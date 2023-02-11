Кураньи о Дзюбе в «Локо»: «Это топовый футболист, который принесет голы. Ему нужна пара недель, чтобы вернуть форму»

Теги Локомотив Кевин Кураньи Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Кевин Кураньи высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив». 

– Почему Дзюба был так долго без клуба?

– Я не знаю, почему так получилось. Дзюба забивал много голов за свои команды. Мне нравится Артем. Это топовый российский нападающий, который многие годы играл в РПЛ.

На месте клубов я бы принимал решение быстрее. Да, Дзюбе 34 года, что нелегко. Однако если вы посмотрите на его последний сезон, то увидите, что он забивает. Если команде нужны голы, то они должны обратиться именно к Артему.

– Трансфер Дзюбы пойдет на пользу «Локомотиву»? Артем был месяц без тренировок и игровой практики.

– Ему нужна пара недель, чтобы вернуть прежнюю форму. У Дзюбы с этим не будет никаких проблем, у него отличные качества. Это топовый футболист, который принесет «Локомотиву» голы, – сказал бывший нападающий «Динамо».

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8 комментариев

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Mitya26
Ответ max220680
кому пришло в голову спросить за Дзюбу у Кураньи?
А про всех спрашивают кому не лень.
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Pb-SE
Ответ max220680
кому пришло в голову спросить за Дзюбу у Кураньи?
Бензема был занят.
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Абдулов Алексей
Двух недель у него нет. Мясо на х.ю вертеть надо уже через 11 дней. Пусть ускорится с проведением себя в форму.
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Игорь Замаруев
Из данного изречения можно сделать два вывода: либо Дзюба сверхфутболист, потому что даже Роналду после долгого перерыва не может набрать форму за пару недель, либо уровень РПЛ настолько низок(по мнению Кураньи), что человек, который не испытывал нагрузок футбольных очень долгое время, способен за столь короткий срок сравняться с игроками лиги.
Что выбирать – решайте сами, но мне оба варианта не нравятся
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Тиджани Бабангида
За прошедшие пол-года Дзюбу на поле не было видно. Возраст так-же не добавляет оптимизма. А нападающий он хороший,несомненно. Вопрос в том - уже был или еще будет
+2
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Dinamik1
Какие же мы все таки несчастные у кого то Ранальдо а у кого то дзюба.
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max220680
кому пришло в голову спросить за Дзюбу у Кураньи?
+4
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Alexosf
В первом же матче после перерыва забьет два....
+3
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