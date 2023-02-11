Агент Дзюбы: «Артема можно назвать «российским Роналду» по нашим меркам, как бы пафосно ни звучало. Абсолютно уверен»

Теги Локомотив Артем Дзюба Криштиану Роналду премьер-лига Россия агенты Матч ТВ Леонид Гольдман Футбол

Агент Артема Дзюбы назвал нападающего «российским Роналду». 

8 февраля 34-летний футболист перешел в «Локомотив». Он взял 7-й номер. 

– Почему седьмой номер? Все тут же начали шутить про Криштиану Роналду и «Аль‑Наср».

– Дело в том, что его любимый номер 22 был занят Ильей Лантратовым, Артем даже его чуть‑чуть уже подколол по этому поводу в интервью клубной пресс‑службе.

Понятно, что все ассоциации с Роналду притянуты за уши. Но если вспомнить историю с «Аданой», какие‑то мистические параллели действительно происходили. Сначала один попал во второй состав, на следующий день – другой, оба оказались в запасе, оба расторгли контракт с разницей в месяц, оба прошли через трансферную сагу в СМИ. И когда Артем выбрал семерку, я про себя подумал: да, это логичное завершение.

В какой‑то степени это смешно, сравнивать их в рамках мирового футбола никакого смысла нет. Но абсолютно уверен, что по нашим меркам Дзюбу можно назвать «российским Роналду», как бы пафосно это ни звучало, – сказал Леонид Гольдман. 

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48 комментариев

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rembrandao
Ответ Фан Рубина
Это Роналду - португальский Дзюба. С поправкой на то, что никогда не играл в сильнейшей лиге мира - РПЛ и набил свою статистику преимущественно на плюшевых лузерах.
Поправочка, лучшая лига мира - ФНЛ
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Decard Show
Как же велик Дзюба
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Джон Мщузавсех
Ответ Михаил1970
Дзюба столько не заработал, сколько Роналду пожертвовал)
Нужны цифры, которые можно проверить. Иначе это просто болтовня.
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aidos_1979
Дзюбу с кринжем объединяет лишь то что оба производили некие манипуляции со своим детородным органом)
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Plg
Чудак ты на букву вместе со своим игрочишкой
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psa.1207
Пока рукаку был в Турции, почти и не слышно было о нём. Теперь опять из каждого утюга будет что-то о Дзюбе.
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CaptainFootballiste
Российский Др*чилду)
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Фан Рубина
Ответ Artem Piatkov
Ну хз Сколько Рон пожертвовал денег на благотворительность, игрочишке и не снилось Да и как всегда сухая статистика: Роналду: 1) 701+223 на уровне топ-Лиг Европы + 5 голов в Аравии 2) 118+43 за сборную Дзюба: 1) 187+105 на уровне РФ 2) 30+15 за сборную Хз в какой реальности их можно сравнивать
187+105 на уровне сильнейшей лиги мира - РПЛ стоят куда больше, чем 701+223 в попсовых бей-беги лигах, где больше половины команд - плюшевые поставщики очков и чья задача-максимум - пропустить не 5 мячей от мешка, а 3.
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Андрей-ДК
Можно, если будет в такой же физической форме, при том что Рон старше
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Men77
Дзюба- наш Сифредди☝️
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Guillermo
Разве что с нынешним Роном можно сравнить. Оба больше времени в соц сетях проводят
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Роман
Ответ Stas Zaitsev
какой-то полупокер минусятор пришёл.
Да обычные мессибои. Какие-нибудь джураевы, климовы, айлины или верблюды. С 1 по 15 минуты здесь сидят.
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Михаил1970
Ответ Джон Мщузавсех
Сколько?
Дзюба столько не заработал, сколько Роналду пожертвовал)
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Valeriy Komarow
Да перед нашим Российским Дрочильду, Рональду просто отдыхает.
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Роман
Противостояние в течение 15 лет Роналду и Месси.
Вот интересно, где это полено заслужил упоминаться с ними.
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Stas Zaitsev
какой-то полупокер минусятор пришёл.
+1
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Реактив наставника
Блин, как же они уже надоели с этим Рукаку!! Он шнурка на бутсах Криша не стоит, и сравнить его с ним нельзя априори
+6
-3
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igls54
Да, чего уж там, «Криштиану можно назвать «португальским Дзюбой»
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Роман
Уже не знают как это полено на слуху держать.
0
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BeastI666I
Ответ Dinamik1
Господи спаси Россию от дураков и полных идиотов.
ты призываешь к сменяемости власти! революционер!
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Джон Мщузавсех
Ответ Artem Piatkov
Ну хз Сколько Рон пожертвовал денег на благотворительность, игрочишке и не снилось Да и как всегда сухая статистика: Роналду: 1) 701+223 на уровне топ-Лиг Европы + 5 голов в Аравии 2) 118+43 за сборную Дзюба: 1) 187+105 на уровне РФ 2) 30+15 за сборную Хз в какой реальности их можно сравнивать
Сколько?
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BeastI666I
Ответ Фан Рубина
Это Роналду - португальский Дзюба. С поправкой на то, что никогда не играл в сильнейшей лиге мира - РПЛ и набил свою статистику преимущественно на плюшевых лузерах.
не плюшевых, а африканских.
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Джон Мщузавсех
Тут будет много горя комнатных экспертов, бгг.
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BeastI666I
Ответ U. M. A. Muhammad
По российским меркам он Энди Кэрол
он Льюс Кэррол - сказочник
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BeastI666I
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Только у нас фрукт без ГМО и ботокса. Да и "клубничка" в коллекции имеется😏
клубничка это ягода... значит Дзюба - ягодка опять. только уже железнодорожная.
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