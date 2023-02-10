Радимов о Дзюбе в «Локо»: «Артем добавит опыта. Знаю, как он относится к трудностям и успешно преодолевает их»

Теги Локомотив Артем Дзюба Владислав Радимов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов оценил переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

34‑летний форвард подписал контракт с «Локо» до конца сезона‑2022/23. 

«Дзюба добавит опыта, все‑таки «Локомотив» – молодая команда, а пришедшие Пиняев и Глушенков совсем не возрастные игроки. Команде нужны опытные футболисты, но давайте вспомним, как Артем сидел на скамейке в Турции.

Ему нужно доказывать в новой команде. Знаю, как Дзюба относится к трудностям и успешно их преодолевает. Возобновление чемпионата всего через две недели, а в РПЛ осталось лишь 13 туров», – сказал бывший игрок сборной России.

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3 комментария

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nick-basil
ЛОКО в промежности. Дзюба - тоже. Есть шанс помочь друг-дружке
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тренер с района
Ответ Анатолий Дмитриевич
да всем нормальным людям понятно, что это адекватный трансфер. Дзюба наверняка хочет всем доказать, что его рано списали, а мотивированный Дзюба - это печальная новость для соперников. только дурачки будут доказывать обратное)
Интересно а в Турции он был не мотивирован ?
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Анатолий Дмитриевич
да всем нормальным людям понятно, что это адекватный трансфер. Дзюба наверняка хочет всем доказать, что его рано списали, а мотивированный Дзюба - это печальная новость для соперников.

только дурачки будут доказывать обратное)
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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