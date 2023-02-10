Месси должен без проблем восстановиться к 1-му матчу с «Баварией» в ЛЧ. У него небольшое растяжение

Теги Бавария ПСЖ Монако бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Футбол

Лионель Месси может сыграть против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как стало известно ранее, нападающий «ПСЖ» получил повреждение задней поверхности бедра в игре Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

El Partidazo de Cope сообщает, что у Месси небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра. Разрыва нет.

Лионель точно не примет участие в матче 23-го тура Лиги 1 против «Монако», который состоится завтра, а с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 14 февраля, он должен сыграть без каких-либо проблем.

В этом сезоне на счету аргентинца 15 голов и 14 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.

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30 комментариев

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Azamat Taalaibekuluu
Ответ Совесть Черданцева
Мешается на поле и делает 7+3 на ЧМ, выигрывая его. Тоже хочу так мешаться и быть таким балластом, у которого результативных действий больше чем игр. Ты бы хоть мат.часть подтянула прежде чем как очередной бред рожать
ЧМ благодаря левым пенкам
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Айлин 1990
Ответ Temp LC
Только смысл? Вылететь без него или с ним, только, мог бы и продлить травму чтобы не позориться поражением в 1/8 ЛЧ 3 раза подряд
Лучше поражение в ЛЧ, чем позорится в СА.
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Temp LC
Ответ Айлин 1990
Опять разочарование у фанатов Аль Насра.))) Недавно кричали что Месси не будет играть он слился. А теперь Роман, На войне как на войне, Имя Фамилия, Декард Шоу, Шаолин и 1000 ботов переобуваются)))) Кстати эти парни кого я перечислил, клянутся всеми святыми, что 5 лига слабее чем 200 лига СА.🤣🤣🤣 Ну вот как потом над ними не ржать 😁
Только смысл? Вылететь без него или с ним, только, мог бы и продлить травму чтобы не позориться поражением в 1/8 ЛЧ 3 раза подряд
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Гусейн Магомедрасулов
Посмотрел я эти голы Роналду, а четвёртый так и не смог найти. Не выложили, потому что он ещё смешнее чем предыдущие три? Вратарь делающий сейв через три минуты после того, как мяч уже в воротах, идёт бонусом к 200 миллионам? Ему его верблюд в лицо плюнул после матча и отказался домой вести.
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Фанат Лионеля Месси
С такой полузащитой даже если вся тройка будет восстановлена шансов немного
Один Вератти может нормально мяч вперёд протащить ,но он каждый 3 матч в лазарете
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Айлин 1990
Ответ Tollie
Он вчера сделал покер, в одиночку обыграв топовый Аль-чтототам. коротконогий пенальтист не имеет отношения к тому, что ты написал.
В ворота Аль что-то там может и сам что-то там забить 10 голов за матч)))
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Айлин 1990
Ответ Tollie
липовый пенальтист лучше бы отсиделся дома с калабасом матэ. на поле от него все равно нет толку, если левые пенки не будут рисовать. а так попадёт под раздачу мощными баварцами колбасок, и снова убежит в слезах в раздевалку.
Купил футболку Аль насра??)))
200 лига это тебе не 5 лига.
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Гусейн Магомедрасулов
Месси уже никому, ничего не должен, он чемпион мира. Роналду тоже мог стать чемпионом мира, если ему подарили бы торт и смешного вратаря на день рождения
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Совесть Черданцева
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
Я никогда не смеялся над чьими-то пенальти. Если они не липовые.
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Вадим Слуцкий
Ничего страшного: бегать же ему не нужно. Достаточно ходить небыстрым шагом.
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Tollie
Ответ bel01
Удачи величайшему из ныне живущих игроков!
Он вчера сделал покер, в одиночку обыграв топовый Аль-чтототам. коротконогий пенальтист не имеет отношения к тому, что ты написал.
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Tollie
липовый пенальтист лучше бы отсиделся дома с калабасом матэ. на поле от него все равно нет толку, если левые пенки не будут рисовать. а так попадёт под раздачу мощными баварцами колбасок, и снова убежит в слезах в раздевалку.
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-5
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Айлин 1990
Ответ Великий Алонсо
А нужен ли он? Как по мне он только мешается на поле, абсолютный балласт. Пока Криштиану забивает 4 гола за матч, Месси получает 4 из 10 за матч 😂.
Покер в 200 лиге мира??))))
Там Кокорин мог бы 7 голов за матч забивать о чем ты.
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Benner
Ответ dr. cage
Некритично.. Для ПСЖ важней наличии Неймара и Мбаппе.. А аргентинского проходимца сможет даже Китикет подменить..
Если Месси с титулом ЧМ - проходимец, то кто твой бездарь модрич с 0 ЧМ, а, клетка?
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Anarchy
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
Не позорься, голевое действие без пенальти в каждом из матчей плей-офф ЧМ, а то как все игроки сборной его боготворили и готовы были умирать на поле ради победы… Такого влияния на команду и вклада не было со времен Марадоны в 86-м
+3
-2
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Айлин 1990
Опять разочарование у фанатов Аль Насра.)))
Недавно кричали что Месси не будет играть он слился.
А теперь Роман, На войне как на войне, Имя Фамилия, Декард Шоу, Шаолин и 1000 ботов переобуваются))))

Кстати эти парни кого я перечислил, клянутся всеми святыми, что 5 лига слабее чем 200 лига СА.🤣🤣🤣
Ну вот как потом над ними не ржать 😁
+7
-4
+3
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Руслан И
Надеюсь выдаст матч жизни.Бавария сильный раздражитель.
+2
-2
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Алексей Ненахов
Ответ bel01
Удачи величайшему из ныне живущих игроков!
А при чем тут Путин )?
+1
-6
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Алексей Ненахов
Ответ Geronimo Good
Смешная шутка)
Только это не шутка
+1
-1
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bel01
Ответ Великий Алонсо
А нужен ли он? Как по мне он только мешается на поле, абсолютный балласт. Пока Криштиану забивает 4 гола за матч, Месси получает 4 из 10 за матч 😂.
Гель уже закончил карьеру и играет в совершенно донном нац. первенстве.
А ты всё ещё сравниваешь несравнимое в принципе.
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-4
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Geronimo Good
Ответ Михаил1970
Без России, ЧМ - это первенство водокачки)
Смешная шутка)
+2
-2
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dr. cage
Ответ Совесть Черданцева
Мешается на поле и делает 7+3 на ЧМ, выигрывая его. Тоже хочу так мешаться и быть таким балластом, у которого результативных действий больше чем игр. Ты бы хоть мат.часть подтянула прежде чем как очередной бред рожать
Комментарий удален
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Совесть Черданцева
Ответ as009595@icloud.com
Обычно Месси любит пропускать матчи против Баварии, ввиду выдуманной травмы, так что если пропустит игру, то ждем в следующем матче лиги 1 что Месси будет разрывать
Так то подтвердили что против Монако он не сыграет. А вот с Баварией примет участие
+2
-2
0
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bel01
Удачи величайшему из ныне живущих игроков!
+11
-8
+3
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as009595@icloud.com
Обычно Месси любит пропускать матчи против Баварии, ввиду выдуманной травмы, так что если пропустит игру, то ждем в следующем матче лиги 1 что Месси будет разрывать
+2
-9
-7
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