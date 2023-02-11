Шалимов о Дуарте: «Немного суховат для центрального защитника, не хватает мощи. Таварес тягучий, не похож на крайнего защитника»

оценил игру новичков « » в матче с «Сочи» (2:0).

Игра состоялась в рамках Winline Зимнего кубка .

« грубо не ошибается, пока адаптируется, трудностей ему особо никто не создавал. Есть ощущение, что для центрального защитника он немного суховат, не хватает мощи — все-таки центральные защитники сейчас другие.

Таварес тягучий, не похож на крайнего защитника, на этой позиции обычно играют более быстрые, ртутные ребята», – сказал экс-тренер «Урала» и «Краснодара».

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