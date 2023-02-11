Экс-глава академии «Локо» о том, почему подписали Дзюбу: «Глушенков разочаровал Галактионова»

высказался о переходе форварда в «Локомотив».

– Дзюба был на российском рынке уже достаточно давно — когда трансферное окно только открылось. Но «Локомотив», как я понимаю, тогда его даже не рассматривал. Причем от слова «совсем». Артем пытался трудоустроиться в совершенно другие клубы.

— Что же изменилось сейчас?

— Предположу, что приобретение Глушенкова не совсем устроило . Поэтому в «Локо» решили в срочном порядке пригласить Дзюбу.

— Любопытно.

— Да. Мне кажется, что изначально тренерский штаб «Локо» рассматривал в качестве центрфорвардов прежде всего Ваню Игнатьева и , но, видимо, за эти два сбора они не убедили наставников.

— Выходит, Дзюба — это план Б или даже В?

— Да. Как я заметил выше, его приглашение связано с тем, что Глушенков разочаровал Галактионова, – сказал бывший директор академии « ».

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