Роналдиньо о Месси: «Очень рад его победе на ЧМ. Ему этого не хватало»
Роналдиньо высказался об успехе Лионеля Месси на ЧМ-2022.
Сборная Аргентины выиграла турнир, победив в финале Францию (3:3, пен. 4:2).
«Очень рад его победе на чемпионате мира. Ему этого не хватало.
По правде говоря, никто не представлял его вне «Барсы», но в футболе всякое случается. Теперь он должен двигаться дальше», – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии в интервью RAC1.
- пожалуй, в Париже.
- красиво...
А ещё он в парагвайской тюрьме сидел.
Месси только этого и не хватало.