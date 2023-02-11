Кураньи о Дзюбе в «Локо»: «Это топовый футболист, который принесет голы. Ему нужна пара недель, чтобы вернуть форму»

высказался о переходе Артема Дзюбы в « ».

– Почему Дзюба был так долго без клуба?

– Я не знаю, почему так получилось. Дзюба забивал много голов за свои команды. Мне нравится . Это топовый российский нападающий, который многие годы играл в .

На месте клубов я бы принимал решение быстрее. Да, Дзюбе 34 года, что нелегко. Однако если вы посмотрите на его последний сезон, то увидите, что он забивает. Если команде нужны голы, то они должны обратиться именно к Артему.

– Трансфер Дзюбы пойдет на пользу «Локомотиву»? Артем был месяц без тренировок и игровой практики.

– Ему нужна пара недель, чтобы вернуть прежнюю форму. У Дзюбы с этим не будет никаких проблем, у него отличные качества. Это топовый футболист, который принесет «Локомотиву» голы, – сказал бывший нападающий «Динамо».

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