Месси должен без проблем восстановиться к 1-му матчу с «Баварией» в ЛЧ. У него небольшое растяжение

может сыграть против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как стало известно ранее, нападающий «ПСЖ» получил повреждение задней поверхности бедра в игре Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

El Partidazo de Cope сообщает, что у Месси небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра. Разрыва нет.

Лионель точно не примет участие в матче 23-го тура Лиги 1 против « », который состоится завтра, а с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 14 февраля, он должен сыграть без каких-либо проблем.

В этом сезоне на счету аргентинца 15 голов и 14 результативных передач в 25 матчах за « » во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.

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