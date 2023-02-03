Нагельсманн считает блефом, что Мбаппе не сыграет с «Баварией» из-за травмы: «Формулировка на сайте «ПСЖ» довольно туманная»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Килиан Мбаппе Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн прокомментировал новость о травме Килиана Мбаппе

Напомним, нападающий «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) повредил бицепс бедра левой ноги и выбыл на три недели. Он пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», которая состоится 14 февраля.

«Формулировка на сайте «ПСЖ» довольно туманная. Что-то около трех недель. Если это не структурное повреждение, то я не думаю, что Мбаппе пропустит игру. Поэтому я готовлюсь как обычно, считая, что он сыграет.

Конечно, они могут скрыть информацию о структурной травме, словно играя в покер. Но, может быть, и наоборот: они говорят, что он выбыл, а он сыграет», – сказал главный тренер «Баварии».

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6 комментариев

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Janture Beckjan
Это многоходовочка от Нагельсмана. Бавария пишет что Мане пропустит игру с ПСЖ, что действительно так, но Нагельсманн хочет что бы ПСЖ думал иначе.
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Ман Сити
У них так часто, помню заявили что против Сити не сыграет вроде Неймар. А он вышел на старте. Правда эта ложь не особо помогла им тогда.
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-1
-1
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Kimmich Scream
Нагельсман: это блеф, он будет играть
Мбаппе: выходит в матче, но не за ПСЖ, а за Баварию
Нагельсман: этого я не ожидал, ты переиграл меня
+15
-1
+14
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madrilenos
Кстати тоже об этом подумал. Обычно команды никогда не сообщают какие именно игры пропустить игрок, а просто пишут в пресс-релизе приблизительные сроки восстановления.
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+5
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j30
хоть с ним хоть без псж все равно раскатает баварию
+1
-1
0
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Сергей Пацаваца
Нагельсманн считает блефом,что Беллингем уйдет из Бундеслиги,он считает ,что Джуд перейдет бесплатно в Баварию
+6
-4
+2
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