть блефом.

Ранее стало известно, что нападающий « » в матче 1 с «Монпелье» (3:1) повредил бицепс бедра левой ноги и выбыл на три недели. Он пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», которая состоится 14 февраля.

«Я не обязан отвечать ему. Я прочитал его комментарии, на этом все. Такое поведение – не в стиле клуба и вообще не в моем стиле», – сказал Гальтье в интервью Canal+.

Статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.

Кошмарный матч Мбаппе: запорол два пенальти, не попал в пустые и травмировался