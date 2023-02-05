Гальтье о словах Нагельсманна про блеф «ПСЖ» с травмой Мбаппе: «Это не в стиле клуба и вообще не в моем стиле»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Юлиан Нагельсманн Футбол

Кристоф Гальтье прокомментировал недавние слова Юлиана Нагельсманна о Килиане Мбаппе.

Недавно главный тренер «Баварии» допустил, что сообщение «ПСЖ» о травме Мбаппе может быть блефом.

Ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) повредил бицепс бедра левой ноги и выбыл на три недели. Он пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», которая состоится 14 февраля.

«Я не обязан отвечать ему. Я прочитал его комментарии, на этом все. Такое поведение – не в стиле клуба и вообще не в моем стиле», – сказал Гальтье в интервью Canal+.

Статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.

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16 комментариев

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Пирс Морган
А этот блеф про травму Мбаппе, он в этой комнате?
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a.sh.s.
Ответ Zidan GOAT
Только здоровый Мбаппе поможет ПСЖ пройти эту Баварию, на остальных надежды нет, они молча 8-2 обычно отлетают…
не переживай так за Барсу лучше переживай когда Реал играет с Барсы, Бавария для нас самый сложный соперник хотя раньше Барса громила спокойно Байер, Боруссию М но с Баварии всегда сложно.
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Добрый Ретроград
Мерзкий тип этот Нагльсман.
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МБ14
Ответ Born is the King
Нагель просто проникся в стиль Баварских чиновников нагло говорить про другие клубы до первого Вильярреала
В чем наглость заключается ? У него спросили мнение на конференции, он его высказал.
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Zidan GOAT
Поскорее бы уже ЛЧ, надеюсь когда Бавария вынесет этот катарский проект, новостей про них станет меньше

Невозможно, каждая вторая новость про них
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Игорь Климов
Обычно такие травмы проходят за две недели, но в любом случае - полноценного выздоровления Мбаппе!
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chouchou
Ответ Zidan GOAT
Только здоровый Мбаппе поможет ПСЖ пройти эту Баварию, на остальных надежды нет, они молча 8-2 обычно отлетают…
Не путайте ПСЖ и Барселону
+4
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Jesse Boy
Юлиан про слова Галтье о стиле:"Блеф"
+2
0
+2
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Zidan GOAT
Только здоровый Мбаппе поможет ПСЖ пройти эту Баварию, на остальных надежды нет, они молча 8-2 обычно отлетают…
+4
-12
-8
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che kaif
Нагельсманн поплыл. В чемпионате любители Унион на 1 месте в лч улетят уже в 1.8 от ПСЖ без Мбаппе
+3
-6
-3
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Gheorghe Rusu
В нашем стиле вечерики и карнавалы, добавил Гальтье.
+2
-3
-1
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Орa Алв
"Победа любым путём в лч" девиз ПСЖ
+2
-2
0
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Born is the King
Нагель просто проникся в стиль Баварских чиновников нагло говорить про другие клубы до первого Вильярреала
+40
-6
+34
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arlovski
Я не обязан отвечать ему ... но значит так, записывайте
+13
-1
+12
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RealJon
Мне кажется сам игрок будет готов к игру даже с уколами, так как хочется показать себя в лч, главном турнире для ПСЖ
+9
0
+9
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А. Мостовой
так то твой стиль по факту никто не знает ноунейм
+3
-7
-4
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