«Мбаппе – как Месси и Левандовски. Это невероятный форвард, но «Бавария» способна остановить любого». Упамекано о Килиане

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Дайо Упамекано Футбол

Дайо Упамекано высказался о Килиане Мбаппе перед матчами «Баварии» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Нападающий получил травму, из-за которой может пропустить первую игру 1/8 финала, но надежда на его участие в матче остается.

«Мы говорили о чемпионате мира, но предстоящую игру не обсуждали. Сейчас я не писал и не звонил Килиану. Вне поля это хороший, обычный парень. Это лидер, который много говорит с командой. Его сложно остановить на поле, это мировой уровень.

Будет лучше, если он вообще не коснется мяча. Мбаппе – как Месси и Левандовски. Невероятный нападающий. Он всегда готов, всегда хочет забить. Его первый шаг при разбеге – невероятно быстрый. У него есть отличные качества, но «Бавария» способна остановить любого игрока», – сказал защитник мюнхенцев.

В этом сезоне у Мбаппе 25 голов и 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gheorghe Rusu
Ответ Алибек Багаутдинов
Кроме голов во всем уступает Киллиану
Особенно по возрасту.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Си Эм Панк
Ответ Алибек Багаутдинов
Кроме голов во всем уступает Киллиану
если только в скорости, ну и возраст)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алибек Багаутдинов
Ответ Си Эм Панк
Левандовски забивает также много и в свои 34 не хуже Мбаппе)
Кроме голов во всем уступает Киллиану
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Си Эм Панк
Ответ Barsa! bolshe chem klub
по мне М’баппе лучше Левандовского
Левандовски забивает также много и в свои 34 не хуже Мбаппе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ QWertY
Походу Упамекано не видел покер Кришти. Иначе не объяснить почему он не привел его в пример
Так речь идёт о престижных клубах, а не клубе с дворовым футболом которые получили покер от старичка)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Surviving
Любка накидывает) пихает старье....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
по мне М’баппе лучше Левандовского
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Зачем останавливать пешеходов? Они сами это прекрасно делают.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Хочется видеть эту игру в боевых составах и без травмированных...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенс
Фартануло Мюнхену что тут сказать. Нет лучшего игрока мира плюс их давняя любимая аргентинская игрушка будет на поле.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Походу Упамекано не видел покер Кришти. Иначе не объяснить почему он не привел его в пример
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий