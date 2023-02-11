Агент Дзюбы: «Артема можно назвать «российским Роналду» по нашим меркам, как бы пафосно ни звучало. Абсолютно уверен»

Агент Артема Дзюбы назвал нападающего «российским Роналду».

8 февраля 34-летний футболист перешел в « ». Он взял 7-й номер.

– Почему седьмой номер? Все тут же начали шутить про и «Аль‑Наср».

– Дело в том, что его любимый номер 22 был занят Ильей Лантратовым, Артем даже его чуть‑чуть уже подколол по этому поводу в интервью клубной пресс‑службе.

Понятно, что все ассоциации с Роналду притянуты за уши. Но если вспомнить историю с «Аданой», какие‑то мистические параллели действительно происходили. Сначала один попал во второй состав, на следующий день – другой, оба оказались в запасе, оба расторгли контракт с разницей в месяц, оба прошли через трансферную сагу в СМИ. И когда Артем выбрал семерку, я про себя подумал: да, это логичное завершение.

В какой‑то степени это смешно, сравнивать их в рамках мирового футбола никакого смысла нет. Но абсолютно уверен, что по нашим меркам Дзюбу можно назвать «российским Роналду», как бы пафосно это ни звучало, – сказал Леонид Гольдман.

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