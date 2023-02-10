Радимов о Дзюбе в «Локо»: «Артем добавит опыта. Знаю, как он относится к трудностям и успешно преодолевает их»

оценил переход в «Локомотив».

34‑летний форвард подписал контракт с «Локо» до конца сезона‑2022/23.

«Дзюба добавит опыта, все‑таки «Локомотив» – молодая команда, а пришедшие Пиняев и Глушенков совсем не возрастные игроки. Команде нужны опытные футболисты, но давайте вспомним, как Артем сидел на скамейке в Турции.

Ему нужно доказывать в новой команде. Знаю, как Дзюба относится к трудностям и успешно их преодолевает. Возобновление чемпионата всего через две недели, а в осталось лишь 13 туров», – сказал бывший игрок сборной России.

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