Роналдиньо о Месси: «Очень рад его победе на ЧМ. Ему этого не хватало»

Теги ПСЖ Барселона Роналдиньо Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Роналдиньо высказался об успехе Лионеля Месси на ЧМ-2022. 

Сборная Аргентины выиграла турнир, победив в финале Францию (3:3, пен. 4:2). 

«Очень рад его победе на чемпионате мира. Ему этого не хватало. 

По правде говоря, никто не представлял его вне «Барсы», но в футболе всякое случается. Теперь он должен двигаться дальше», – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии в интервью RAC1.

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20 комментариев

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RedDevil1909
один начинал в ПСЖ - другой заканчивает,но для обоих главный клуб Барса
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Tazemyrat Kemalow
Лучший из лучших!
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SEM WILSON
Ответ Великий Алонсо
И долго ещё это вылизывание продолжаться будет? 2 месяца уже прошло как бы
Тебя раздражает чемпионство Месси? Так мимо пост проходи, проблема что ли. Так как неможешь пост о Месси обоити придется смириться. Так или иначе он чемпион мира и он окончательно сломал надежду Роналду вот почему тебя бесит Лео!
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Tazemyrat Kemalow
Выигрывать ЧМ мечта каждого футболиста, но у Месси это получилось особенный, потому что мы смотрели исторический финал в истории ЧМ! ☝️🏆🇦🇷👑🔥
+1
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Moe Joe
Роналдиньо классно поддерживал Месси. особенно когда был финал ЧМ, сказав, что Лео уничтожит французов
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Moe Joe
Ответ Mr Hgaar
Роналдиньо в свое время тоже не слабо повлиял на Лео. Мне так кажется)
так и есть
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Игорь Климов
Ответ Пирс Морган
Повезло, что в начале карьеры Месси встретил Диньо, два волшебника)
Волшебник и Гений!
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Игорь Климов
Чемпион Мира, волшебник - Роналдиньо поздравил с победой на ЧМ, нового Чемпиона Мира гения - Месси
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Пирс Морган
Повезло, что в начале карьеры Месси встретил Диньо, два волшебника)
+12
-1
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Velirpa
Ответ Panther Black
Респект
есть такой обувной магазин в России.
0
-3
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Бухгалтер2021
с подключением
0
-2
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Игорь Климов
Ответ Н.Ф.
Рональдиньо тоже чемпион мира. А ещё он в парагвайской тюрьме сидел. Месси только этого и не хватало.
Кстати, ему Месси тогда помогал.
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Mr Hgaar
Роналдиньо в свое время тоже не слабо повлиял на Лео. Мне так кажется)
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Ебздрогыч
- где бы ты хотел встретить пенсию?
- пожалуй, в Париже.
- красиво...
0
-1
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Великий Алонсо
И долго ещё это вылизывание продолжаться будет? 2 месяца уже прошло как бы
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Н.Ф.
Рональдиньо тоже чемпион мира.
А ещё он в парагвайской тюрьме сидел.
Месси только этого и не хватало.
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Игорь Климов
Волшебнику - Роналдиньо респект!
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Инженер Управляющий
а что, финал ЧМ вчера был что ли? или Ронни настолько тормозит?
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Panther Black
Респект
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paratruper17
Солидарен с маэстро
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