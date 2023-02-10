Месси должен без проблем восстановиться к 1-му матчу с «Баварией» в ЛЧ. У него небольшое растяжение
Лионель Месси может сыграть против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как стало известно ранее, нападающий «ПСЖ» получил повреждение задней поверхности бедра в игре Кубка Франции против «Марселя» (1:2).
El Partidazo de Cope сообщает, что у Месси небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра. Разрыва нет.
Лионель точно не примет участие в матче 23-го тура Лиги 1 против «Монако», который состоится завтра, а с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 14 февраля, он должен сыграть без каких-либо проблем.
В этом сезоне на счету аргентинца 15 голов и 14 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Один Вератти может нормально мяч вперёд протащить ,но он каждый 3 матч в лазарете
200 лига это тебе не 5 лига.
Там Кокорин мог бы 7 голов за матч забивать о чем ты.
Недавно кричали что Месси не будет играть он слился.
А теперь Роман, На войне как на войне, Имя Фамилия, Декард Шоу, Шаолин и 1000 ботов переобуваются))))
Кстати эти парни кого я перечислил, клянутся всеми святыми, что 5 лига слабее чем 200 лига СА.🤣🤣🤣
Ну вот как потом над ними не ржать 😁
А ты всё ещё сравниваешь несравнимое в принципе.