«Мбаппе – как Месси и Левандовски. Это невероятный форвард, но «Бавария» способна остановить любого». Упамекано о Килиане
Дайо Упамекано высказался о Килиане Мбаппе перед матчами «Баварии» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Нападающий получил травму, из-за которой может пропустить первую игру 1/8 финала, но надежда на его участие в матче остается.
«Мы говорили о чемпионате мира, но предстоящую игру не обсуждали. Сейчас я не писал и не звонил Килиану. Вне поля это хороший, обычный парень. Это лидер, который много говорит с командой. Его сложно остановить на поле, это мировой уровень.
Будет лучше, если он вообще не коснется мяча. Мбаппе – как Месси и Левандовски. Невероятный нападающий. Он всегда готов, всегда хочет забить. Его первый шаг при разбеге – невероятно быстрый. У него есть отличные качества, но «Бавария» способна остановить любого игрока», – сказал защитник мюнхенцев.
В этом сезоне у Мбаппе 25 голов и 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.
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