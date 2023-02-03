Нагельсманн считает блефом, что Мбаппе не сыграет с «Баварией» из-за травмы: «Формулировка на сайте «ПСЖ» довольно туманная»

прокомментировал новость о травме .

Напомним, нападающий «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) повредил бицепс бедра левой ноги и выбыл на три недели. Он пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», которая состоится 14 февраля.

«Формулировка на сайте « » довольно туманная. Что-то около трех недель. Если это не структурное повреждение, то я не думаю, что Мбаппе пропустит игру. Поэтому я готовлюсь как обычно, считая, что он сыграет.

Конечно, они могут скрыть информацию о структурной травме, словно играя в покер. Но, может быть, и наоборот: они говорят, что он выбыл, а он сыграет», – сказал главный тренер «Баварии».