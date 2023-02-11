Экс-глава академии «Локо» о том, почему подписали Дзюбу: «Глушенков разочаровал Галактионова»
Владимир Кузьмичев высказался о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».
– Дзюба был на российском рынке уже достаточно давно — когда трансферное окно только открылось. Но «Локомотив», как я понимаю, тогда его даже не рассматривал. Причем от слова «совсем». Артем пытался трудоустроиться в совершенно другие клубы.
— Что же изменилось сейчас?
— Предположу, что приобретение Глушенкова не совсем устроило Галактионова. Поэтому в «Локо» решили в срочном порядке пригласить Дзюбу.
— Любопытно.
— Да. Мне кажется, что изначально тренерский штаб «Локо» рассматривал в качестве центрфорвардов прежде всего Ваню Игнатьева и Максима Глушенкова, но, видимо, за эти два сбора они не убедили наставников.
— Выходит, Дзюба — это план Б или даже В?
— Да. Как я заметил выше, его приглашение связано с тем, что Глушенков разочаровал Галактионова, – сказал бывший директор академии «Локомотива».
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Но это не точно. Возьмет пару-тройку чемпионств,
как Палыч, Саламыч, Бикеич, тогда и будем оценивать. А пока у него задача не обхезаться весной.
Напомню до зоны пердива 1 (ОДНО) очко.
Если не пытаться остаться в вышке, а для этого нужны игроки уровня РПЛ, то можно было оставлять Цорна.
Если РЖД не переварит в себе мысль, что за глупость придется платить, и платить большими деньгами, то пердив ждет нас не в этом , так в следующем сезоне.
То есть Кузьмичев даже не удосужился хотя бы с обзорами матчей ознакомиться, не говоря уж об их полном просмотре
Лишь бы ляпнуть х***ю да попасть в новости благодаря упоминанию Дзюбы
Центральный нап - 74 матча, правый вингер - 33 матча.
Там не всегда точно, но в КС он ЦН играл.