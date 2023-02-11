Экс-глава академии «Локо» о том, почему подписали Дзюбу: «Глушенков разочаровал Галактионова»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Владимир Семенович Кузьмичев Михаил Галактионов Максим Глушенков Футбол

Владимир Кузьмичев высказался о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

– Дзюба был на российском рынке уже достаточно давно — когда трансферное окно только открылось. Но «Локомотив», как я понимаю, тогда его даже не рассматривал. Причем от слова «совсем». Артем пытался трудоустроиться в совершенно другие клубы.

— Что же изменилось сейчас?

— Предположу, что приобретение Глушенкова не совсем устроило Галактионова. Поэтому в «Локо» решили в срочном порядке пригласить Дзюбу.

— Любопытно.

— Да. Мне кажется, что изначально тренерский штаб «Локо» рассматривал в качестве центрфорвардов прежде всего Ваню Игнатьева и Максима Глушенкова, но, видимо, за эти два сбора они не убедили наставников.

— Выходит, Дзюба — это план Б или даже В?

— Да. Как я заметил выше, его приглашение связано с тем, что Глушенков разочаровал Галактионова, – сказал бывший директор академии «Локомотива».

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16 комментариев

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Guillermo
Господи, и этот суёт богомерзкое выражение "от слова совсем"
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Chernoy
Наверное, поэтому Кузьмичев экс-глава академии, раз он считает Глушенкова потенциальным центрфорвардом
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Spaten
На ком пилит, тот и хорош
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Алвес нэвиновен
Ответ Любитель побеждать
Галактионов великий тренер
Возможно.
Но это не точно. Возьмет пару-тройку чемпионств,
как Палыч, Саламыч, Бикеич, тогда и будем оценивать. А пока у него задача не обхезаться весной.
Напомню до зоны пердива 1 (ОДНО) очко.
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Алвес нэвиновен
Ответ Скорый поезд
Это всего лишь мнение Владимира Кузьмичева, но заголовок звучит так утвердительно, словно Галактионов поделился своими мыслями с экс-главой академии «Локо». Так сказать, это сплетня в виде версии.
Но явно же парни, что Игнатьев, что Глушенков, это игроки уровня пердива.
Если не пытаться остаться в вышке, а для этого нужны игроки уровня РПЛ, то можно было оставлять Цорна.

Если РЖД не переварит в себе мысль, что за глупость придется платить, и платить большими деньгами, то пердив ждет нас не в этом , так в следующем сезоне.
+1
0
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Максим Карулин
Глушенков даже не выходил в роли ЦН на сборах, только правым вингером
То есть Кузьмичев даже не удосужился хотя бы с обзорами матчей ознакомиться, не говоря уж об их полном просмотре
Лишь бы ляпнуть х***ю да попасть в новости благодаря упоминанию Дзюбы
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Max Zhomkov
бред от экс главы академии Локо))
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Volgogradets
а Зюба чем мог убедить, его пинками под зад отправили из Турции восвояси
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-2
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Никита Самарин
Просто на Глушенкова рассчитывают как на правого нападающего (полузащитника). А так он в товарищеских матчах очень неплохо выглядит.
+1
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Ярик01
Ответ Bartez1986
Глушенков - центрфорвард? Хмм...
https://www.transfermarkt.world/maksim-glushenkov/leistungsdatendetails/spieler/448981

Центральный нап - 74 матча, правый вингер - 33 матча.
Там не всегда точно, но в КС он ЦН играл.
+5
0
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Скорый поезд
Это всего лишь мнение Владимира Кузьмичева, но заголовок звучит так утвердительно, словно Галактионов поделился своими мыслями с экс-главой академии «Локо». Так сказать, это сплетня в виде версии.
+20
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Bartez1986
Глушенков - центрфорвард? Хмм...
надо было тогда брать Глушакова - фамилии похожи, удобнее запомнить👍
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Любитель побеждать
Галактионов великий тренер
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-1
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Kanan Jarrus
с глушенковым могли бы остаться, а с дзюбой, решили, что точно выполнят задачу по вылету в пердив
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Bartez1986
Глушенков - центрфорвард? Хмм...
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T622222
Завершит развал так сказать….
0
-2
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