Роналдиньо о Месси: «Очень рад его победе на ЧМ. Ему этого не хватало»

высказался об успехе на ЧМ-2022.

выиграла турнир, победив в финале Францию (3:3, пен. 4:2).

«Очень рад его победе на чемпионате мира. Ему этого не хватало.

По правде говоря, никто не представлял его вне «Барсы», но в футболе всякое случается. Теперь он должен двигаться дальше», – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии в интервью RAC1.